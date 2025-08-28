Redcare Pharmacy Aktie leidet unter Verkäufen - 28.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Sie fällt um -8,38 % auf 82,05€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Redcare Pharmacy Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -26,79 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -32,06 %.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,77 % 1 Monat -20,65 % 3 Monate -26,79 % 1 Jahr -25,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Redcare Pharmacy Aktie, die sich in einem Abwärtstrend befindet. Analysten haben das Kursziel gesenkt, was zu einem weiteren Rückgang führte. Technische Analysen zeigen Widerstände bei 80 €, 75 € und 66 €. Negative Nachrichten führen schnell zu Kursstürzen, und es gibt Bedenken über Short-Positionen. Zudem wird der hohe Umsatzanteil von Non-Rx-Produkten als wichtig für die Bewertung der Aktie hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,69 Mrd. wert.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 170 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am …

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.