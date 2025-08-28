tonies Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 28.08.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die tonies Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +4,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von tonies Registered (A) einen Gewinn von +1,17 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um -2,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,17 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,55 % verloren.

tonies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,10 % 1 Monat +1,17 % 3 Monate +1,17 % 1 Jahr -7,19 %

Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 705,02 Mio. wert.

tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.