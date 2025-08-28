    StartseitevorwärtsAktienvorwärtstonies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu tonies Registered (A)

    Besonders beachtet!

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    tonies Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 28.08.2025

    Am 28.08.2025 ist die tonies Registered (A) Aktie, bisher, um +4,18 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der tonies Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - tonies Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 28.08.2025
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com

    Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

    tonies Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.08.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die tonies Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +4,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von tonies Registered (A) einen Gewinn von +1,17 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um -2,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,17 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,55 % verloren.

    tonies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,10 %
    1 Monat +1,17 %
    3 Monate +1,17 %
    1 Jahr -7,19 %

    Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 705,02 Mio. wert.

    tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    tonies Registered (A)

    +4,85 %
    -2,10 %
    +1,17 %
    +1,17 %
    -7,19 %
    +29,15 %
    -35,82 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! tonies Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 28.08.2025 Am 28.08.2025 ist die tonies Registered (A) Aktie, bisher, um +4,18 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der tonies Registered (A) Aktie.