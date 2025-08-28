Dermapharm Holding Aktie leidet unter Verkäufen - 28.08.2025

Die Dermapharm Holding Aktie ist bisher um -4,91 % auf 32,95€ gefallen. Das sind -1,70 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Dermapharm Holding SE ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln und Naturheilmitteln mit starker Präsenz in Europa. Das Portfolio umfasst Dermatologie, Allergologie und Vitamine. Hauptkonkurrenten sind Stada, Hexal und Ratiopharm. Dermapharm überzeugt durch Innovationskraft und schnelle Markteinführung neuer Produkte.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Dermapharm Holding mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,58 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dermapharm Holding Aktie damit um -1,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,67 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dermapharm Holding -14,94 % verloren.

Dermapharm Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,19 % 1 Monat -5,67 % 3 Monate -4,58 % 1 Jahr -2,20 %

Informationen zur Dermapharm Holding Aktie

Es gibt 54 Mio. Dermapharm Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,77 Mrd. wert.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Dermapharm von 49 auf 34 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach der langen unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen …

Dermapharm Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dermapharm Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dermapharm Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.