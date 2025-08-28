Solana treibt den Krypto-Markt an und legt Rallye über 13 Prozent hin!

Solana (SOL) setzt sich als am Donnerstag als Leitstern im Krypto-Sektor durch und führt einen breit angelegten Marktaufschwung an. Während die meisten Kryptowährungen zuletzt eher seitwärts tendierten, verzeichnete Solana in den vergangenen 24 Stunden ein deutliches Plus von 4,93 Prozent und liegt damit auf Wochensicht 13,18 Prozent im Plus. Der Großteil der Gewinne wurde in den letzten zwei Tagen erzielt. Mit einem Kurs von aktuell 211,14 US-Dollar notiert Solana aktuell auf Platz sechs der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung (Stand: 11:00 Uhr MESZ).

Auch die traditionellen Märkte zeigen sich fester. Der S&P 500 legte am Mittwoch um 0,69 Prozent auf 6.481 Punkte zu, während der technologiegetriebene Nasdaq um 0,4 Prozent auf 21.544 Punkte stieg. Rückenwind kam zudem von den starken Quartalszahlen des KI-Chipherstellers Nvidia. Als Stimmungsbarometer der Tech-Industrie wirkt Nvidia mit seiner enormen Marktkapitalisierung zunehmend auch auf den Kryptomarkt ein und trägt so zur positiven Grundstimmung bei.

Der Gesamtwert des Krypto­marktes überschritt wieder die Marke von 3,9 Billionen US-Dollar, wobei Solana klar den Takt vorgibt. Bitcoin zum Vergleich notiert aktuell nur 2 Prozent höher, Ethereum sogar nur 0,3 Prozent.

Technische Indikatoren: Trend bestätigt

Der Blick auf die technischen Indikatoren verdeutlicht die jüngste Dynamik von Solana. Der Average Directional Index (ADX) liegt mit einem Wert von 28 klar im Bereich eines etablierten Aufwärtstrends, da alles oberhalb von 25 als Zeichen einer nachhaltigen Bewegung gilt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) unterstreicht die bullische Marktstimmung: Mit einem Wert von 60 befindet sich Solana in einer Zone, die weiteren Spielraum nach oben lässt, ohne dass der Markt bereits als überkauft gilt. Trader sehen daher die Möglichkeit für zusätzliche Kursgewinne von 10 bis 15 Prozent, bevor stärkere Widerstände greifen.

Zusätzlich sprechen die Exponentiellen Gleitenden Durchschnitte (EMA) für eine positive Marktlage, da sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deutlich unterhalb des aktuellen Kurses notieren – ein klassisches bullisches Signal.

Gleichzeitig sendet der Squeeze Momentum Indicator Hinweise auf eine bevorstehende Preis­kompression. Sollte es Solana gelingen, diese Phase nach oben aufzulösen, könnte dies den Auftakt zu einer mehrtägigen bis mehrwöchigen Rallye darstellen.

Trader setzen auf neues Allzeithoch

Auch auf den Prognosemärkten wird die Stimmung zunehmend bullisher. Auf der Plattform Myriad schätzen Trader die Wahrscheinlichkeit eines neuen Solana-Allzeithochs über 294 US-Dollar inzwischen auf über 50 Prozent – vor zwei Tagen lag dieser Wert noch bei lediglich 34 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

SOL / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,60 % und einem Kurs von 212,3USD auf CryptoCompare Index (28. August 2025, 12:06 Uhr) gehandelt.



