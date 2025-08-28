CrowdStrike Holdings Registered (A) - Aktie geht steil - 28.08.2025

Mit einer Performance von +4,35 % konnte die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CrowdStrike Holdings Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -16,31 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um -3,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,50 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CrowdStrike Holdings Registered (A) +2,31 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,07 % geändert.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,31 % 1 Monat -12,50 % 3 Monate -16,31 % 1 Jahr +44,14 %

Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

Es gibt 249 Mio. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,71 Mrd.EUR wert.

CrowdStrike Holdings, ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersecurity, steht am Mittwoch vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen für das zweite Fiskalquartal 2026. Die Anleger sind gespannt, da die Aktie in den letzten zwei Monaten um etwa …

Das Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike hat die Erwartungen des Marktes nicht vollständig erfüllen können. Jetzt wird die Aktie Opfer ihrer hohen Bewertung.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.