    Marvell: Steht der Chip-Hersteller vor dem großen Comeback?

    In diesem Jahr blieb Marvell hinter den Erwartungen und im Schatten von Nvidia. Nach Börsenschluss am Donnerstag veröffentlicht der Chiphersteller seine Geschäftszahlen.

    Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

    Vor Nvidia, ist nach Nvidia. Oder: Es wurde doch nicht so heiß gegessen, wie gekocht wurde! Nachbörslich wurde der Chipriese abgestraft, die Geschäftszahlen waren aber sehr gut. Der Markt verhielt sich dennoch ruhig. Eine Ruhe vor dem Sturm, der aber zunächst vertagt scheint. 

    Nun steht der kleinere Rivale Marvell kurz davor, seine Ergebnisse zu präsentieren.

    Der Chip-Hersteller, der Schwierigkeiten hatte, mit Nvidias bemerkenswertem Wachstum Schritt zu halten, wird seine Zahlen für das zweite Quartal am 28. August veröffentlichen nach Börsenschluss veröffentlichen.

    Marvell Technology legte 2024 um 83 Prozent zu und erreichte im Januar dieses Jahres ein Allzeithoch von 127,48 US-Dollar.

    Doch seitdem ist der Aktienkurs gefallen: Jüngste Kurse liegen deutlich unter diesem Höchststand, bedingt durch eine nach unten angepasste Umsatzprognose und unsichere Marktbedingungen. Seit Jahresbeginn ist die Marvell-Aktie um mehr als 30 Prozent gesunken.

    Denn vor drei Monaten meldete Marvell im ersten Quartal Ergebnisse, die die Erwartungen nur leicht übertrafen – was den Druck auf die Aktie erhöhte. Die Prognose für das zweite Quartal lag im Rahmen der Schätzungen.

    Große Cloud-Anbieter wie Microsoft, Alphabet und Amazon haben erneut bestätigt, dass sie in diesem Jahr Milliarden in Rechenzentren investieren werden – ein starkes Signal für die Nachfrage nach KI-Chips. 

    Analystenstimmen zu Marvell

    Während Morgan Stanley die Marvell mit Neutral bewertet, mit einem Kursziel von 80 US-Dollar.

    BofA Securities bewertet die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wurde von 80 auf 90 US-Dollar angehoben.

    Auch Citi bestätigte vor den Zahlen sein Kauf-Rating für Marvell mit einem Kursziel von 96 US-Dollar. Begründung: Kurzfristig seien die Fundamentaldaten stabil, während die langfristige Story von Chancen im Data-Center-Bereich abhängt.

    "Wir erwarten, dass der Umsatzmix im Data-Center die Bruttomargen kurzfristig belastet, aber sehen steigende operative Margen, da Kunden in die XPU-Projekte investieren", schreibt Citi. XPU sind Marvells KI-Beschleunigerchip.

    Zudem betonte Citi: Mit stabilen Fundamentaldaten für die zweite Jahreshälfte 2025 habe sich der Fokus der Investoren auf den Ausblick für 2026 verlagert – wo der Konsens ein Umsatzwachstum von 19 Prozent erwartet.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

