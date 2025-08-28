Razor Group und Infinite Commerce fusionieren und bilden so den führenden Konsolidierer im FBA-Aggregatorbereich

BERLIN und SEATTLE, 28. August 2025 /PRNewswire/ -- Whele, LLC („Razor Group" oder „Razor"), eine globale Holdinggesellschaft für Konsumgüter, die sich auf den Erwerb und die Skalierung profitabler E-Commerce-Marken konzentriert, und Infinite Commerce („Infinite"), ein führender Entwickler und Verkäufer von Konsumgütern auf E-Commerce-Marktplätzen, gaben heute eine Fusion bekannt, durch die ein weltweit führender Aggregator für Online-Marktplatzhändler entsteht.

Die Kombination der beiden sich ergänzenden Unternehmen schafft den größten und effizientesten FBA-Aggregator, der zur bevorzugten Konsolidierungsplattform wird

Das neu fusionierte Unternehmen mit Sitz in Berlin und Boston, das unter der Marke Razor firmieren wird, vereint branchenführende Größe und eine vollständig integrierte Technologieplattform, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine E-Commerce-Aktivitäten weiter zu automatisieren. Das fusionierte Unternehmen wird ein Sortiment von Produkten über verschiedene Online-Kanäle in den USA, Großbritannien und der EU verwalten. Unter der Führung von Razor-CEO Max Biller und CFO Jörg Meiner ist das fusionierte Unternehmen einzigartig positioniert, um die Konsolidierung im Bereich der E-Commerce-Aggregatoren weiter voranzutreiben. Steve Neufer, CEO von Infinite Commerce, wird als Executive Chairman des Vorstands fungieren und weiterhin eine Schlüsselrolle für das zukünftige Wachstum und die Unternehmensführung des fusionierten Unternehmens spielen.

„Der heutige Tag markiert einen entscheidenden Schritt beim Aufbau der effizientesten, datengesteuerten Verkaufsplattform auf Amazon", sagte Biller. „Durch die Kombination der Kategorie-Tiefe und Technologie von Razor mit der operativen Strenge und der bewährten Erfolgsbilanz von Infinite bei der Entwicklung neuer Produkte und der erstklassigen Lieferkette werden wir unsere Kunden besser bedienen, schneller vorankommen und – was am wichtigsten ist – eine konsistente Rentabilität in großem Maßstab erzielen."

Das fusionierte Unternehmen wird eine einheitliche Technologieplattform nutzen, die Prognose-, Preis- und Werbetools integriert, um die Margen und das Bestandsmanagement zu verbessern. Mit ihrem marken- und regionenübergreifenden Betrieb erweitert die Plattform die Auswahl und verbessert die Verfügbarkeit für Kunden, stärkt die Verhandlungsposition und Reichweite für Lieferanten und sorgt für Rentabilität in großem Maßstab für Investoren.