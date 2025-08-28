    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Webasto stellt Klimaanlagen mit umweltfreundlichem Kältemittel vor (FOTO)

    Stockdorf (ots) - Pünktlich zum Caravan Salon 2025 präsentiert Webasto, Experte
    für Heiz- und Kühlgeräte, seine Aufdachklimaanlagen in allen Größen mit dem
    klimaschonenden Kältemittel R32. Das deutsche Unternehmen zeigt seine
    Thermolösungen am Stand 13A60 in Halle 13.

    Beim Campen gibt es kaum etwas Schöneres als die Freiheit und die Nähe zur
    Natur. Um die Umwelt bestmöglich zu schützen, legt Webasto großen Wert darauf,
    seine Produkte möglichst nachhaltig zu gestalten. Ein Beitrag dazu ist die
    Umstellung seiner Cool Top Trail Aufdachklimaanlagen auf das Kältemittel R32. Ab
    September 2025 gibt es alle Größen des Klimagerätes mit dem umweltfreundlichen
    Gas als "G-Reihe".

    R32, auch bekannt als Difluormethan, ist ein modernes Kältemittel, das gegenüber
    dem bisher marktüblichen Mittel R410A verschiedene Vorteile bietet. So hat es
    ein niedrigeres globales Erwärmungspotenzial (GWP) von 675 im Vergleich zu R410A
    mit einem GWP von 2.088. Außerdem ist R32 effizienter: Um dieselbe Menge an
    kühler Luft zu produzieren, brauchen die neuen Cool Top Trail Anlagen eine
    geringere Menge R32 als die Geräte, die das bisherige Kältemittel R410A
    verwenden. Ein weiterer Vorteil: Die Ausführungen 20G, 24G und 28G sind um je
    0,5 Kilogramm leichter als ihre Vorgänger. Preislich gibt es zwischen den
    herkömmlichen und den neuen G-Modellen keinen Unterschied.

    Cool Top Trail gibt es in verschiedenen Varianten mit Kühlleistungen zwischen
    2,0 und 3,6 Kilowatt für Reisemobile, Camper Vans und Wohnwagen von bis zu zehn
    Metern Länge. Alle Cool Top Trail Anlagen verfügen standardmäßig außerdem über
    eine Wärmepumpenfunktion, die auch bei kalten Außentemperaturen von bis zu -5
    Grad Celsius funktioniert und für Wärme im Fahrzeuginnenraum sorgt. Die
    leistungsstarken Anlagen arbeiten in einem Betriebstemperaturbereich von -5 bis
    50 Grad Celsius und sorgen stets zuverlässig für angenehme Temperaturen und
    niedrige Luftfeuchtigkeit. Dank ihres leisen Betriebs und einer speziellen
    Schlaffunktion bleibt auch die Nachtruhe ungestört - zur Freude für Camper und
    ihre Nachbarn.

    Pressekontakt:

    Webasto Group
    Alice Röhler
    Communications Manager
    Tel.: +49 89 8 57 94-5 26 62
    E-Mail: mailto:alice.roehler@webasto.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50440/6105692
    OTS: Webasto Roof and Components SE




