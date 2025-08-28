Webasto stellt Klimaanlagen mit umweltfreundlichem Kältemittel vor (FOTO)

Stockdorf (ots) - Pünktlich zum Caravan Salon 2025 präsentiert Webasto, Experte

für Heiz- und Kühlgeräte, seine Aufdachklimaanlagen in allen Größen mit dem

klimaschonenden Kältemittel R32. Das deutsche Unternehmen zeigt seine

Thermolösungen am Stand 13A60 in Halle 13.



Beim Campen gibt es kaum etwas Schöneres als die Freiheit und die Nähe zur

Natur. Um die Umwelt bestmöglich zu schützen, legt Webasto großen Wert darauf,

seine Produkte möglichst nachhaltig zu gestalten. Ein Beitrag dazu ist die

Umstellung seiner Cool Top Trail Aufdachklimaanlagen auf das Kältemittel R32. Ab

September 2025 gibt es alle Größen des Klimagerätes mit dem umweltfreundlichen

Gas als "G-Reihe".





R32, auch bekannt als Difluormethan, ist ein modernes Kältemittel, das gegenüber

dem bisher marktüblichen Mittel R410A verschiedene Vorteile bietet. So hat es

ein niedrigeres globales Erwärmungspotenzial (GWP) von 675 im Vergleich zu R410A

mit einem GWP von 2.088. Außerdem ist R32 effizienter: Um dieselbe Menge an

kühler Luft zu produzieren, brauchen die neuen Cool Top Trail Anlagen eine

geringere Menge R32 als die Geräte, die das bisherige Kältemittel R410A

verwenden. Ein weiterer Vorteil: Die Ausführungen 20G, 24G und 28G sind um je

0,5 Kilogramm leichter als ihre Vorgänger. Preislich gibt es zwischen den

herkömmlichen und den neuen G-Modellen keinen Unterschied.



Cool Top Trail gibt es in verschiedenen Varianten mit Kühlleistungen zwischen

2,0 und 3,6 Kilowatt für Reisemobile, Camper Vans und Wohnwagen von bis zu zehn

Metern Länge. Alle Cool Top Trail Anlagen verfügen standardmäßig außerdem über

eine Wärmepumpenfunktion, die auch bei kalten Außentemperaturen von bis zu -5

Grad Celsius funktioniert und für Wärme im Fahrzeuginnenraum sorgt. Die

leistungsstarken Anlagen arbeiten in einem Betriebstemperaturbereich von -5 bis

50 Grad Celsius und sorgen stets zuverlässig für angenehme Temperaturen und

niedrige Luftfeuchtigkeit. Dank ihres leisen Betriebs und einer speziellen

Schlaffunktion bleibt auch die Nachtruhe ungestört - zur Freude für Camper und

ihre Nachbarn.



