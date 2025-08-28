Geschäftsbanken und Sparkassen unter Druck
/ Wie Neobanken den deutschen Markt aufmischen (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) -
- Fast jeder zweite Depotinhaber nutzt einen Neobroker
- Reine Digitalstrategie ohne Altlasten verschafft deutliche Kostenvorteile
- "Payment-for-Order-Flow"-Verbot: Comeback der etablierten Anbieter?
Neobanken wie Trade Republic, Scalable oder Revolut sind in aller Munde.
Konkrete Einblicke in deren Erfolge sind jedoch selten, da sie nicht
börsennotiert und Zahlen kaum verfügbar sind. Das Deutsche Institut für
Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) wollte deshalb wissen, inwieweit
Neobanken in der Bevölkerung angekommen sind. Dazu befragte es im Juli 2025
gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut INSA-CONSULERE rund 2.000 zufällig
ausgewählte Bürgerinnen und Bürger in Deutschland.
Fast jeder zweite Depotbesitzer nutzt einen Neobroker
Mehr als die Hälfte der Befragten (51,7 Prozent) gab an, über ein oder auch
mehrere Wertpapierdepots zu verfügen, unter diesen 43,0 Prozent (auch) bei einem
Neobroker. Besonders hoch ist der Anteil der Neobroker-Nutzer in den
Altersgruppen bis 29 Jahre (59,1 Prozent) und bis 49 Jahre (58,1 Prozent). Aber
auch unter den über 65-Jährigen sind sie noch mit 10,3 Prozent vertreten.
"Neobanken sind erst seit knapp 10 Jahren am Markt. Die Vollbanklizenz erhielt
etwa Trade Republic Ende 2023. Angesichts dessen ist die Geschwindigkeit der
Marktdurchdringung bemerkenswert. Offensichtlich treffen Neobanken den Nerv der
Menschen, wenn es um ihre Bankgeschäfte geht", erläutert Prof. Dr. Michael
Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA.
Einfach, kostengünstig und attraktive Verzinsung
Die Erfolgsfaktoren der Neobanken sind intuitive Apps für den Handel mit Aktien,
ETFs und Kryptowährungen, eine unkomplizierte Depoteröffnung sowie äußerst
niedrige Gebühren auch für Kleinstaufträge. Mit dem Erwerb der Vollbanklizenz
konnte das Angebot um ein Girokonto und eine Debitkarte erweitert werden. Der
Clou sind nicht zuletzt Guthabenzinsen auf Sichteinlagen in Höhe des EZB-Zinses.
"Die Neobanken haben konsequent die 'grüne Wiese' genutzt und frei von Altlasten
voll auf die digitale Karte gesetzt. Das bringt erhebliche Kostenvorteile, die
den nötigen Freiraum für niedrige Gebühren und die attraktive Guthabenverzinsung
schaffen. Und was die Usability angeht, sind die Apps unschlagbar. Zudem ist es
ihnen gelungen, besser mit den regulatorischen Vorgaben bei der Depot- und
Kontoeröffnung umzugehen", so Heuser.
Banken und Sparkassen reagieren
Die etablierten Banken und Sparkassen spüren den Druck. So bringt die Deutsche
Bank in diesen Tagen ihre überarbeitete Banking-App auf den Markt, um sich
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte