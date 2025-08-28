/ Wie Neobanken den deutschen Markt aufmischen (FOTO)

Moin Lynx + @ ,

bin deiner Meinung, dass es in nächster Zeit sehr volatil bei der Commerzbank zugehen könnte.

Bin aber bereit, das Risiko einzugehen. Habe mir daher heute 2 Inliner gegönnt.

FA61RC I 26 - 46 I LZ: 17.10.25 I KK 8,73 und FA8X3G I 28 - 52 I LZ: 21.11.25 I KK 6,64.

Bzgl. eines neuen Turbos bin ich noch auf der Suche. Halte KO von 26-28 für in Ordnung......Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif





Schönen und erfolgreichen Tag noch, @







