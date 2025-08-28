Exyte und JGC präsentieren "Nixyte" - neue EPC-Marke für Hightech-Industrien in Südostasien
Stuttgart, Deutschland, Singapur und Tokio (ots/PRNewswire) -
- Exyte und JGC stellen die neue EPC-Marke "Nixyte" vor, die sich auf
Halbleiter, Biopharma, Rechenzentren und Batterieanlagen spezialisiert
- Fokus auf Hightech-Industrien in Südostasien; Dienstleistungen für Indonesien,
die Philippinen, Vietnam und Thailand
- Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: "Nixyte vereint das globale technische
Know-how von Exyte mit den regionalen Umsetzungskompetenzen von JGC, um
innovative, nachhaltige und zuverlässige Hightech-Anlagen bereitzustellen."
- Shoji Yamada, Präsident JGC Corporation: "Gemeinsam liefern wir EPC-Lösungen,
die auf die besonderen Marktanforderungen Südostasiens zugeschnitten sind und
auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität, Sicherheit und termingerechter
Umsetzung basieren."
Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen in Design, Entwicklung und der
Bereitstellung von ultra-reinen und nachhaltigen Anlagen für Hightech-Branchen
wie Halbleiter und Mikroelektronik, und JGC Corporation, ein Pionier im Bereich
Engineering und Bauwesen in Südostasien, haben "Nixyte" ins Leben gerufen - ihre
neue gemeinsame EPC-Marke für Hightech-Industrien in Indonesien, den
Philippinen, Vietnam und Thailand.
- Exyte und JGC stellen die neue EPC-Marke "Nixyte" vor, die sich auf
Halbleiter, Biopharma, Rechenzentren und Batterieanlagen spezialisiert
- Fokus auf Hightech-Industrien in Südostasien; Dienstleistungen für Indonesien,
die Philippinen, Vietnam und Thailand
- Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: "Nixyte vereint das globale technische
Know-how von Exyte mit den regionalen Umsetzungskompetenzen von JGC, um
innovative, nachhaltige und zuverlässige Hightech-Anlagen bereitzustellen."
- Shoji Yamada, Präsident JGC Corporation: "Gemeinsam liefern wir EPC-Lösungen,
die auf die besonderen Marktanforderungen Südostasiens zugeschnitten sind und
auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität, Sicherheit und termingerechter
Umsetzung basieren."
Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen in Design, Entwicklung und der
Bereitstellung von ultra-reinen und nachhaltigen Anlagen für Hightech-Branchen
wie Halbleiter und Mikroelektronik, und JGC Corporation, ein Pionier im Bereich
Engineering und Bauwesen in Südostasien, haben "Nixyte" ins Leben gerufen - ihre
neue gemeinsame EPC-Marke für Hightech-Industrien in Indonesien, den
Philippinen, Vietnam und Thailand.
Nixyte entstand im Dezember 2023 zuerst als strategische Zusammenarbeit zwischen
Exyte und JGC. Die Marke kombiniert das globale technische Know-how von Exyte
mit dem regionalen Netzwerk und der starken Projektabwicklung von JGC. Nixyte
wird sich auf die Entwicklung und den Bau von Anlagen für Halbleiter, Batterien,
Rechenzentren und Biopharma konzentrieren und Kunden in Südostasien optimale
Projektdurchführung bieten. Projekte werden unter einer einheitlichen Marke
umgesetzt. Diese beruht auf integrierten Design-Build-Teams, den bewährten
Fähigkeiten in der Realisierung von Großprojekten und einer umfassenden
Projektunterstützung vom Konzept bis zum Betrieb von Anlagen.
Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: "Mit Nixyte erweitern wir unser
EPC-Geschäft in eine der dynamischsten Regionen für Hightech-Industrien. Die
Marke vereint die globale technische Expertise von Exyte mit den regionalen
Umsetzungskompetenzen von JGC, um innovative, nachhaltige und zuverlässige
Anlagen bereitzustellen."
Shoji Yamada, Präsident der JGC Corporation, fügt hinzu: "Mit Nixyte profitieren
Kunden von den kombinierten Stärken von JGC und Exyte. Gemeinsam liefern wir
EPC-Lösungen, die auf die besonderen Marktanforderungen Südostasiens
zugeschnitten sind und auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität,
Exyte und JGC. Die Marke kombiniert das globale technische Know-how von Exyte
mit dem regionalen Netzwerk und der starken Projektabwicklung von JGC. Nixyte
wird sich auf die Entwicklung und den Bau von Anlagen für Halbleiter, Batterien,
Rechenzentren und Biopharma konzentrieren und Kunden in Südostasien optimale
Projektdurchführung bieten. Projekte werden unter einer einheitlichen Marke
umgesetzt. Diese beruht auf integrierten Design-Build-Teams, den bewährten
Fähigkeiten in der Realisierung von Großprojekten und einer umfassenden
Projektunterstützung vom Konzept bis zum Betrieb von Anlagen.
Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: "Mit Nixyte erweitern wir unser
EPC-Geschäft in eine der dynamischsten Regionen für Hightech-Industrien. Die
Marke vereint die globale technische Expertise von Exyte mit den regionalen
Umsetzungskompetenzen von JGC, um innovative, nachhaltige und zuverlässige
Anlagen bereitzustellen."
Shoji Yamada, Präsident der JGC Corporation, fügt hinzu: "Mit Nixyte profitieren
Kunden von den kombinierten Stärken von JGC und Exyte. Gemeinsam liefern wir
EPC-Lösungen, die auf die besonderen Marktanforderungen Südostasiens
zugeschnitten sind und auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität,
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte