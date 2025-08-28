    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJGC HOLDINGS CORPORATION AktievorwärtsNachrichten zu JGC HOLDINGS CORPORATION
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Exyte und JGC präsentieren "Nixyte" - neue EPC-Marke für Hightech-Industrien in Südostasien

    Stuttgart, Deutschland, Singapur und Tokio (ots/PRNewswire) -

    - Exyte und JGC stellen die neue EPC-Marke "Nixyte" vor, die sich auf
    Halbleiter, Biopharma, Rechenzentren und Batterieanlagen spezialisiert
    - Fokus auf Hightech-Industrien in Südostasien; Dienstleistungen für Indonesien,
    die Philippinen, Vietnam und Thailand
    - Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: "Nixyte vereint das globale technische
    Know-how von Exyte mit den regionalen Umsetzungskompetenzen von JGC, um
    innovative, nachhaltige und zuverlässige Hightech-Anlagen bereitzustellen."
    - Shoji Yamada, Präsident JGC Corporation: "Gemeinsam liefern wir EPC-Lösungen,
    die auf die besonderen Marktanforderungen Südostasiens zugeschnitten sind und
    auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität, Sicherheit und termingerechter
    Umsetzung basieren."

    Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen in Design, Entwicklung und der
    Bereitstellung von ultra-reinen und nachhaltigen Anlagen für Hightech-Branchen
    wie Halbleiter und Mikroelektronik, und JGC Corporation, ein Pionier im Bereich
    Engineering und Bauwesen in Südostasien, haben "Nixyte" ins Leben gerufen - ihre
    neue gemeinsame EPC-Marke für Hightech-Industrien in Indonesien, den
    Philippinen, Vietnam und Thailand.

    Nixyte entstand im Dezember 2023 zuerst als strategische Zusammenarbeit zwischen
    Exyte und JGC. Die Marke kombiniert das globale technische Know-how von Exyte
    mit dem regionalen Netzwerk und der starken Projektabwicklung von JGC. Nixyte
    wird sich auf die Entwicklung und den Bau von Anlagen für Halbleiter, Batterien,
    Rechenzentren und Biopharma konzentrieren und Kunden in Südostasien optimale
    Projektdurchführung bieten. Projekte werden unter einer einheitlichen Marke
    umgesetzt. Diese beruht auf integrierten Design-Build-Teams, den bewährten
    Fähigkeiten in der Realisierung von Großprojekten und einer umfassenden
    Projektunterstützung vom Konzept bis zum Betrieb von Anlagen.

    Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: "Mit Nixyte erweitern wir unser
    EPC-Geschäft in eine der dynamischsten Regionen für Hightech-Industrien. Die
    Marke vereint die globale technische Expertise von Exyte mit den regionalen
    Umsetzungskompetenzen von JGC, um innovative, nachhaltige und zuverlässige
    Anlagen bereitzustellen."

    Shoji Yamada, Präsident der JGC Corporation, fügt hinzu: "Mit Nixyte profitieren
    Kunden von den kombinierten Stärken von JGC und Exyte. Gemeinsam liefern wir
    EPC-Lösungen, die auf die besonderen Marktanforderungen Südostasiens
    zugeschnitten sind und auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität,
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Exyte und JGC präsentieren "Nixyte" - neue EPC-Marke für Hightech-Industrien in Südostasien - Exyte und JGC stellen die neue EPC-Marke "Nixyte" vor, die sich auf Halbleiter, Biopharma, Rechenzentren und Batterieanlagen spezialisiert - Fokus auf Hightech-Industrien in Südostasien; Dienstleistungen für Indonesien, die Philippinen, …