Exyte und JGC präsentieren "Nixyte" - neue EPC-Marke für Hightech-Industrien in Südostasien

Stuttgart, Deutschland, Singapur und Tokio (ots/PRNewswire) -



- Exyte und JGC stellen die neue EPC-Marke "Nixyte" vor, die sich auf

Halbleiter, Biopharma, Rechenzentren und Batterieanlagen spezialisiert

- Fokus auf Hightech-Industrien in Südostasien; Dienstleistungen für Indonesien,

die Philippinen, Vietnam und Thailand

- Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: "Nixyte vereint das globale technische

Know-how von Exyte mit den regionalen Umsetzungskompetenzen von JGC, um

innovative, nachhaltige und zuverlässige Hightech-Anlagen bereitzustellen."

- Shoji Yamada, Präsident JGC Corporation: "Gemeinsam liefern wir EPC-Lösungen,

die auf die besonderen Marktanforderungen Südostasiens zugeschnitten sind und

auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität, Sicherheit und termingerechter

Umsetzung basieren."



Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen in Design, Entwicklung und der

Bereitstellung von ultra-reinen und nachhaltigen Anlagen für Hightech-Branchen

wie Halbleiter und Mikroelektronik, und JGC Corporation, ein Pionier im Bereich

Engineering und Bauwesen in Südostasien, haben "Nixyte" ins Leben gerufen - ihre

neue gemeinsame EPC-Marke für Hightech-Industrien in Indonesien, den

Philippinen, Vietnam und Thailand.







Exyte und JGC. Die Marke kombiniert das globale technische Know-how von Exyte

mit dem regionalen Netzwerk und der starken Projektabwicklung von JGC. Nixyte

wird sich auf die Entwicklung und den Bau von Anlagen für Halbleiter, Batterien,

Rechenzentren und Biopharma konzentrieren und Kunden in Südostasien optimale

Projektdurchführung bieten. Projekte werden unter einer einheitlichen Marke

umgesetzt. Diese beruht auf integrierten Design-Build-Teams, den bewährten

Fähigkeiten in der Realisierung von Großprojekten und einer umfassenden

Projektunterstützung vom Konzept bis zum Betrieb von Anlagen.



Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: "Mit Nixyte erweitern wir unser

EPC-Geschäft in eine der dynamischsten Regionen für Hightech-Industrien. Die

Marke vereint die globale technische Expertise von Exyte mit den regionalen

Umsetzungskompetenzen von JGC, um innovative, nachhaltige und zuverlässige

Anlagen bereitzustellen."



Shoji Yamada, Präsident der JGC Corporation, fügt hinzu: "Mit Nixyte profitieren

Kunden von den kombinierten Stärken von JGC und Exyte. Gemeinsam liefern wir

EPC-Lösungen, die auf die besonderen Marktanforderungen Südostasiens

zugeschnitten sind und auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität,





