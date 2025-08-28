UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die starke Nachfrage dürfte die Beurteilung der Zahlen des Chipkonzerns prägen, auch wenn der Ausblick die Erwartungen möglicherweise nicht ganz erfüllt habe, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 152,9EUR auf Tradegate (28. August 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Timothy Arcuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 205
Kursziel alt: 205
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
