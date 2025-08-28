    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die starke Nachfrage dürfte die Beurteilung der Zahlen des Chipkonzerns prägen, auch wenn der Ausblick die Erwartungen möglicherweise nicht ganz erfüllt habe, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:20 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 152,9EUR auf Tradegate (28. August 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Timothy Arcuri
    Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 205
    Kursziel alt: 205
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
