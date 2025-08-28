Lithiumboom in Sicht: UBS warnt vor Engpässen und steigenden Preisen

Die Aktie von Albemarle ist am Mittwoch mit einem Kurssprung von 7,5 Prozent als größter Gewinner im S&P 500 aus dem Handel gegangen. Ausschlaggebend war eine neue Analyse der UBS, die auf erhebliche Angebotsunterbrechungen in China verweist. Nach Einschätzung der Bank könnten dadurch bis zu 15 Prozent der weltweiten Lithiumproduktion betroffen sein.

Auch andere Produzenten legten deutlich zu. Sigma Lithium gewann 11,4 Prozent, Lithium Americas stieg um 3,6 Prozent und SQM verbuchte ein Plus von 2,8 Prozent.

UBS rechnet mit Preisschub

Analysten von UBS gehen davon aus, dass die Preise für Spodumen, ein seltenes lithiumreiches Mineral, zwischen 9 und 32 Prozent zulegen. Für Lithiumchemikalien prognostizieren die Analysten Anstiege im Bereich von 4 bis 17 Prozent im Zeitraum von 2025 bis 2028. Grund seien anhaltende Unterbrechungen durch Minenschließungen und Produktionsbeschränkungen in China.

UBS rechnet mit einer strikten Durchsetzung von Bergbaurechtskontrollen durch die Behörden. Besonders betroffen ist die Jianxiawo-Mine des Batterieherstellers CATL, die nach Einschätzung der Bank bis zu ein Jahr stillstehen könnte. Bereits am 14. Juli hatte Zangge Mining die Produktion gestoppt, am 10. August folgte die Sperrung der Jianxiawo-Mine. Hinzu kommt das Risiko einer Stilllegung von sieben Lepidolith-Minen in Yichun nach dem 30. September sowie Einschränkungen in der Qinghai-Soleanlage von Citic Guoan.

Hochstufung für Albemarle

Angesichts dieser Entwicklung stufte UBS Albemarle von "Sell" auf "Neutral" hoch und setzte das Kursziel auf 89 US-Dollar fest. Die Analysten begründeten den Schritt damit, dass die verschärften Eingriffe in den chinesischen Bergbau die Annahme eines länger anhaltend niedrigen Preisniveaus zunehmend infrage stellen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion