    WARBURG RESEARCH stuft FIELMANN AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Die Optikerkette scheine auf einem guten Weg, im Gesamtjahr eine ordentliche Ergebnissteigerung zu erzielen, schrieb Thilo Kleibauer am Donnerstag nach den endgültigen Halbjahreszahlen./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,71 % und einem Kurs von 52,80EUR auf Tradegate (28. August 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Thilo Kleibauer
    Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 55
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



