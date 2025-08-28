    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Kursschwächen böten Einstiegschancen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag anlässlich des währungsbedingt gekappten Ergebnisziels für das Gesamtjahr./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:48 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 23,02EUR auf Tradegate (28. August 2025, 12:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 35
    Kursziel alt: 35
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


