JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Kursschwächen böten Einstiegschancen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag anlässlich des währungsbedingt gekappten Ergebnisziels für das Gesamtjahr./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 23,02EUR auf Tradegate (28. August 2025, 12:13 Uhr) gehandelt.
