Vergiss Tenbagger: 1.000 Euro 2020 in Nvidia investiert? So viel wären es heute!

Ein Blick zurück zeigt das ganze Ausmaß des Kursfeuerwerks: Anfang Januar 2020 notierte eine Nvidia-Aktie bei nur 5,29 Euro. Für 1.000 Euro ließen sich damit rund 189 Aktien kaufen.

Die Erfolgsgeschichte von Nvidia gehört zu den spektakulärsten der letzten Jahre an der Börse. Anleger, die früh eingestiegen sind und bis heute investiert geblieben sind, konnten ein kleines Vermögen machen. Doch wie hätte sich eine vergleichsweise bescheidene Investition von 1.000 Euro im Jahr 2020 bis heute entwickelt?

Seitdem hat sich die Weltwirtschaft rasant verändert: Pandemie, Zinsschock, Tech-Rallye und zuletzt der KI-Boom. Vor allem Letzterer machte Nvidia zum unangefochtenen Marktführer im Bereich der Grafikprozessoren, die heute als Herzstück künstlicher Intelligenz gelten. Der Aktienkurs schoss in den vergangenen Jahren von Rekord zu Rekord.

Am 28. August 2025 lag der Kurs der Nvidia-Aktie bei 152,92 Euro. Hätte man die 189 Papiere aus dem Jahr 2020 einfach behalten, wäre der Depotwert nun rund 28.900 Euro. Aus einer anfänglichen Investition von 1.000 Euro wäre somit ein Gewinn von fast 28.000 Euro geworden.

Das Kapital hätte sich damit nahezu verdreißigfacht. In Prozent wären es mehr als 2.790 Prozent – eine Rendite, von der klassische Dividendenaktien oder Festgeldanlagen nur träumen können. Zum Vergleich: Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hat sich seit Anfang 2020 nicht einmal verdreifacht. Nvidia hat somit selbst die erfolgreichsten Tech-Schwergewichte deutlich hinter sich gelassen.

Der Höhenflug basiert vor allem auf den explodierenden Umsätzen mit Rechenzentren. KI-Modelle wie ChatGPT, selbstfahrende Autos und die rasant wachsende Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur treiben den Absatz von Hochleistungschips an. Analysten sprechen in diesem Zusammenhang längst vom "Öl des 21. Jahrhunderts" – und Nvidia ist der dominierende Anbieter.

Selbstverständlich ist die Kursentwicklung kein Garant für die Zukunft. Die Bewertung des Unternehmens ist sehr hoch und jeder Rückschlag in der KI-Euphorie könnte sich negativ auf den Kurs auswirken. Dennoch bleibt Nvidia das bekannteste Beispiel dafür, wie aus einer vergleichsweise kleinen Investition in kurzer Zeit ein Vermögen entstehen kann.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



