Stabile Entwicklung im 1. Halbjahr - Weichen für engere Zusammenarbeit im Konzernverbund gestellt

Hamburg (ots)



- Konzernumsatz liegt bei EUR 3.148,1 Mio.

- Konzernzwischenergebnis EAT beträgt EUR 86,3 Mio.

- Gesamtinvestitionen im ersten Halbjahr i.H.v. EUR 160,9 Mio.



Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat im ersten Halbjahr 2025 trotz der

weiterhin anspruchsvollen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

eine stabile operative Entwicklung verzeichnet. Der Konzern setzte seine

strategischen Initiativen fort, um die medizinische Versorgung und operative

Leistungsfähigkeit durch Effizienzsteigerungen, Investitionen in digitale

Infrastruktur und die Sicherstellung von Qualitätsstandards zu gewährleisten.







Einrichtungen der Asklepios Gruppe behandelt (6M.2024: 1.818.146). Der Konzern

erzielte einen Umsatz von EUR 3.148,1 Mio. (6M.2024: EUR 2.902,6 Mio.).



In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld mit steigenden Material- und

Personalkosten gelang es, insbesondere durch die enge Zusammenarbeit innerhalb

des Konzerns, Kostensteigerungen in Teilen abzufedern. Das

Konzernzwischenergebnis nach Steuern und Abgaben (EAT) betrug EUR 86,3 Mio.

(6M.2024: EUR 74,1 Mio.), während die EAT-Marge mit 2,7% in etwa auf dem Niveau

des Vorjahreszeitraums verblieb (6M.2024: 2,6%).



Marco Walker, CEO der Asklepios Kliniken: "Die Asklepios Gruppe hat im ersten

Halbjahr erneut bewiesen, dass wir auch unter schwierigen Marktbedingungen

erfolgreich agieren. Unser frühzeitiger und entschlossener Transformationskurs,

das konsequente Ausschöpfen von Synergien und gezielte Investitionen in

Digitalisierung zahlen sich aus. Mit unseren rund 160 Gesundheitseinrichtungen,

gemeinsam mit Mediclin AG und der Rhön-Klinikum AG, bieten wir täglich

medizinische Versorgung auf höchstem Niveau unter wirtschaftlich nachhaltigen

Bedingungen."



Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken: "Wir haben die Veränderungen im

Gesundheitswesen frühzeitig als Chance erkannt. Mit unserem Fokus auf

patientenzentrierte Medizin stellen wir die Gesundheit der Patient:innen in den

Mittelpunkt, nicht die Behandlung von Fällen. Dieser Ansatz zieht sich durch

alle unsere Leistungen von Prävention, Diagnostik, Behandlung und Nachsorge.

Gleichzeitig rücken wir als Gruppe künftig noch enger zusammen, um den

Patient:innen als verlässlicher Partner die bestmögliche Versorgung zu bieten."



Über Asklepios



Die Asklepios Kliniken gehören zu den etablierten privaten Betreibern von

Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen im deutschen Gesundheitswesen. Die

Klinikgruppe legt Wert auf eine qualifizierte Patientenversorgung und setzt

dabei auf medizinische Qualität, Innovation und soziale Verantwortung. Der

Konzern betreibt derzeit rund 160 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland,

darunter Akutkrankenhäuser, Universitäts-kliniken, Fachkliniken, psychiatrische

und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische

Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2024 wurden über 3,6 Mio. Patient:innen in

den Gesundheitseinrichtungen von Asklepios behandelt. Die Gruppe beschäftigt

mehr als 70.000 Mitarbeiter:innen.



