    Stabile Entwicklung im 1. Halbjahr - Weichen für engere Zusammenarbeit im Konzernverbund gestellt

    Hamburg (ots) -

    - Konzernumsatz liegt bei EUR 3.148,1 Mio.
    - Konzernzwischenergebnis EAT beträgt EUR 86,3 Mio.
    - Gesamtinvestitionen im ersten Halbjahr i.H.v. EUR 160,9 Mio.

    Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat im ersten Halbjahr 2025 trotz der
    weiterhin anspruchsvollen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
    eine stabile operative Entwicklung verzeichnet. Der Konzern setzte seine
    strategischen Initiativen fort, um die medizinische Versorgung und operative
    Leistungsfähigkeit durch Effizienzsteigerungen, Investitionen in digitale
    Infrastruktur und die Sicherstellung von Qualitätsstandards zu gewährleisten.

    Im Zeitraum von Januar bis Juni 2025 wurden 1.931.218 Patient:innen in den
    Einrichtungen der Asklepios Gruppe behandelt (6M.2024: 1.818.146). Der Konzern
    erzielte einen Umsatz von EUR 3.148,1 Mio. (6M.2024: EUR 2.902,6 Mio.).

    In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld mit steigenden Material- und
    Personalkosten gelang es, insbesondere durch die enge Zusammenarbeit innerhalb
    des Konzerns, Kostensteigerungen in Teilen abzufedern. Das
    Konzernzwischenergebnis nach Steuern und Abgaben (EAT) betrug EUR 86,3 Mio.
    (6M.2024: EUR 74,1 Mio.), während die EAT-Marge mit 2,7% in etwa auf dem Niveau
    des Vorjahreszeitraums verblieb (6M.2024: 2,6%).

    Marco Walker, CEO der Asklepios Kliniken: "Die Asklepios Gruppe hat im ersten
    Halbjahr erneut bewiesen, dass wir auch unter schwierigen Marktbedingungen
    erfolgreich agieren. Unser frühzeitiger und entschlossener Transformationskurs,
    das konsequente Ausschöpfen von Synergien und gezielte Investitionen in
    Digitalisierung zahlen sich aus. Mit unseren rund 160 Gesundheitseinrichtungen,
    gemeinsam mit Mediclin AG und der Rhön-Klinikum AG, bieten wir täglich
    medizinische Versorgung auf höchstem Niveau unter wirtschaftlich nachhaltigen
    Bedingungen."

    Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken: "Wir haben die Veränderungen im
    Gesundheitswesen frühzeitig als Chance erkannt. Mit unserem Fokus auf
    patientenzentrierte Medizin stellen wir die Gesundheit der Patient:innen in den
    Mittelpunkt, nicht die Behandlung von Fällen. Dieser Ansatz zieht sich durch
    alle unsere Leistungen von Prävention, Diagnostik, Behandlung und Nachsorge.
    Gleichzeitig rücken wir als Gruppe künftig noch enger zusammen, um den
    Patient:innen als verlässlicher Partner die bestmögliche Versorgung zu bieten."

    Über Asklepios

    Die Asklepios Kliniken gehören zu den etablierten privaten Betreibern von
    Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen im deutschen Gesundheitswesen. Die
    Klinikgruppe legt Wert auf eine qualifizierte Patientenversorgung und setzt
    dabei auf medizinische Qualität, Innovation und soziale Verantwortung. Der
    Konzern betreibt derzeit rund 160 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland,
    darunter Akutkrankenhäuser, Universitäts-kliniken, Fachkliniken, psychiatrische
    und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische
    Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2024 wurden über 3,6 Mio. Patient:innen in
    den Gesundheitseinrichtungen von Asklepios behandelt. Die Gruppe beschäftigt
    mehr als 70.000 Mitarbeiter:innen.

    IR-Kontakt:

    Sarah Ludwig

    Head of Investor Relations

    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

    Debusweg 3 - 61462 Königstein-Falkenstein

    Tel: +49 6174 90-1172

    mailto:ir@asklepios.com

    PR-Kontakt:

    Rune Hoffmann

    Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Marketing

    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

    Rübenkamp 226 - 22307 Hamburg

    Tel.: +49 40 1818-82 6630

    Fax: +49 40 1818-82 6639

    mailto:presse@asklepios.com

    Kontakt für Rückfragen:

    https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/

    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
    Konzernbereich Unternehmenskommunikation & Marketing
    Rübenkamp 226
    22307 Hamburg

    Tel.: (0 40) 18 18-82 66 36
    E-Mail: mailto:presse@asklepios.com
    24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.

    Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:
    http://www.asklepios.com
    http://www.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazin
    http://www.facebook.com/asklepioskliniken
    http://www.youtube.com/asklepioskliniken
    http://www.instagram.com/asklepioskliniken
    http://www.linkedin.com/company/asklepios/

    Anmeldung zum Asklepios Newsletter:
    https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/

    Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" ( https://wir-sind-pflege.blog/)

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65048/6105716
    OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA


