    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3700 Franken auf "Hold" belassen. Die Strategie und Ziele des Aromen- und Duftstoffherstellers bis 2030 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Sommerkonferenz der Schweizer./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:07 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3.622EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Virginie Boucher-Ferte
    Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 3700
    Kursziel alt: 3700
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


