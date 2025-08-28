BARCLAYS stuft Freenet Namensaktien auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 33,50 auf 34,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des zweiten Quartals kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Zur Erreichung der bestätigten Jahresziele des Mobilfunkers brauche es eine Wachstumsbelebung im zweiten Halbjahr./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 28,44EUR auf Tradegate (28. August 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Mathieu Robilliard
Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34,00
Kursziel alt: 33,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
