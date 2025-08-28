Absturz verhindert? US-Wirtschaft wächst in Q2 überraschend stark!

Nach zwar guten, aber nicht überragend ausgefallenen Quartalszahlen von KI-Überflieger Nvidia am Mittwochabend waren die Augen der Anlegerinnen und Anleger am Donnerstagmittag auf einen Schwung neuer US-Wirtschaftsdaten gerichtet.

Priced for perfection: Schwache Daten kann sich der Aktienmarkt nicht leisten!

Angesichts wachsender politischer und wirtschaftlicher Risiken ist der inzwischen so hoch wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr bewertete Aktienmarkt auf fundamentalen Rückenwind angewiesen. Andernfalls könnten sich Investoren schnell dazu entscheiden, dass die Abwärtsrisiken das Aufwärtspotenzial inzwischen überwiegen, und so eine empfindliche Bewertungskorrektur herbeiführen.

Tipp aus der Redaktion Gold ist als Anlageklasse und Wertspeicher gefragt. Investierbar wird das Edelmetall unter anderem mit dem Gold ist als Anlageklasse und Wertspeicher gefragt. Investierbar wird das Edelmetall unter anderem mit dem ETC boerse.de-Gold (WKN: TMG0LD).

US-Wirtschaft weiter robust – auch dank Verbraucherinnen und Verbrauchern

Doch nach den am Donnerstag vorgelegten Zahlen gibt es hierfür noch keinen Anlass. Mit einem Wachstum von +3,3 Prozent gegenüber dem Vergangenen Quartal zeigte sich die US-Wirtschaft erstaunlich robust. Volkswirtinnen und -wirte hatten mit einem Wachstum von nur 3,0 Prozent gerechnet.

Zur anhaltend hohen Resilienz haben einmal mehr die Verbraucherinnen und Verbraucher beigetragen. Die inflationsbereinigten Konsumausgaben kletterten um 1,6 Prozent. Hier wurde mit einem Anstieg von nur 1,4 Prozent gerechnet. Die aus Produkten und Dienstleistungen erbrachten Verkäufe legten um 6,8 Prozent zu. Der hohe Anstieg geht allerdings auf einen schwachen Wert aus dem vergangenen Quartal zurück, das durch einen zoll- und handelskriegbedingten Rückgang der Wirtschaftsleistung beeinträchtig war.

Anträge auf Arbeitslosenhilfe geringer als erwartet, aber Trend ungebrochen

Beruhigende Daten kamen auch von der Inflationsfront. Der GDP-Preis-Index bliebt mit einem Anstieg von 2,0 Prozent im Rahmen der Erwartungen. Die PCE-Preise lagen im Quartalsvergleich bei +2,0 Prozent. Das lag sogar geringfügig unter der Schätzung. Die Kernrate lag dagegen mit +2,5 Prozent weiter auf einem erhöhten Niveau.

Zu früh freuen sollten sich Anlegerinnen und Anleger jedoch nicht, denn die wirklich wichtigen PCE-Daten (Monats-, Vorjahresvergleich) – dem bevorzugten Inflationsmaß der Fed – werden erst am Freitagmittag veröffentlicht.

Die ebenfalls veröffentlichten Erst- und Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen etwas niedriger aus. als erwartet und gingen gegenüber der Vorwoche leicht zurück. Am grundsätzlichen Trend höherer Beschäftigungslosigkeit ändern die jüngsten Daten jedoch nichts. Noch ist hier keine grundsätzliche Trendwende in Sicht. Der Handlungsdruck auf die US-Notenbank und ihren Vorsitzenden Jerome Powell dürfte dementsprechend hoch bleiben.

Bislang freundliche, aber verhaltene Kursreaktion

Am Markt führte die Veröffentlichung der überwiegend positiven Wirtschaftsdaten zu einer freundlichen Reaktion. Die US-Futures zogen leicht an, ließen eine größere Kursreaktion bislang aber vermissen. Der mit der 24.000-Punkte-Marke kämpfende DAX konnte ebenfalls geringfügig zulegen.

Gold gab gegenüber seinen bisherigen Tageshochs etwas nach, das gleiche galt auch für Öl – offenbar hatten Anlegerinnen und Anleger mit noch stärkeren Wirtschaftsdaten gerechnet. Das gilt auch für den Euro, der nach der Veröffentlichung gegenüber dem US-Dollar Boden gut machen konnte. Der Grund hierfür dürften geringfügig niedriger US-Anleiherenditen sein.

Fazit: Befreiungsschlag bleibt aus, wachsam bleiben!

Die US-Wirtschaft zeigt sich angetrieben von Investitionen in KI, einem robusten Arbeitsmarkt und resilienten Verbraucherinnen und Verbrauchern in einer anhaltend guten Verfassung. Das vermeintlich hohe Wirtschaftswachstum im zurückliegenden Quartal geht allerdings auch auf die schwachen Vorgaben aus dem vorangegangenen Vierteljahr zurück.

Ebenso ist der Trend höherer Erstanträge bei der Arbeitslosenhilfe ungebrochen. Diese Schwäche könnte eine baldige Leitzinssenkung zur Folge haben. Der geringfügige Rückgang der Anleiherenditen am frühen Donnerstagnachmittag ist hierfür ein Indiz.

Ähnlich wie die Quartalszahlen von Nvidia am Vorabend waren die Daten aber kein richtiger Befreiungsschlag des mit hohen Bewertungsrisiken verbundenen US-Aktienmarktes, für den absolut nichts schief gehen darf ("priced for perfection") – erst recht nicht vor dem Hintergrund der am Freitag anstehenden PCE-Daten. Anlegerinnen und Anleger sollten weiter vorsichtig agieren. Die aktuell geringe Volatilität könnte trügerisch sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion