Jeder vierte Handwerksbetrieb hat noch ein Fax

BERLIN (dpa-AFX) - Bei vielen Betrieben steht noch ein Faxgerät: Im Handwerk besteht bei der Digitalisierung Nachholbedarf. Zwar sehen fast 9 von 10 Handwerksbetrieben die Digitalisierung als Chance für ihr Unternehmen, wie eine Umfrage des Digitalbranchenverbands Bitkom ergab. Allerdings passiere zu dem Thema relativ wenig, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Im Auftrag des Verbands wurden 504 Handwerksunternehmen in Deutschland befragt.

Demnach setzt ein Viertel der Betriebe für die Kommunikation nach wie vor auf das Fax. Eine Minderheit nutzt digitale Kommunikation per Online-Meetings (36 Prozent) oder Kunden- oder Mitarbeiterportale (28 Prozent).