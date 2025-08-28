FANTA SCHLIESST SICH MIT UNIVERSAL PICTURES UND BLUMHOUSE ZUSAMMEN, UM ZUM ERSTEN MAL BERÜHMTE HORROR-IKONEN IN EINER GLOBALEN PARTNERSCHAFT ZUSAMMENZUBRINGEN

ATLANTA, 28. August 2025 /PRNewswire/ -- Macht euch bereit zum Kreischen ... für Fanta! Im Vorfeld der Halloween-Saison sorgen Fanta, Universal Pictures sowie Blumhouse mit einer globalen Partnerschaft für Gänsehaut und Nervenkitzel wie nie zuvor: Vier Horror-Ikonen treffen zum ersten Mal in der ultimativen Halloween-Reihe aufeinander.

Halloween-Fans können sich freuen, denn alte und neue Horrorfilm-Ikonen kehren zurück, um sich eine neue Limited-Edition zu sichern!

In der Partnerschaft sind die Horror-Ikonen Chucky (Chucky Franchise), Freddy Fazbear (Five Nights at Freddy's 2), The Grabber** (Black Phone 2) und M3gan (M3GAN 2.0) in einem unstillbaren Verlangen vereint: Fanta! Überall auf der Welt können Fans die kultigen und modernen Halloween-Figuren auf der Jagd sehen, mit einer Reihe von Erlebnissen im Vorfeld von Halloween. Sie mögen aus sehr unterschiedlichen Welten kommen, aber dieses Mal teilen sie den gleichen Wunsch – They Wanta Fanta.

Universal wird zwei erschreckende neue Kapitel für diese Horror-Ikonen veröffentlichen, darunter Black Phone 2 (ab 17. Oktober in den Kinos) und Five Nights at Freddy's 2 (ab 5. Dezember in den Kinos). Beide Filme stammen von Blumhouse, dem Marktführer in Sachen Horror.

Diese Horror-Ikonen jagen nicht nur die klassischen Fanta-Geschmacksrichtungen und zieren die limitierten Verpackungen der Halloween-Kollektion, sondern sind für eine begrenzte Zeit auch hinter Chuckys Geschmacksrichtung her: Chucky's Punch. Fanta in der Geschmacksrichtung Berry ist ab heute weltweit neben allen vier Icons auf den Dosen der gesamten Fanta Geschmacksreihe erhältlich. Zu den Porträts gehören Chucky auf Chucky's Punch, The Grabber auf Strawberry, Freddy Fazbear auf Orange und M3gan auf Grape (Geschmacksrichtungen und Figuren können je nach Markt variieren). Fans können mehr von den Figuren erfahren, indem sie den QR-Code auf der Seite der Dosen scannen, um Zugang zu exklusiven Inhalten und Erlebnissen zu erhalten.

Ibrahim Salim Khan, Global VP, Fanta bei The Coca-Cola Company, sagt: „Fanta verspricht Köstlichkeit, und nur Köstlichkeit. Gibt es eine bessere Gelegenheit als Halloween, um ein wenig Spaß damit zu haben? Das Fest der Streiche und Leckereien. Die einzige Zeit des Jahres, in der die tiefsten Sehnsüchte wieder aufleben. Dieses Halloween werden wir in einer köstlichen, aufregenden Partnerschaft mit Universal Pictures und Blumhouse die legendärsten Horror-Ikonen zum ersten Mal überhaupt zurückbringen. Sie sind wieder da. Aber sie sind nicht hier, um dich zu verfolgen. Sie wollen einfach ... Fanta!"