PIABO Communications erweitert erfolgreichen Podcast "Business Class" um neues Kurzformat "Business Class Fastlane" (FOTO)

Berlin (ots) - PIABO Communications (http://www.piabo.net) , Europas führende

Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt, launcht ein

neues Kurzformat innerhalb seines erfolgreichen Podcasts Business Class

(https://open.spotify.com/show/5WDhbLU2hM2WxBxbK8Pnkc) . Mit "Business Class

Fastlane" erhalten Gründer:innen, Investor:innen und Entscheider:innen in

High-Growth-Companies ab sofort in maximal fünf Minuten prägnante Impulse rund

um die Themen Wachstum, Reputation und Kommunikation.



Seit Jahren gibt Business Class tiefgehende Einblicke in die Köpfe von

Unternehmer:innen, Investor:innen und Vordenker:innen, die unsere Zukunft aktiv

gestalten. Mit dem neuen Spin-off Fastlane ergänzt PIABO Communications das

Format um kurze, pointierte Themenrunden: Kompakt, relevant und direkt auf die

Herausforderungen und Chancen innovativer Unternehmen zugeschnitten.





"Unsere Arbeit mit den führenden Technologieunternehmen weltweit zeigt uns

täglich, welche Kommunikations- und Wachstumsstrategien wirklich den Unterschied

machen", sagt Tilo Bonow

(https://www.linkedin.com/in/tilobonow/?originalSubdomain=de) , Gründer und CEO

von PIABO Communications. "Mit Business Class Fastlane wollen wir diese

Learnings noch schneller und zugänglicher machen. Es geht um Inspiration, aber

vor allem um konkrete, sofort umsetzbare Impulse. Für mehr Sichtbarkeit, bessere

Narrative und nachhaltiges Wachstum."



Das neue Format richtet sich gezielt an Unternehmer:innen, die ihre

Markenpositionierung schärfen, Top-Talente gewinnen, Investoren überzeugen und

international erfolgreich sein wollen. Im Gegensatz zu den längeren

Interviewfolgen bietet Fastlane komprimiertes Wissen, das in wenigen Minuten

konsumiert werden kann - ideal für alle, die Geschwindigkeit und Effizienz

schätzen.



Business Class und Business Class Fastlane sind in deutscher Sprache verfügbar -

bewusst als Angebot, um die Sichtbarkeit und kommunikative Schlagkraft von

Unternehmen im deutschsprachigen Raum zu stärken und ihnen den nötigen

Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Playern zu verschaffen.



Die Folgen sind ab sofort auf allen gängigen Plattformen abrufbar. Zur aktuellen

Folge rund um das Thema Generative KI geht es HIER

(https://open.spotify.com/episode/4KJ1sz4e1oWaena8IUOSZM) .



