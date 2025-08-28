PIABO Communications erweitert erfolgreichen Podcast "Business Class" um neues Kurzformat "Business Class Fastlane" (FOTO)
Berlin (ots) - PIABO Communications (http://www.piabo.net) , Europas führende
Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt, launcht ein
neues Kurzformat innerhalb seines erfolgreichen Podcasts Business Class
(https://open.spotify.com/show/5WDhbLU2hM2WxBxbK8Pnkc) . Mit "Business Class
Fastlane" erhalten Gründer:innen, Investor:innen und Entscheider:innen in
High-Growth-Companies ab sofort in maximal fünf Minuten prägnante Impulse rund
um die Themen Wachstum, Reputation und Kommunikation.
Seit Jahren gibt Business Class tiefgehende Einblicke in die Köpfe von
Unternehmer:innen, Investor:innen und Vordenker:innen, die unsere Zukunft aktiv
gestalten. Mit dem neuen Spin-off Fastlane ergänzt PIABO Communications das
Format um kurze, pointierte Themenrunden: Kompakt, relevant und direkt auf die
Herausforderungen und Chancen innovativer Unternehmen zugeschnitten.
"Unsere Arbeit mit den führenden Technologieunternehmen weltweit zeigt uns
täglich, welche Kommunikations- und Wachstumsstrategien wirklich den Unterschied
machen", sagt Tilo Bonow
(https://www.linkedin.com/in/tilobonow/?originalSubdomain=de) , Gründer und CEO
von PIABO Communications. "Mit Business Class Fastlane wollen wir diese
Learnings noch schneller und zugänglicher machen. Es geht um Inspiration, aber
vor allem um konkrete, sofort umsetzbare Impulse. Für mehr Sichtbarkeit, bessere
Narrative und nachhaltiges Wachstum."
Das neue Format richtet sich gezielt an Unternehmer:innen, die ihre
Markenpositionierung schärfen, Top-Talente gewinnen, Investoren überzeugen und
international erfolgreich sein wollen. Im Gegensatz zu den längeren
Interviewfolgen bietet Fastlane komprimiertes Wissen, das in wenigen Minuten
konsumiert werden kann - ideal für alle, die Geschwindigkeit und Effizienz
schätzen.
Business Class und Business Class Fastlane sind in deutscher Sprache verfügbar -
bewusst als Angebot, um die Sichtbarkeit und kommunikative Schlagkraft von
Unternehmen im deutschsprachigen Raum zu stärken und ihnen den nötigen
Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Playern zu verschaffen.
Die Folgen sind ab sofort auf allen gängigen Plattformen abrufbar. Zur aktuellen
Folge rund um das Thema Generative KI geht es HIER
(https://open.spotify.com/episode/4KJ1sz4e1oWaena8IUOSZM) .
Pressekontakt:
PIABO Communications
Verena Laier
Mail: mailto:verena.laier@piabo.net
Mobil: +49 151 1040 5787
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178147/6105736
OTS: PIABO Communications
