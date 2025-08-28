PIABO Communications erweitert erfolgreichen Podcast "Business Class" um neues Kurzformat "Business Class Fastlane" (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin (ots) - PIABO Communications (http://www.piabo.net) , Europas führende
    Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt, launcht ein
    neues Kurzformat innerhalb seines erfolgreichen Podcasts Business Class
    (https://open.spotify.com/show/5WDhbLU2hM2WxBxbK8Pnkc) . Mit "Business Class
    Fastlane" erhalten Gründer:innen, Investor:innen und Entscheider:innen in
    High-Growth-Companies ab sofort in maximal fünf Minuten prägnante Impulse rund
    um die Themen Wachstum, Reputation und Kommunikation.

    Seit Jahren gibt Business Class tiefgehende Einblicke in die Köpfe von
    Unternehmer:innen, Investor:innen und Vordenker:innen, die unsere Zukunft aktiv
    gestalten. Mit dem neuen Spin-off Fastlane ergänzt PIABO Communications das
    Format um kurze, pointierte Themenrunden: Kompakt, relevant und direkt auf die
    Herausforderungen und Chancen innovativer Unternehmen zugeschnitten.

    "Unsere Arbeit mit den führenden Technologieunternehmen weltweit zeigt uns
    täglich, welche Kommunikations- und Wachstumsstrategien wirklich den Unterschied
    machen", sagt Tilo Bonow
    (https://www.linkedin.com/in/tilobonow/?originalSubdomain=de) , Gründer und CEO
    von PIABO Communications. "Mit Business Class Fastlane wollen wir diese
    Learnings noch schneller und zugänglicher machen. Es geht um Inspiration, aber
    vor allem um konkrete, sofort umsetzbare Impulse. Für mehr Sichtbarkeit, bessere
    Narrative und nachhaltiges Wachstum."

    Das neue Format richtet sich gezielt an Unternehmer:innen, die ihre
    Markenpositionierung schärfen, Top-Talente gewinnen, Investoren überzeugen und
    international erfolgreich sein wollen. Im Gegensatz zu den längeren
    Interviewfolgen bietet Fastlane komprimiertes Wissen, das in wenigen Minuten
    konsumiert werden kann - ideal für alle, die Geschwindigkeit und Effizienz
    schätzen.

    Business Class und Business Class Fastlane sind in deutscher Sprache verfügbar -
    bewusst als Angebot, um die Sichtbarkeit und kommunikative Schlagkraft von
    Unternehmen im deutschsprachigen Raum zu stärken und ihnen den nötigen
    Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Playern zu verschaffen.

    Die Folgen sind ab sofort auf allen gängigen Plattformen abrufbar. Zur aktuellen
    Folge rund um das Thema Generative KI geht es HIER
    (https://open.spotify.com/episode/4KJ1sz4e1oWaena8IUOSZM) .

