    FRITZ!-Premieren und -Neuheiten für Glasfaser, Wi-Fi 7, WLAN Mesh und den Kabelanschluss

    Das sind die IFA Highlights 2025 (FOTO)

    Berlin (ots) - FRITZ! auf der IFA 2025

    Frisch umfirmiert, zeigt FRITZ! auf der IFA 2025 in Halle 5.2 am Stand 177
    vielseitige Innovationen für Glasfaser, Wi-Fi 7, WLAN Mesh und den
    Kabelanschluss. Diesjähriges Highlight ist die FRITZ!Box 6690 Pro mit
    Tri-Band-Wi-Fi 7 und umfangreichem Funktionsumfang für Smart Home sowie
    Telefonie am Kabelanschluss. Ein breites FRITZ!Box-Portfolio für alle
    Glasfaseranschlüsse, smarte Einsteigermodelle für DSL und Mobilfunk,
    leistungsstarke Wi-Fi 7 Repeater und neue WLAN Mesh Sets vervollständigen das
    Wi-Fi-7-Portfolio aus dem Hause FRITZ! für das beste digitale Zuhause. In der
    Smart Home Area auf dem neuen Messestand zeigt FRITZ! außerdem Neuzugänge für
    intelligente, energieeffiziente Anwendungen in den eigenen vier Wänden.

    FRITZ!Box 6690 Pro: Innovation für Kabelanschlüsse dank Wi-Fi 7 und
    All-in-One-Power

    FRITZ! feiert mit der FRITZ!Box 6690 Pro einen neuen Meilenstein für
    Heimnetzwerke. Sie ist der weltweit erste Kabel-Router mit Wi-Fi 7 im Tri-Band,
    integriertem DOCSIS-Modem und Smart-Home-Unterstützung via Zigbee und DECT. Das
    Ergebnis: Ein schneller und zuverlässiger Internetzugang, überragende
    WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 12 GBit/s und eine umfassende Kompatibilität
    mit verschiedensten Geräten für die lückenlose Abdeckung im Heimnetz. Die
    FRITZ!Box 6690 Pro hat alle Telefoniefunktionen, Smart-Home mit Zigbee/Matter-
    und DECT-ULE-Unterstützung sowie die beliebten FRITZ!OS-Funktionen wie VPN,
    Kindersicherung und Mediaserver mit an Bord. Ein absolutes All-in-One-Paket für
    anspruchsvolle Nutzer mit Kabelanschluss, die das Beste aus ihrem digitalen
    Zuhause herausholen wollen.

    Weitere Premieren für Mobilfunk, Telefonie und Wi-Fi 7

    Die erstmals auf der IFA vorgestellte FRITZ!Box 6825 4G ist der ideale
    Einsteiger für mobiles Surfen. Die kleine Mobilfunkbox bietet stabiles Internet
    mit Wi-Fi 6 und bis zu 300 Mbit/s über 4G/LTE und 3G. Dank der Stromversorgung
    über USB-C und der Kompatibilität mit allen internationalen Mobilfunknetzen ist
    die robuste FRITZ!Box der perfekte Begleiter für unterwegs. Wer volles
    Tri-Band-Wi-Fi 7 mit bis zu 2,8 GBit/s an seinem Notebook oder PC nutzen will,
    für den ist der neue FRITZ!WLAN Stick 6700 die perfekte Lösung. Das winzige
    Kraftpaket unterstützt Wi-Fi 7 auch auf dem 6-GHz-Band und sorgt ohne viel
    Aufwand für maximale Internet-Geschwindigkeiten und beste Stabilität. Dank der
    einfachen Einrichtung an jedem beliebigen Router und WPS ist er im Handumdrehen
    in Betrieb. Ebenfalls Premiere feiert das FRITZ!Fon M3, mit dem sich nicht nur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
