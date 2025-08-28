Das sind die IFA Highlights 2025 (FOTO)

Berlin (ots) - FRITZ! auf der IFA 2025



Frisch umfirmiert, zeigt FRITZ! auf der IFA 2025 in Halle 5.2 am Stand 177

vielseitige Innovationen für Glasfaser, Wi-Fi 7, WLAN Mesh und den

Kabelanschluss. Diesjähriges Highlight ist die FRITZ!Box 6690 Pro mit

Tri-Band-Wi-Fi 7 und umfangreichem Funktionsumfang für Smart Home sowie

Telefonie am Kabelanschluss. Ein breites FRITZ!Box-Portfolio für alle

Glasfaseranschlüsse, smarte Einsteigermodelle für DSL und Mobilfunk,

leistungsstarke Wi-Fi 7 Repeater und neue WLAN Mesh Sets vervollständigen das

Wi-Fi-7-Portfolio aus dem Hause FRITZ! für das beste digitale Zuhause. In der

Smart Home Area auf dem neuen Messestand zeigt FRITZ! außerdem Neuzugänge für

intelligente, energieeffiziente Anwendungen in den eigenen vier Wänden.



FRITZ!Box 6690 Pro: Innovation für Kabelanschlüsse dank Wi-Fi 7 und

All-in-One-Power





FRITZ! feiert mit der FRITZ!Box 6690 Pro einen neuen Meilenstein fürHeimnetzwerke. Sie ist der weltweit erste Kabel-Router mit Wi-Fi 7 im Tri-Band,integriertem DOCSIS-Modem und Smart-Home-Unterstützung via Zigbee und DECT. DasErgebnis: Ein schneller und zuverlässiger Internetzugang, überragendeWLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 12 GBit/s und eine umfassende Kompatibilitätmit verschiedensten Geräten für die lückenlose Abdeckung im Heimnetz. DieFRITZ!Box 6690 Pro hat alle Telefoniefunktionen, Smart-Home mit Zigbee/Matter-und DECT-ULE-Unterstützung sowie die beliebten FRITZ!OS-Funktionen wie VPN,Kindersicherung und Mediaserver mit an Bord. Ein absolutes All-in-One-Paket füranspruchsvolle Nutzer mit Kabelanschluss, die das Beste aus ihrem digitalenZuhause herausholen wollen.Weitere Premieren für Mobilfunk, Telefonie und Wi-Fi 7Die erstmals auf der IFA vorgestellte FRITZ!Box 6825 4G ist der idealeEinsteiger für mobiles Surfen. Die kleine Mobilfunkbox bietet stabiles Internetmit Wi-Fi 6 und bis zu 300 Mbit/s über 4G/LTE und 3G. Dank der Stromversorgungüber USB-C und der Kompatibilität mit allen internationalen Mobilfunknetzen istdie robuste FRITZ!Box der perfekte Begleiter für unterwegs. Wer vollesTri-Band-Wi-Fi 7 mit bis zu 2,8 GBit/s an seinem Notebook oder PC nutzen will,für den ist der neue FRITZ!WLAN Stick 6700 die perfekte Lösung. Das winzigeKraftpaket unterstützt Wi-Fi 7 auch auf dem 6-GHz-Band und sorgt ohne vielAufwand für maximale Internet-Geschwindigkeiten und beste Stabilität. Dank dereinfachen Einrichtung an jedem beliebigen Router und WPS ist er im Handumdrehenin Betrieb. Ebenfalls Premiere feiert das FRITZ!Fon M3, mit dem sich nicht nur