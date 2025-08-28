FRITZ!-Premieren und -Neuheiten für Glasfaser, Wi-Fi 7, WLAN Mesh und den Kabelanschluss
Das sind die IFA Highlights 2025 (FOTO)
Berlin (ots) - FRITZ! auf der IFA 2025
Frisch umfirmiert, zeigt FRITZ! auf der IFA 2025 in Halle 5.2 am Stand 177
vielseitige Innovationen für Glasfaser, Wi-Fi 7, WLAN Mesh und den
Kabelanschluss. Diesjähriges Highlight ist die FRITZ!Box 6690 Pro mit
Tri-Band-Wi-Fi 7 und umfangreichem Funktionsumfang für Smart Home sowie
Telefonie am Kabelanschluss. Ein breites FRITZ!Box-Portfolio für alle
Glasfaseranschlüsse, smarte Einsteigermodelle für DSL und Mobilfunk,
leistungsstarke Wi-Fi 7 Repeater und neue WLAN Mesh Sets vervollständigen das
Wi-Fi-7-Portfolio aus dem Hause FRITZ! für das beste digitale Zuhause. In der
Smart Home Area auf dem neuen Messestand zeigt FRITZ! außerdem Neuzugänge für
intelligente, energieeffiziente Anwendungen in den eigenen vier Wänden.
FRITZ!Box 6690 Pro: Innovation für Kabelanschlüsse dank Wi-Fi 7 und
All-in-One-Power
FRITZ! feiert mit der FRITZ!Box 6690 Pro einen neuen Meilenstein für
Heimnetzwerke. Sie ist der weltweit erste Kabel-Router mit Wi-Fi 7 im Tri-Band,
integriertem DOCSIS-Modem und Smart-Home-Unterstützung via Zigbee und DECT. Das
Ergebnis: Ein schneller und zuverlässiger Internetzugang, überragende
WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 12 GBit/s und eine umfassende Kompatibilität
mit verschiedensten Geräten für die lückenlose Abdeckung im Heimnetz. Die
FRITZ!Box 6690 Pro hat alle Telefoniefunktionen, Smart-Home mit Zigbee/Matter-
und DECT-ULE-Unterstützung sowie die beliebten FRITZ!OS-Funktionen wie VPN,
Kindersicherung und Mediaserver mit an Bord. Ein absolutes All-in-One-Paket für
anspruchsvolle Nutzer mit Kabelanschluss, die das Beste aus ihrem digitalen
Zuhause herausholen wollen.
Weitere Premieren für Mobilfunk, Telefonie und Wi-Fi 7
Die erstmals auf der IFA vorgestellte FRITZ!Box 6825 4G ist der ideale
Einsteiger für mobiles Surfen. Die kleine Mobilfunkbox bietet stabiles Internet
mit Wi-Fi 6 und bis zu 300 Mbit/s über 4G/LTE und 3G. Dank der Stromversorgung
über USB-C und der Kompatibilität mit allen internationalen Mobilfunknetzen ist
die robuste FRITZ!Box der perfekte Begleiter für unterwegs. Wer volles
Tri-Band-Wi-Fi 7 mit bis zu 2,8 GBit/s an seinem Notebook oder PC nutzen will,
für den ist der neue FRITZ!WLAN Stick 6700 die perfekte Lösung. Das winzige
Kraftpaket unterstützt Wi-Fi 7 auch auf dem 6-GHz-Band und sorgt ohne viel
Aufwand für maximale Internet-Geschwindigkeiten und beste Stabilität. Dank der
einfachen Einrichtung an jedem beliebigen Router und WPS ist er im Handumdrehen
in Betrieb. Ebenfalls Premiere feiert das FRITZ!Fon M3, mit dem sich nicht nur
