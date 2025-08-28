Dax rutscht ins Minus - Fehlen kraftvoller Handelsimpulse

Karimbi schrieb 27.06.25, 11:06

Totgesagte leben länger. Theoretisch und praktisch könnte Porsche ein Werk in den US of A hochziehen. Wenn sie aber, ähnlich wie Ferrari, exklusiv bleiben wollen, muss es Made in Germany bleiben. Ferrari baut ja auch nicht in Tschechien, China oder sonstwo - nein, in Italien! Wahrscheinlich dämmert das dem einen oder anderen, was ein Porsche nachwievor ist:

Begehrt, luxuriös und teuer. Die Kundschaft von Porsche ist wenig bis gar nicht inflationssensibel. Ob 15.000 mehr oder weniger kostet, ist bei einem Auto! für 159.000 dann auch egal.