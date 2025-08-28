Wirtschaft
Dax rutscht ins Minus - Fehlen kraftvoller Handelsimpulse
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:35 Uhr wurde der Index mit rund 24.035 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Porsche, Siemens und Continental. Am unteren Ende ließen hingegen die Aktien von Vonovia, Qiagen und Eon am stärksten nach.
"Die Marktteilnehmer fokussieren sich am Donnerstag insbesondere auf die Aktien der Automotiveunternehmen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Nachdem die offiziellen europäischen Kfz-Verkaufszahlen publiziert wurden, scheint sich das Sentiment in diesem Bereich etwas aufzuhellen.
"Das Tal der Tränen ist so langsam durchschritten", so der Marktanalyst. Dennoch wirke die Anziehungskraft der 24.000-Punkte-Kursmarke auf dem Gesamtmarkt. "Es fehlen nachhaltige und kraftvolle Handelsimpulse, um den Dax 40 in die eine oder andere Kursrichtung bewegen zu können." Dennoch sei eine gewisse Marktbreite bei den Tagesgewinnern zu erkennen und die Mehrheit der Indextitel bewege sich auf der Gewinnerseite.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1655 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8580 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,74 US-Dollar; das waren 31 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Karimbi schrieb 27.06.25, 11:06
Totgesagte leben länger. Theoretisch und praktisch könnte Porsche ein Werk in den US of A hochziehen. Wenn sie aber, ähnlich wie Ferrari, exklusiv bleiben wollen, muss es Made in Germany bleiben. Ferrari baut ja auch nicht in Tschechien, China oder sonstwo - nein, in Italien! Wahrscheinlich dämmert das dem einen oder anderen, was ein Porsche nachwievor ist:mitdiskutieren »
Begehrt, luxuriös und teuer. Die Kundschaft von Porsche ist wenig bis gar nicht inflationssensibel. Ob 15.000 mehr oder weniger kostet, ist bei einem Auto! für 159.000 dann auch egal.
Profi2000 schrieb 21.05.25, 14:57
schade, die sollten in D-LAND kein Bein mehr auf den Boden bekommen bis sie sämtliche Wirecard-Aktionäre entschädigt haben. Aber das wird nicht passieren.mitdiskutieren »
Hätte ein dt. Wirtschaftsprüfer dies in den USA gemacht würde er sämtliche Aktionäre entschädigen und noch Mrd. an Strafe dazu zahlen. Aber diese Typen kommen hier damit durch und "prüfen" weiter deutsche Firmen. einfach nur ätzend h3
Turboverdichter schrieb 28.03.25, 09:25
Nun macht mal halblang! Welche wirklich spannenden Autos für die Schönen und Reichen werden denn in den USA hergestellt? Wer hat und ein Statussymbol braucht, der kauft auch für ein paar Dollars mehr einen Porsche. Bei Luxusartikeln ist so eine Verteuerung durch staatliche Maßnahmen manchmal auch erst der Grund zu kaufen. Schließlich will man ja zeigen, dass man sich trotzdem eine deutsche Sportwagenlegende kaufen kann!mitdiskutieren »
