KI ist "Game Changer" für Contact-Center

Frankfurt (ots) - Josef Novak, Chief Innovation Officer: "Conversational Agentic

AI revolutioniert die Branche. "



Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) für Konversationen verändert die

Contact-Center-Branche grundlegend. Darauf weist die Schweizer Spitch AG hin,

ein Anbieter von KI-basierten Sprach- und Textdialogsystemen (Conversational

Agentic AI). Nutznießer sind gleichermaßen die Verbraucher, die schneller

präzisere Auskünfte und Unterstützung erhalten, wie auch die Unternehmen durch

höhere Effizienz und Kundenzufriedenheit. "Der Einsatz von Chatbots, virtuellen

Assistenten und KI-basierten Dialogsystemen stellt eine Win-win-Situation dar",

erklärt Josef Novak, Chief Innovation Officer bei Spitch.



Win-win für Verbraucher und Anbieter gleichermaßen





Einer der Pluspunkte der dialogorientierten KI besteht in der Automatisierungder Interaktionen auf der ersten Ebene. Konkret: Auf häufig gestellte Anfragengibt sie ohne menschliches Eingreifen sofort Antworten. Das bringt zahlreicheVorteile mit sich: reduzierte Wartezeiten für Nutzer durch einen rund um die Uhrverfügbaren Kundenservice, Entlastung der menschlichen Mitarbeiter, die sich aufkomplexere und wertschöpfendere Anfragen konzentrieren können, und dieOptimierung von Kosten und Ressourcen durch effizienteres Management desAnrufvolumens. "Dialogorientierte KI ist ein strategischer Hebel zur Steigerungder Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Contact Centern", sagt JosefNovak.Besserer Service, zufriedenere Kunden, geringere KostenSpitch nennt konkrete Zahlen aus Einsatzszenarien. Demnach kann ConversationalAI allein durch die Automatisierung von Routineaufgaben - wie dem Management vonFAQs und der Bereitstellung personalisierter Informationen - in Verbindung mitSprachanalysetools die Kosten pro Anruf um 19 Prozent senken, das Anfragevolumenum bis zu 15 Prozent reduzieren und die durchschnittliche Bearbeitungszeit umbis zu 9 Prozent verkürzen.Darüberhinausgehende virtuelle Assistenten können die durchschnittlicheAntwortgeschwindigkeit um bis zu 80 Prozent erhöhen. Durch die Integration vonSystemen zur Überwachung der Gesprächsqualität lässt sich die Kundenerfahrung umbis zu 12 Prozent verbessern. Maßstab dafür ist der sogenannte VoC/CSI-Wert(Voice of the Customer/Customer Satisfaction Index). Durch Cross- und Upsellingwürde dadurch zudem die Positionierung der Contact Center in Richtung Profitstatt Cost Center gefördert.Agentic AI im Contact Center: Revolution der ArbeitsabläufeDie Antwortautomatisierung auf der ersten Ebene stellt nur den Anfang einerEntwicklung dar, ordnet Spitch ein. Durch sogenannte "Agentic AI" - KI, die