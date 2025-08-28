Spitch
KI ist "Game Changer" für Contact-Center
Frankfurt (ots) - Josef Novak, Chief Innovation Officer: "Conversational Agentic
AI revolutioniert die Branche. "
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) für Konversationen verändert die
Contact-Center-Branche grundlegend. Darauf weist die Schweizer Spitch AG hin,
ein Anbieter von KI-basierten Sprach- und Textdialogsystemen (Conversational
Agentic AI). Nutznießer sind gleichermaßen die Verbraucher, die schneller
präzisere Auskünfte und Unterstützung erhalten, wie auch die Unternehmen durch
höhere Effizienz und Kundenzufriedenheit. "Der Einsatz von Chatbots, virtuellen
Assistenten und KI-basierten Dialogsystemen stellt eine Win-win-Situation dar",
erklärt Josef Novak, Chief Innovation Officer bei Spitch.
Win-win für Verbraucher und Anbieter gleichermaßen
Einer der Pluspunkte der dialogorientierten KI besteht in der Automatisierung
der Interaktionen auf der ersten Ebene. Konkret: Auf häufig gestellte Anfragen
gibt sie ohne menschliches Eingreifen sofort Antworten. Das bringt zahlreiche
Vorteile mit sich: reduzierte Wartezeiten für Nutzer durch einen rund um die Uhr
verfügbaren Kundenservice, Entlastung der menschlichen Mitarbeiter, die sich auf
komplexere und wertschöpfendere Anfragen konzentrieren können, und die
Optimierung von Kosten und Ressourcen durch effizienteres Management des
Anrufvolumens. "Dialogorientierte KI ist ein strategischer Hebel zur Steigerung
der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Contact Centern", sagt Josef
Novak.
Besserer Service, zufriedenere Kunden, geringere Kosten
Spitch nennt konkrete Zahlen aus Einsatzszenarien. Demnach kann Conversational
AI allein durch die Automatisierung von Routineaufgaben - wie dem Management von
FAQs und der Bereitstellung personalisierter Informationen - in Verbindung mit
Sprachanalysetools die Kosten pro Anruf um 19 Prozent senken, das Anfragevolumen
um bis zu 15 Prozent reduzieren und die durchschnittliche Bearbeitungszeit um
bis zu 9 Prozent verkürzen.
Darüberhinausgehende virtuelle Assistenten können die durchschnittliche
Antwortgeschwindigkeit um bis zu 80 Prozent erhöhen. Durch die Integration von
Systemen zur Überwachung der Gesprächsqualität lässt sich die Kundenerfahrung um
bis zu 12 Prozent verbessern. Maßstab dafür ist der sogenannte VoC/CSI-Wert
(Voice of the Customer/Customer Satisfaction Index). Durch Cross- und Upselling
würde dadurch zudem die Positionierung der Contact Center in Richtung Profit
statt Cost Center gefördert.
Agentic AI im Contact Center: Revolution der Arbeitsabläufe
Die Antwortautomatisierung auf der ersten Ebene stellt nur den Anfang einer
Entwicklung dar, ordnet Spitch ein. Durch sogenannte "Agentic AI" - KI, die
Agentic AI im Contact Center: Revolution der Arbeitsabläufe
Die Antwortautomatisierung auf der ersten Ebene stellt nur den Anfang einer
Entwicklung dar, ordnet Spitch ein. Durch sogenannte "Agentic AI" - KI, die
