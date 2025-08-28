    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Spitch

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI ist "Game Changer" für Contact-Center

    Frankfurt (ots) - Josef Novak, Chief Innovation Officer: "Conversational Agentic
    AI revolutioniert die Branche. "

    Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) für Konversationen verändert die
    Contact-Center-Branche grundlegend. Darauf weist die Schweizer Spitch AG hin,
    ein Anbieter von KI-basierten Sprach- und Textdialogsystemen (Conversational
    Agentic AI). Nutznießer sind gleichermaßen die Verbraucher, die schneller
    präzisere Auskünfte und Unterstützung erhalten, wie auch die Unternehmen durch
    höhere Effizienz und Kundenzufriedenheit. "Der Einsatz von Chatbots, virtuellen
    Assistenten und KI-basierten Dialogsystemen stellt eine Win-win-Situation dar",
    erklärt Josef Novak, Chief Innovation Officer bei Spitch.

    Win-win für Verbraucher und Anbieter gleichermaßen

    Einer der Pluspunkte der dialogorientierten KI besteht in der Automatisierung
    der Interaktionen auf der ersten Ebene. Konkret: Auf häufig gestellte Anfragen
    gibt sie ohne menschliches Eingreifen sofort Antworten. Das bringt zahlreiche
    Vorteile mit sich: reduzierte Wartezeiten für Nutzer durch einen rund um die Uhr
    verfügbaren Kundenservice, Entlastung der menschlichen Mitarbeiter, die sich auf
    komplexere und wertschöpfendere Anfragen konzentrieren können, und die
    Optimierung von Kosten und Ressourcen durch effizienteres Management des
    Anrufvolumens. "Dialogorientierte KI ist ein strategischer Hebel zur Steigerung
    der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Contact Centern", sagt Josef
    Novak.

    Besserer Service, zufriedenere Kunden, geringere Kosten

    Spitch nennt konkrete Zahlen aus Einsatzszenarien. Demnach kann Conversational
    AI allein durch die Automatisierung von Routineaufgaben - wie dem Management von
    FAQs und der Bereitstellung personalisierter Informationen - in Verbindung mit
    Sprachanalysetools die Kosten pro Anruf um 19 Prozent senken, das Anfragevolumen
    um bis zu 15 Prozent reduzieren und die durchschnittliche Bearbeitungszeit um
    bis zu 9 Prozent verkürzen.

    Darüberhinausgehende virtuelle Assistenten können die durchschnittliche
    Antwortgeschwindigkeit um bis zu 80 Prozent erhöhen. Durch die Integration von
    Systemen zur Überwachung der Gesprächsqualität lässt sich die Kundenerfahrung um
    bis zu 12 Prozent verbessern. Maßstab dafür ist der sogenannte VoC/CSI-Wert
    (Voice of the Customer/Customer Satisfaction Index). Durch Cross- und Upselling
    würde dadurch zudem die Positionierung der Contact Center in Richtung Profit
    statt Cost Center gefördert.

    Agentic AI im Contact Center: Revolution der Arbeitsabläufe

    Die Antwortautomatisierung auf der ersten Ebene stellt nur den Anfang einer
    Entwicklung dar, ordnet Spitch ein. Durch sogenannte "Agentic AI" - KI, die
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Spitch KI ist "Game Changer" für Contact-Center Josef Novak, Chief Innovation Officer: "Conversational Agentic AI revolutioniert die Branche. " Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) für Konversationen verändert die Contact-Center-Branche grundlegend. Darauf weist die Schweizer Spitch AG …