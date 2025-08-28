E.ON bietet über WEB.DE und GMX Energietarife an
München (ots) - Deutschlands führender Energieversorger E.ON und United Internet
Media, Vermarkter der E-Mail-Portale WEB.DE und GMX - arbeiten künftig im Rahmen
einer neu geschlossenen Kooperation eng zusammen. Rund 35 Millionen monatlich
aktive Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland können damit von attraktiven
Ökostrom- und Erdgasprodukten zu besonderen Konditionen profitieren. Die Tarife
werden ab sofort direkt über die Vorteilswelt von WEB.DE und GMX angeboten.
Durch die Kooperation baut E.ON seine digitalen Vertriebswege weiter konsequent
aus. Mit einem gemeinsamen Marktanteil von rund 50 Prozent bei den
E-Mail-Anbietern in Deutschland bieten WEB.DE und GMX eine ideale Plattform, um
Kundinnen und Kunden direkt über ihre E-Mail-Portale maßgeschneiderte E.ON
Energieangebote zugänglich zu machen - einfach, digital und mit attraktiven
Vorteilen.
Exklusive Vorteile für Neukunden: Bonus und Wunschgutschein
Kundinnen und Kunden profitieren bei Vertragsabschluss von einem attraktiven
Neukundenbonus. Zusätzlich erhalten sie einen "Wunschgutschein" im Wert von 30
Euro bei der Nutzung von Freemailing bzw. 50 Euro für Userinnen und User der
Paymailing-Option. Der Einkaufsgutschein ist flexibel bei mehr als 500 bekannten
Online- und Einzelhändlern einlösbar - von Mode über Technik bis hin zu
Freizeitangeboten.
Pressekontakt:
Christian Bretschneider
Tel.: +49 89 1254-1337
E.ON Energie Deutschland GmbH
Arnulfstraße 203
80634 München
http://www.eon.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109984/6105776
OTS: E.ON Energie Deutschland GmbH
