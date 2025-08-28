    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOn Holding Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu On Holding Registered (A)
    E.ON bietet über WEB.DE und GMX Energietarife an

    München (ots) - Deutschlands führender Energieversorger E.ON und United Internet
    Media, Vermarkter der E-Mail-Portale WEB.DE und GMX - arbeiten künftig im Rahmen
    einer neu geschlossenen Kooperation eng zusammen. Rund 35 Millionen monatlich
    aktive Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland können damit von attraktiven
    Ökostrom- und Erdgasprodukten zu besonderen Konditionen profitieren. Die Tarife
    werden ab sofort direkt über die Vorteilswelt von WEB.DE und GMX angeboten.
    Durch die Kooperation baut E.ON seine digitalen Vertriebswege weiter konsequent
    aus. Mit einem gemeinsamen Marktanteil von rund 50 Prozent bei den
    E-Mail-Anbietern in Deutschland bieten WEB.DE und GMX eine ideale Plattform, um
    Kundinnen und Kunden direkt über ihre E-Mail-Portale maßgeschneiderte E.ON
    Energieangebote zugänglich zu machen - einfach, digital und mit attraktiven
    Vorteilen.

    Exklusive Vorteile für Neukunden: Bonus und Wunschgutschein

    Kundinnen und Kunden profitieren bei Vertragsabschluss von einem attraktiven
    Neukundenbonus. Zusätzlich erhalten sie einen "Wunschgutschein" im Wert von 30
    Euro bei der Nutzung von Freemailing bzw. 50 Euro für Userinnen und User der
    Paymailing-Option. Der Einkaufsgutschein ist flexibel bei mehr als 500 bekannten
    Online- und Einzelhändlern einlösbar - von Mode über Technik bis hin zu
    Freizeitangeboten.

