E.ON bietet über WEB.DE und GMX Energietarife an

München (ots) - Deutschlands führender Energieversorger E.ON und United InternetMedia, Vermarkter der E-Mail-Portale WEB.DE und GMX - arbeiten künftig im Rahmeneiner neu geschlossenen Kooperation eng zusammen. Rund 35 Millionen monatlichaktive Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland können damit von attraktivenÖkostrom- und Erdgasprodukten zu besonderen Konditionen profitieren. Die Tarifewerden ab sofort direkt über die Vorteilswelt von WEB.DE und GMX angeboten.Durch die Kooperation baut E.ON seine digitalen Vertriebswege weiter konsequentaus. Mit einem gemeinsamen Marktanteil von rund 50 Prozent bei denE-Mail-Anbietern in Deutschland bieten WEB.DE und GMX eine ideale Plattform, umKundinnen und Kunden direkt über ihre E-Mail-Portale maßgeschneiderte E.ONEnergieangebote zugänglich zu machen - einfach, digital und mit attraktivenVorteilen.Exklusive Vorteile für Neukunden: Bonus und WunschgutscheinKundinnen und Kunden profitieren bei Vertragsabschluss von einem attraktivenNeukundenbonus. Zusätzlich erhalten sie einen "Wunschgutschein" im Wert von 30Euro bei der Nutzung von Freemailing bzw. 50 Euro für Userinnen und User derPaymailing-Option. Der Einkaufsgutschein ist flexibel bei mehr als 500 bekanntenOnline- und Einzelhändlern einlösbar - von Mode über Technik bis hin zuFreizeitangeboten.