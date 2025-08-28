Steyr Motors Aktie leidet unter Verkäufen - 28.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Steyr Motors Aktie. Sie fällt um -2,63 % auf 48,10€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Steyr Motors ist ein führender Anbieter von kompakten Dieselmotoren, bekannt für Innovation und Zuverlässigkeit, mit starker Präsenz im maritimen Sektor.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Steyr Motors mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -0,81 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Steyr Motors Aktie damit um -4,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,98 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +250,71 % gewonnen.

Steyr Motors Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,10 % 1 Monat -18,98 % 3 Monate -0,81 %

Informationen zur Steyr Motors Aktie

Es gibt 5 Mio. Steyr Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 250,64 Mio. wert.

Steyr Motors Aktie jetzt kaufen?

Ob die Steyr Motors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Steyr Motors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.