E-Commerce-Rakete mit 50 Prozent Wachstum

Seit seinem Börsengang hat sich Dadelo zu einem führenden Online-Händler auf dem polnischen Fahrradmarkt entwickelt. Mit einer Lagerfläche von 17.500 Quadratmetern bietet das Unternehmen 85.000 ausgewählte Produkte von 520 Marken an und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Dadelo betreibt die Website CentrumRowerowe.pl und unterhält vier Ladengeschäfte in großen polnischen Städten. Derzeit ist das Unternehmen ausschließlich auf dem heimischen Markt tätig.

Dadelo (ISIN: PLDADEL00013) wurde 2016 gegründet und 2017 Teil der Oponeo.pl S.A. Gruppe, bevor es 2020 ausgegliedert und an der Warschauer Börse notiert wurde. Das Unternehmen ist weiterhin eng mit seiner Muttergesellschaft verbunden, teilt sich das Management, darunter Oponeo-Mitbegründer Ryszard Zawieruszynski, und hat seinen Hauptsitz in Bydgoszcz, Polen.

Da alle Produkte auf Lager sind, werden 91 Prozent der Bestellungen innerhalb von 24 Stunden nach der Bestellung ausgeliefert. Auf Opineo.pl, einem der führenden Bewertungsportale in Polen, hat der Online-Shop des Unternehmens eine Bewertung von 4,9 von 5 Punkten, wobei 98 Prozent der Kunden ihn weiterempfehlen. Dies unterstreicht sowohl die hohe operative Effizienz von Dadelo als auch die hohe Qualität der von ihm vertriebenen Produkte.

Poland On Air-Konferenz Bei der am 1. September 2025 stattfindenden „Poland On Air“-Konferenz, die von dem auf Online-Investorenevents spezialisierten Dienstleister www.airtime-software.com sowie www.eastvalueresearch.com organisiert wird, präsentiert sich Dadelo S.A. um 12 Uhr im Rahmen eines Round Tables. Am kostenlosen Online-Event können Sie sich Bei der am 1. September 2025 stattfindenden „Poland On Air“-Konferenz, die von dem auf Online-Investorenevents spezialisierten Dienstleister www.airtime-software.com sowie www.eastvalueresearch.com organisiert wird, präsentiert sich Dadelo S.A. um 12 Uhr im Rahmen eines Round Tables. Am kostenlosen Online-Event können Sie sich hier anmelden.

Weitere Expansions geplant

Der Wachstumsplan sieht die Eröffnung von Filialen in jeder polnischen Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnern vor, mit dem Ziel, ein landesweites Netzwerk aufzubauen. Die Entscheidung, Offline-Filialen zu eröffnen, ist darauf zurückzuführen, dass laut Umfragen etwa 30 Prozent der Verbraucher in Polen ausschließlich in stationären Geschäften einkaufen, wobei dieser Anteil bei Fahrrädern sogar noch höher liegt. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass der Kauf eines Fahrrads oft eine größere Anschaffung ist und die Möglichkeit, das Produkt persönlich zu begutachten und zu testen, für viele Kunden nach wie vor ein entscheidender Faktor ist.

Dadelo profitiert vom steigenden Absatz von Fahrrädern, insbesondere von E-Bikes, die laut Marktschätzungen beispielsweise in Deutschland schon etwa die Hälfte des Marktanteils ausmachen. Da Dadelo seine Omnichannel-Präsenz stärkt, sein Produktportfolio mit eigenen Marken erweitert und höherwertige Segmente anvisiert, ist das Unternehmen gut positioniert, um diese strukturelle Wachstumschance zu nutzen. Die wachsende Beliebtheit von E-Bikes in Polen wird daher in den kommenden Jahren ein wichtiger Treiber für Umsatzwachstum und Margenausweitung sein.

Während Dadelo das strategische Ziel verfolgt, 35 bis 40 Prozent des polnischen Fahrrad- und Zubehörmarktes (geschätzter Wert: 4,5 bis 5 Milliarden Polnischen Zlot; PLN) zu erobern, will es in den kommenden Jahren auch in andere Länder expandieren. Der CEO hat insbesondere die Märkte in Tschechien, der Slowakei und Ungarn im Visier.

Enorme Wachstumskurve

Dadelo hat eine beeindruckende Wachstumsentwicklung vorzuweisen und hat seinen Umsatz von 64,5 Millionen PLN (15,1 Millionen Euro) im Jahr 2020 auf 280,5 Millionen PLN (65,8 Millionen Euro) im Jahr 2024 gesteigert, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 44,4 Prozent entspricht. Dieses Wachstum wurde durch starke Verkäufe sowohl von traditionellen als auch von Elektrofahrrädern vorangetrieben, wobei das Unternehmen neben seinen eigenen Marken (Oxfeld und Unity) auch beliebte Marken von Drittanbietern über Online- und Offline-Kanäle anbietet.

Der Anteil der Fahrradverkäufe am Gesamtumsatz der Dadelo ist deutlich gestiegen – von 23,1 Prozent im Jahr 2020 auf 41,3 Prozent im Jahr 2024. Angesichts der Tatsache, dass Fahrräder meist in Offline-Geschäften gekauft werden, wird für die kommenden Perioden weiteres Wachstum erwartet. Bei Online-Käufen ist das Gegenteil der Fall, da einen erheblichen Teil Fahrradzubehör ausmacht.

Physische Geschäfte machen derzeit 20 bis 25 Prozent des Gesamtumsatzes aus, während der E-Commerce die restlichen 75 bis 80 Prozent beiträgt. Seit dem Börsengang lag die EBITDA-Marge von Dadelo zwischen 1,9 Prozent und 10,8 Prozent, während die Kapitalrendite zwischen 0,2 Prozent und 22,5 Prozent hohe Volatilität aufwies. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen 648.200 Bestellungen ausgeführt mit einem geschätzten durchschnittlichen Bestellwert von 433 PLN, umgerechnet 101,80 EUR.

Erfolgreiches erstes Halbjahr

Das erste Halbjahr 2025 war für Dadelo sehr erfolgreich: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um +52,1 Prozent auf 243 Millionen PLN (57,0 Millionen Euro), was zu einem EBITDA von 26,8 Millionen PLN (+71,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; Margenverbesserung um 1,2 Prozentpunkte) und einem Nettogewinn von 17 Millionen PLN (+65,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; Margenverbesserung um 0,6 Prozentpunkte) führte.

In den letzten 12 Monaten hat Dadelo seine Lagerbestände aufgrund einer hohen Kundennachfrage aggressiv aufgestockt – um fast 110 Millionen PLN auf 234,1 Millionen PLN – was sich negativ auf den Kassenbestand auswirkte (2,3 Millionen PLN vs. 18,8 Millionen im H1/24).

Unternehmen investiert kräftig in langfristiges Wachstum

Hohe Investitionen in Vorräte haben die Barreserven von Dadelo schnell aufgebraucht, sodass das Unternehmen externe Finanzmittel benötigt. Derzeit finanziert sich das Unternehmen über Kredite und nutzt dabei seine Kreditlinie in Höhe von 50 Millionen PLN sowie einen revolvierenden Kredit in Höhe von 100 Millionen PLN. Darüber hinaus wird Dadelo Anleihen im Wert von bis zu 100 Millionen PLN mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren ausgeben.

Was die Finanzprognosen angeht, so erklärte der CEO von Dadelo kürzlich in einem Interview, dass das Unternehmen für 2025 einen Umsatz von über 400 Millionen PLN (93,8 Millionen EUro) erwartet und sich zum Ziel gesetzt hat, in den nächsten fünf Jahren eine robuste jährliche Wachstumsrate von 30 Prozent aufrechtzuerhalten.

Fazit

Wir halten Dadelo, trotz der Einjahres-Performance von +160,6 Prozent, weiterhin für aussichtsreich. Mit Oponeo, dem größten Aktionär der Dadelo und dem führenden Online-Reifenhändler in Europa hat der CEO bewiesen, dass er wie kaum ein anderer das E-Commerce-Geschäft versteht und Online-Händler erfolgreich, auch international, skalieren kann. Zudem ist er selbst passionierter Radfahrer und signifikant an Dadelo beteiligt.

In den kommenden Jahren sollte Dadelo von gesellschaftlichen Trends wie dem gesunden und aktiven Lebensstil profitieren. Zudem werden in ganz Polen umfangreiche Investitionen in die Fahrradinfrastruktur getätigt, was die Attraktivität des Fahrradfahrens weiter erhöhen sollte.

Angesichts eines erwarteten Umsatzwachstums im Jahr 2025 von etwa 50 Prozent und durchschnittlich 30 Prozent in den kommenden Jahren, ist die Dadelo-Aktie mit einem EV/Sales 2025E von derzeit 1,4 immer noch günstig bewertet. Zudem liegt das Verhältnis von erwartetem Gewinnwachstum zum KGV für 2025 bis 2027 teils deutlich unter 1, was als attraktiv gilt.

Hinsichtlich Risiken sehen wir vor allem den Margendruck durch stärkere Konkurrenz bspw. durch die deutsche Bike24 oder lokale Wettbewerber.

Gastautor: Adrian Kowollik ist Managing Partner der Research- und Consultingfirma East Value Research GmbH (www.eastvalueresearch.com)



