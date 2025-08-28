Kampf um Kaufsignal

Trotz des kurzzeitigen Einbruchs im Frühjahr dieses Jahres in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts konnte sich Caterpillar recht schnell wieder erholen und Ende Juli sogar einen neuen Rekord bei 441,15 US-Dollar aufstellen. Kurzzeitig gelang es hierdurch über das Vorgängerhoch aus Anfang November letzten Jahres von 418,50 US-Dollar zu springen, allerdings hat die Aufwärtsdynamik in den letzten Wochen sichtlich nachgelassen. Augenscheinlich drängt sich hierbei aber derzeit der Verdacht auf, dass es sich um eine bullische Flagge handeln könnte. Auf jeden Fall gehört dieses Wertpapier auf die Watchlist, wenn es demnächst auf eine Auflösung der Flagge hinausläuft.

Sollte sich die Annahme einer bullischen Flagge durch einen Kursanstieg über das aktuelle Rekordniveau von 414,15 US-Dollar bestätigen, würde der Caterpillar-Aktie eine Rallyefortsetzung auf 458,80 und mittelfristig 483,32 US-Dollar winken und würde sich dementsprechend für ein längerfristiges Long-Engagement anbieten. Innerhalb der Flaggenkonstellation wären aber Abschläge auf 396,92 US-Dollar und darunter sogar 389,91 US-Dollar noch möglich. Grundsätzlich wird eine 123-Konsolidierung erwartet, wobei die dritte Welle noch überhaupt nicht ausgeprägt wurde.

Caterpillar Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sobald Caterpillar über 414,15 US-Dollar auf Wochenbasis ansteigt, wird ein neuerliches Long-Signal mit einem übergeordneten Ziel bei 483,32 US-Dollar sehr wahrscheinlich und würde sich für ein entsprechendes Engagement anbieten. Hierzu könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 9,1 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK9T6N zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 100 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 8,37 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von 420,00 US-Dollar nicht überschreiten, im Schein ließe sich hierdurch ein Stopp-Kurs von 2,96 Euro ableiten. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen bis Monate zwingend einplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK9T6N Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,04 - 4,08 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 389,2628 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 389,2628 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 432,67 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 8,37 Euro Hebel: 9,1 Kurschance: + 100 Prozent Börse Frankfurt

