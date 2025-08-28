Hormel Foods - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 28.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Hormel Foods Aktie. Sie fällt um -6,48 % auf 23,315€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Hormel Foods ist ein führendes Lebensmittelunternehmen, bekannt für Marken wie SPAM und Skippy, mit starker Marktpräsenz und innovativen, nachhaltigen Produkten.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Hormel Foods Aktionäre einen Verlust von -5,77 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hormel Foods Aktie damit um +2,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hormel Foods -17,59 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

Hormel Foods Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,21 % 1 Monat +0,94 % 3 Monate -5,77 % 1 Jahr -12,64 %

Informationen zur Hormel Foods Aktie

Es gibt 550 Mio. Hormel Foods Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,74 Mrd.EUR wert.

Hormel Foods Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hormel Foods Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hormel Foods Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.