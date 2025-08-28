    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFielmann AktievorwärtsNachrichten zu Fielmann

    Fielmann mit starken Halbjahreszahlen: Anleger nehmen Gewinne mit

    Die Aktie der Optikerkette Fielmann ist nach Vorlage der Halbjahreszahlen deutlich unter Druck geraten und fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit über zwei Monaten.

    Die Optikerkette Fielmann hat im ersten Halbjahr kräftig zugelegt und ihre Jahresziele bestätigt. Der Umsatz stieg um 12,6 Prozent auf 1,216 Milliarden Euro, organisch legte das Geschäft um 4,4 Prozent zu. Das EBITDA kletterte um 25,9 Prozent auf 290 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich auf 23,7 Prozent. Besonders erfreulich: Die Personalkostenquote sank um 2,6 Punkte auf 40,6 Prozent – ein Signal, das Anleger positiv aufnehmen dürften.

    Dennoch setzen am Donnerstag bei Anlegern erst einmal Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie fiel zeitweise um mehr als 8 Prozent. Gegen Mittag betrug das Minus immer noch 6 Prozent. Die Aktie war damit klarer Tagesverlierer im Kleinwerteindex SDAX.

    Fielmann

    -3,51 %
    -7,12 %
    -5,26 %
    -6,95 %
    +22,97 %
    +41,16 %
    -15,81 %
    -11,07 %
    +175,26 %
    ISIN:DE0005772206WKN:577220

    Für 2025 peilt Fielmann Erlöse von knapp 2,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von rund 580 Millionen Euro an, was weitgehend den Analystenschätzungen entspricht. Langfristig soll der Umsatz bis 2030 auf 4 Milliarden Euro wachsen, die Marge leicht auf 25 Prozent steigen.

    DZ-Bank-Analyst Thomas Maul bestätigt sein Anlageurteil Halten mit einem fairen Wert von 58 Euro. Zwar sieht er die aktuelle Entwicklung im Rahmen der Erwartungen, verweist aber auf steigende Risiken: Die anstehende Expansionsphase könnte Druck auf Margen und Dividenden ausüben. 

    Fielmann verfolgt ambitionierte Expansionspläne und will sich bis 2030 von einem europäischen Händler zu einem globalen Anbieter für Augen- und Hörversorgung entwickeln. Im Rahmen der "Vision 2035" strebt das Unternehmen einen Umsatz von etwa 4 Milliarden Euro bis 2030 an und will dabei die Kundenzufriedenheit und Profitabilität weiter steigern.

    Entscheidend könnte in diesem Zusammenhang eine erfolgreiche Expansion in den USA sein. Dort wurden zuletzt Shopko Optical und SVS Vision übernommen. Das US-Geschäft soll bis 2030 auf rund 1 Milliarde US-Dollar Umsatz wachsen. Parallel wird das Hörgerätegeschäft ausgebaut, um die Angebotspalette zu erweitern.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,36 % und einem Kurs von 53,00EUR auf Tradegate (28. August 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.


    Julian Schick
