Steckt in Frankreichs Krise die nächste Kaufchance?

Der Schritt ließ den CAC 40 zeitweise um über drei Prozent einbrechen. Am Mittwoch legte der Pariser Leitindex jedoch wieder leicht zu:

Strategen von Goldman Sachs, Citigroup und JPMorgan Asset Management erklärten gegenüber Bloomberg, dass ein Scheitern der französischen Regierung bereits eingepreist sei. Premierminister François Bayrou hatte am Montag überraschend eine Vertrauensabstimmung zum Haushaltsstreit angesetzt.

"Es ist leicht zu sagen, dass eine weitere politische Krise 'Verkauf von Europa' bedeutet, aber die Fundamentaldaten preisen bereits pessimistische Szenarien ein", sagte Beata Manthey, Strategin bei der Citigroup. Europa stehe weiter auf dem Fundament Deutschlands, während französische Vermögenswerte traditionell eine Risikoprämie aufweisen.

Der Stoxx Europe 600 hat den S&P 500 seit Jahresbeginn um fast 13 Prozentpunkte übertroffen. Getrieben wird die Rallye von massiven Ausgabenprogrammen in Deutschland, einem stärkeren Euro und Kapitalabflüssen aus den USA im ersten Quartal.

Auch Goldman zeigt sich unbeeindruckt. "Im Kontext des europäischen Marktes scheint es keine großen Bedenken zu geben", sagte Strategin Sharon Bell. Die Krise in Paris liege im Rahmen dessen, was Anleger ohnehin erwarteten.

Die Nervosität war am deutlichsten im Anleihemarkt spürbar. Der Spread zwischen französischen und deutschen zehnjährigen Renditen stieg auf 80 Basispunkte. Guillermo Felices, globaler Anlagestratege bei PGIM Fixed Income, sagte im Gespräch mit Bloomberg:

"Wir können nicht leugnen, dass die Risiken gestiegen sind und der Markt eindeutig Anzeichen von Unsicherheit zeigt, aber das ist nichts, was wir nicht schon von Frankreich gewohnt sind."

PGIM hält die Renditen französischer Anleihen inzwischen sogar für attraktiv im Vergleich zu US-Treasuries. JPMorgan sieht bei einem Anstieg des Spreads auf 85 Basispunkte Kaufgelegenheiten, da die expansivere Fiskalpolitik Deutschlands eine weitere Ausweitung begrenzen dürfte.

Auch von der Konjunktur kommen positive Signale. Im Euroraum wuchs der Privatsektor im August so stark wie seit 15 Monaten nicht mehr. Sophie Huynh, Portfoliomanagerin bei BNP Paribas Asset Management, betonte:

"Optimistische Wirtschaftsdaten und sich verbessernde Aussichten in China sind wichtiger als politische Unsicherheiten."

Der CAC 40 hat seit den von Präsident Emmanuel Macron im Juni ausgerufenen Neuwahlen 3,2 Prozent verloren, während der Stoxx 600 um fast sechs Prozent gestiegen ist. Französische Aktien werden inzwischen mit einem Bewertungsabschlag gegenüber dem DAX gehandelt – ein seltenes Bild der vergangenen zehn Jahre.

Banken, Versorger und Autobahnbetreiber sind am stärksten von einer anhaltenden Krise bedroht, da sie einen großen Teil ihrer Erlöse im Inland erzielen. Für globale Konzerne wie LVMH, Sanofi und TotalEnergies ist das Risiko geringer: Rund 80 Prozent des Umsatzes im CAC 40 stammen aus dem Ausland.

"Für mich ist die Situation in Frankreich kein Game Changer für die europäische Rallye insgesamt", sagte David Kruk, Handelsleiter bei La Financière de l’Echiquier.

"Sie könnte sogar zu einigen Dip-Käufen führen."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



