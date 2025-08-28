Evonik gründet Service-Tochter 'Syneqt' - Später Verkauf denkbar
- Evonik gründet Tochtergesellschaft Syneqt ab 2026.
- Syneqt hat 3.500 Mitarbeiter und 1,8 Mrd. Euro Umsatz.
- Investoren-Einstieg für Wachstumsmöglichkeiten möglich.
ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik fasst sein Servicegeschäft in den Chemieparks Marl und Wesseling ab 2026 in einer eigenen Tochtergesellschaft namens Syneqt zusammen. Das neue Unternehmen mit rund 3.500 Beschäftigten und 1,8 Milliarden Euro Umsatz werde einer der bundesweit größten Anbieter für Industrie-Services, teilte Evonik in Essen mit. Syneqt gehört zu 100 Prozent Evonik. Ob das so bleibt, ist aber offen: "Perspektivisch ist der Einstieg von Investoren in verschiedenen Größenordnungen möglich, um weitere Wachstumsmittel für das Geschäft zu erschließen", teilte Evonik weiter mit. Optionen dieser Art würden aber noch geprüft. Alles sei möglich: ein Verbleib bei Evonik, Partnerlösungen oder eine komplette Abgabe./tob/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 16,81 auf Tradegate (28. August 2025, 12:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -1,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,86 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +0,77 %/+42,26 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evonik Industries. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Aktie wird ja gebügelt als gäbe es kein Morgen mehr. Aktuell minus 7,5% und das für ein Schwergewicht im MDAX. Das ist ein Wort. Vor kurzen noch ein Highflyer und jetzt kurz vor dem 52-Wochen Tief. Es hat mir von Anfang an nicht gefallen, daß jetzt bei Evonik vermehrt Frauen das Sagen haben.
Heute nach den Zahlen ein minus von über 5,5%. So schlecht waren die Zahlen eigentlich doch gar nicht.
Evonik Industries hat im zweiten Quartal operativ 12 Prozent weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. In einem zunehmend schwieriger werdenden Umfeld ging die Nachfrage zurück und sorgte für sinkende Umsätze. Die Jahresprognose bestätigte der Spezialchemiekonzern aus Essen, erwartet das Ergebnis jedoch nur noch am unteren Ende der Zielspanne.
Evonik verzeichnete im zweiten Quartal einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 509 Millionen Euro nach 578 Millionen Euro im Jahr zuvor. Der Markt hatte im Konsens mit 511 Millionen Euro gerechnet. Die bereinigte EBITDA-Marge konnte mit 14,5 Prozent etwa auf Vorjahrsniveau (14,7 Prozent) gehalten werden.
Der Umsatz sank um 11 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte des Rückgangs ist auf den Verkauf des Geschäfts mit Superabsorbern zurückzuführen, die im Vorjahr noch zu Evonik gehörten, sowie auf ungünstige Währungseffekte. Während die verkauften Mengen um 4 Prozent sanken, blieben Preise den weiteren Angaben von Evonik zufolge annähernd stabil. Unterdurchschnittlich hätten sich die Geschäfte mit Produkten aus der C4-Chemie entwickelt. Belastend wirkten auch länger als geplante Wartungsstillstände von Anlagen.