Evonik gründet Service-Tochter 'Syneqt' - später Verkauf möglich
- Evonik gründet 2026 Tochtergesellschaft Syneqt.
- Syneqt bedient 3.500 Mitarbeiter und 1,8 Mrd. Umsatz.
- Fokus auf Industrie-Services und digitale Investitionen.
MARL/WESSELING (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik bündelt seine Infrastruktur-Dienstleistungen in den Chemieparks Marl und Wesseling in einer neuen Tochtergesellschaft. Sie heißt Syneqt und startet 2026. Das Unternehmen mit rund 3.500 Beschäftigten und 1,8 Milliarden Euro Umsatz werde einer der bundesweit größten Anbieter für Industrie-Services, teilte Evonik in Essen mit. Perspektivisch könnte Syneqt dann auch verkauft werden. Damit würde es Evonik den Konzernen Bayer und Lanxess gleich tun, die den Chemiepark-Betreiber Currenta vor wenigen Jahren veräußert hatten.
Zum Servicegeschäft zählt Evonik unter anderem die Strom- und Dampferzeugung in vier Gas- und Dampfkraftwerken, den Betrieb von Pipelines, das Gebäude- und Anlagenmanagement, Entsorgung, Hafenbetrieb, Werkslogistik, Feuerwehr, Werkssicherheit und Kantinenbetrieb.
In Marl arbeiten in diesen Bereichen rund 3.000 Menschen, darunter 300 Auszubildende. In Wesseling sind es rund 500, darunter 60 Auszubildende. Konzernweit beschäftigte der Konzern Ende Juni knapp 31.300 Menschen.
Die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten änderten sich grundsätzlich nicht, betonte Evonik. Hierzu seien entsprechende Vereinbarungen mit den Arbeitnehmervertretern geschlossen worden. Allerdings seien auch die Beschäftigten der Syneqt nicht von den bei Evonik langfristig laufenden Effizienzmaßnahmen ausgenommen. Ziel sei, auch Syneqt als effiziente, zukunftsfähige Gesellschaft mit schlagkräftigen Strukturen aufzustellen.
Eigenständiges Servicegeschäft: "Kurze Entscheidungswege"
Evonik sei bislang Betreiber und zugleich Nutzer der Chemieparks in Marl und Wesseling, hieß es. Künftig will sich der Konzern stärker auf das Kerngeschäft Chemieproduktion konzentrieren.
Bereits vor zwei Jahren hatte Evonik angekündigt, seine Infrastruktur-Aktivitäten bis Ende 2025 eigenständig aufzustellen. Mit Syneqt entstehe "ein schlagkräftiges Unternehmen mit mittelständischen Strukturen und kurzen Entscheidungswegen", sagte Evonik-Personalvorstand Thomas Wessel.
Syneqt will weitere Kunden außerhalb von Evonik gewinnen
Die in Syneqt gebündelten Bereiche bedienten bereits neben Evonik rund zwei Dutzend Unternehmen mit Services. Man verfüge über ein branchenführendes Energie-, Stoff- und Datenverbundsystem und ein sehr hohes Sicherheits-Niveau, betonte Basten. "Dieses Angebot wollen wir künftig mit gezielten Investitionen, zum Beispiel in digitale Services, weiter ausbauen und damit auch für Kunden außerhalb der Werksgelände noch attraktiver werden."
Syneqt gehört zu 100 Prozent Evonik. Ob das so bleibt, ist offen: "Perspektivisch ist der Einstieg von Investoren in verschiedenen Größenordnungen möglich, um weitere Wachstumsmittel für das Geschäft zu erschließen", teilte Evonik mit. Optionen dieser Art würden noch geprüft. "Wir sehen uns sorgfältig an, welcher Weg für Syneqt und den Konzern die besten Perspektiven bietet", so Wessel. Es gebe fünf, sechs Optionen. Alles sei möglich: ein Verbleib bei Evonik, Partnerlösungen oder eine komplette Abgabe./tob/DP/mis
Die Aktie wird ja gebügelt als gäbe es kein Morgen mehr. Aktuell minus 7,5% und das für ein Schwergewicht im MDAX. Das ist ein Wort. Vor kurzen noch ein Highflyer und jetzt kurz vor dem 52-Wochen Tief. Es hat mir von Anfang an nicht gefallen, daß jetzt bei Evonik vermehrt Frauen das Sagen haben.
Heute nach den Zahlen ein minus von über 5,5%. So schlecht waren die Zahlen eigentlich doch gar nicht.
Evonik Industries hat im zweiten Quartal operativ 12 Prozent weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. In einem zunehmend schwieriger werdenden Umfeld ging die Nachfrage zurück und sorgte für sinkende Umsätze. Die Jahresprognose bestätigte der Spezialchemiekonzern aus Essen, erwartet das Ergebnis jedoch nur noch am unteren Ende der Zielspanne.
Evonik verzeichnete im zweiten Quartal einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 509 Millionen Euro nach 578 Millionen Euro im Jahr zuvor. Der Markt hatte im Konsens mit 511 Millionen Euro gerechnet. Die bereinigte EBITDA-Marge konnte mit 14,5 Prozent etwa auf Vorjahrsniveau (14,7 Prozent) gehalten werden.
Der Umsatz sank um 11 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte des Rückgangs ist auf den Verkauf des Geschäfts mit Superabsorbern zurückzuführen, die im Vorjahr noch zu Evonik gehörten, sowie auf ungünstige Währungseffekte. Während die verkauften Mengen um 4 Prozent sanken, blieben Preise den weiteren Angaben von Evonik zufolge annähernd stabil. Unterdurchschnittlich hätten sich die Geschäfte mit Produkten aus der C4-Chemie entwickelt. Belastend wirkten auch länger als geplante Wartungsstillstände von Anlagen.