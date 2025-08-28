Thyssengas beginnt mit der Realisierung der grenzüberschreitenden Wasserstoff-Leitung zwischen den Niederlanden und Deutschland (FOTO)

Dortmund (ots) - Von Erdgas zu Wasserstoff - in Hoogstede startet die Umstellung

einer der ersten grenzüberschreitenden Wasserstoff-Leitung zwischen Vlieghuis in

den Niederlanden und Ochtrup im Münsterland. Thyssengas begeht den Spatenstich

mit Vertretern aus Politik, Kommunen und Wirtschaft.



Die Bundesrepublik soll bis 2045 klimaneutral werden. Für Thyssengas steht fest:

Wasserstoff und andere grüne Gase sind Schlüsseltechnologien auf diesem Weg. Im

Oktober 2024 hat die Bundesnetzagentur das Wasserstoff-Kernnetz genehmigt und

damit offiziell den Startschuss für den Aufbau einer deutschlandweiten

H2-Infrastruktur gegeben.





Nach intensiver Planungsarbeit wird nun eines der Pionierprojekt für die

Energiezukunft realisiert: Bis zum Jahr 2027 soll das rund 53 Kilometer lange

Erdgas-Leitungssystem von Vlieghuis bis nach Ochtrup für den

Wasserstoff-Transport umgestellt werden. So schließt das Leitungsprojekt das

entstehende deutschlandweite H2-Netz an die Provinz Zeeland sowie die wichtigen

Importhäfen Amsterdam, Eemshaven und Rotterdam an.



"Die deutschlandweite Transportinfrastruktur für Wasserstoff kommt und als

Fernleitungsnetzbetreiber tragen wir bei Thyssengas eine zentrale Verantwortung,

diese mitaufzubauen", unterstreicht Dr. Thomas Becker, kaufmännischer

Geschäftsführer Thyssengas. "Wir bringen den Wasserstoff perspektivisch dorthin,

wo er gebraucht wird - zur Industrie, zu Kraftwerken und zu den

Verteilnetzbetreibern. Und das nicht nur für Kunden direkt am Kernnetz, sondern

auch in den sich daran anschließenden Regionen"



Dabei spielt die Gewährleistung der Sicherheit eine entscheidende Rolle.

Teilnehmende erfuhren bei der Spatenstich-Veranstaltung von den mehrstufigen

Sicherheitsverfahren und der 24/7 Überwachung, die bei der Umstellung auf den

Betrieb mit Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen. Eine wichtige Bedeutung hat

auch der Schutz von Umwelt und Natur. Erste Eindrücke von der Baustelle konnten

die Teilnehmer im Rahmen einer gemeinsamen Besichtigung sammeln.



In einem Grußwort zum Spatenstich betonte der Bundestagsabgeordnete Albert

Stegemann: "Mich freut sehr, dass bei uns in Hoogstede nicht nur über die fernen

Ziele der Energiewende geredet, sondern sie praktisch umgesetzt wird. Mit dem

Anschluss an das Wasserstoff-Kernnetz eröffnen sich für unsere gesamte Region

große Chancen: Wir haben eine optimale geografische Lage, die Infrastruktur vor

Ort und Unternehmen, die davon profitieren können. Durch den tatkräftigen

Einsatz unserer heimischen Bauunternehmen entsteht bereits erste Wertschöpfung -

das ist top."



Als Fernleitungsnetzbetreiber arbeitet Thyssengas aktiv an der Energiewende in

Deutschland mit. Das Umstellungsprojekt Vlieghuis-Ochtrup ist ein Pionierprojekt

und ein weiterer Schritt hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung.



Über Thyssengas



Die Thyssengas GmbH ist ein deutscher Fernleitungsnetzbetreiber. Hauptsitz des

Unternehmens, das im Jahr 2021 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat, ist

Dortmund. Thyssengas betreibt ein rund 4.400 Kilometer langes Gasnetz - zum

Großteil in Nordrhein-Westfalen, einzelne Leitungen aber auch in Niedersachsen.

Darüber werden sowohl nachgelagerte Verteilnetzbetreiber als auch

Industriebetriebe und Kraftwerke versorgt. Für die klimaneutrale Zukunft setzt

Thyssengas auf den gasförmigen Energieträger Wasserstoff. Der Dortmunder

Netzbetreiber engagiert sich dazu in zahlreichen Initiativen. Gleichzeitig

investiert er gezielt in die Umstellung seines Leitungssystems, um einen

schnellen Wasserstoff-Hochlauf als Teil der Energiewende möglich zu machen. An

sieben Standorten im Netzgebiet beschäftigt das Unternehmen aktuell rund 550

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Tendenz steigend.



