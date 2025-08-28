Thyssengas beginnt mit der Realisierung der grenzüberschreitenden Wasserstoff-Leitung zwischen den Niederlanden und Deutschland (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    H2-Leitung Vlieghuis-Ochtrup / Spatenstich-Veranstaltung in Hoogstede

    Dortmund (ots) - Von Erdgas zu Wasserstoff - in Hoogstede startet die Umstellung
    einer der ersten grenzüberschreitenden Wasserstoff-Leitung zwischen Vlieghuis in
    den Niederlanden und Ochtrup im Münsterland. Thyssengas begeht den Spatenstich
    mit Vertretern aus Politik, Kommunen und Wirtschaft.

    Die Bundesrepublik soll bis 2045 klimaneutral werden. Für Thyssengas steht fest:
    Wasserstoff und andere grüne Gase sind Schlüsseltechnologien auf diesem Weg. Im
    Oktober 2024 hat die Bundesnetzagentur das Wasserstoff-Kernnetz genehmigt und
    damit offiziell den Startschuss für den Aufbau einer deutschlandweiten
    H2-Infrastruktur gegeben.

    Nach intensiver Planungsarbeit wird nun eines der Pionierprojekt für die
    Energiezukunft realisiert: Bis zum Jahr 2027 soll das rund 53 Kilometer lange
    Erdgas-Leitungssystem von Vlieghuis bis nach Ochtrup für den
    Wasserstoff-Transport umgestellt werden. So schließt das Leitungsprojekt das
    entstehende deutschlandweite H2-Netz an die Provinz Zeeland sowie die wichtigen
    Importhäfen Amsterdam, Eemshaven und Rotterdam an.

    "Die deutschlandweite Transportinfrastruktur für Wasserstoff kommt und als
    Fernleitungsnetzbetreiber tragen wir bei Thyssengas eine zentrale Verantwortung,
    diese mitaufzubauen", unterstreicht Dr. Thomas Becker, kaufmännischer
    Geschäftsführer Thyssengas. "Wir bringen den Wasserstoff perspektivisch dorthin,
    wo er gebraucht wird - zur Industrie, zu Kraftwerken und zu den
    Verteilnetzbetreibern. Und das nicht nur für Kunden direkt am Kernnetz, sondern
    auch in den sich daran anschließenden Regionen"

    Dabei spielt die Gewährleistung der Sicherheit eine entscheidende Rolle.
    Teilnehmende erfuhren bei der Spatenstich-Veranstaltung von den mehrstufigen
    Sicherheitsverfahren und der 24/7 Überwachung, die bei der Umstellung auf den
    Betrieb mit Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen. Eine wichtige Bedeutung hat
    auch der Schutz von Umwelt und Natur. Erste Eindrücke von der Baustelle konnten
    die Teilnehmer im Rahmen einer gemeinsamen Besichtigung sammeln.

    In einem Grußwort zum Spatenstich betonte der Bundestagsabgeordnete Albert
    Stegemann: "Mich freut sehr, dass bei uns in Hoogstede nicht nur über die fernen
    Ziele der Energiewende geredet, sondern sie praktisch umgesetzt wird. Mit dem
    Anschluss an das Wasserstoff-Kernnetz eröffnen sich für unsere gesamte Region
    große Chancen: Wir haben eine optimale geografische Lage, die Infrastruktur vor
    Ort und Unternehmen, die davon profitieren können. Durch den tatkräftigen
    Einsatz unserer heimischen Bauunternehmen entsteht bereits erste Wertschöpfung -
    das ist top."

    Als Fernleitungsnetzbetreiber arbeitet Thyssengas aktiv an der Energiewende in
    Deutschland mit. Das Umstellungsprojekt Vlieghuis-Ochtrup ist ein Pionierprojekt
    und ein weiterer Schritt hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung.

    Über Thyssengas

    Die Thyssengas GmbH ist ein deutscher Fernleitungsnetzbetreiber. Hauptsitz des
    Unternehmens, das im Jahr 2021 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat, ist
    Dortmund. Thyssengas betreibt ein rund 4.400 Kilometer langes Gasnetz - zum
    Großteil in Nordrhein-Westfalen, einzelne Leitungen aber auch in Niedersachsen.
    Darüber werden sowohl nachgelagerte Verteilnetzbetreiber als auch
    Industriebetriebe und Kraftwerke versorgt. Für die klimaneutrale Zukunft setzt
    Thyssengas auf den gasförmigen Energieträger Wasserstoff. Der Dortmunder
    Netzbetreiber engagiert sich dazu in zahlreichen Initiativen. Gleichzeitig
    investiert er gezielt in die Umstellung seines Leitungssystems, um einen
    schnellen Wasserstoff-Hochlauf als Teil der Energiewende möglich zu machen. An
    sieben Standorten im Netzgebiet beschäftigt das Unternehmen aktuell rund 550
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Tendenz steigend.

