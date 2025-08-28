H2-Leitung Vlieghuis-Ochtrup / Spatenstich-Veranstaltung in Hoogstede
Thyssengas beginnt mit der Realisierung der grenzüberschreitenden Wasserstoff-Leitung zwischen den Niederlanden und Deutschland (FOTO)
Dortmund (ots) - Von Erdgas zu Wasserstoff - in Hoogstede startet die Umstellung
einer der ersten grenzüberschreitenden Wasserstoff-Leitung zwischen Vlieghuis in
den Niederlanden und Ochtrup im Münsterland. Thyssengas begeht den Spatenstich
mit Vertretern aus Politik, Kommunen und Wirtschaft.
Die Bundesrepublik soll bis 2045 klimaneutral werden. Für Thyssengas steht fest:
Wasserstoff und andere grüne Gase sind Schlüsseltechnologien auf diesem Weg. Im
Oktober 2024 hat die Bundesnetzagentur das Wasserstoff-Kernnetz genehmigt und
damit offiziell den Startschuss für den Aufbau einer deutschlandweiten
H2-Infrastruktur gegeben.
einer der ersten grenzüberschreitenden Wasserstoff-Leitung zwischen Vlieghuis in
den Niederlanden und Ochtrup im Münsterland. Thyssengas begeht den Spatenstich
mit Vertretern aus Politik, Kommunen und Wirtschaft.
Die Bundesrepublik soll bis 2045 klimaneutral werden. Für Thyssengas steht fest:
Wasserstoff und andere grüne Gase sind Schlüsseltechnologien auf diesem Weg. Im
Oktober 2024 hat die Bundesnetzagentur das Wasserstoff-Kernnetz genehmigt und
damit offiziell den Startschuss für den Aufbau einer deutschlandweiten
H2-Infrastruktur gegeben.
Nach intensiver Planungsarbeit wird nun eines der Pionierprojekt für die
Energiezukunft realisiert: Bis zum Jahr 2027 soll das rund 53 Kilometer lange
Erdgas-Leitungssystem von Vlieghuis bis nach Ochtrup für den
Wasserstoff-Transport umgestellt werden. So schließt das Leitungsprojekt das
entstehende deutschlandweite H2-Netz an die Provinz Zeeland sowie die wichtigen
Importhäfen Amsterdam, Eemshaven und Rotterdam an.
"Die deutschlandweite Transportinfrastruktur für Wasserstoff kommt und als
Fernleitungsnetzbetreiber tragen wir bei Thyssengas eine zentrale Verantwortung,
diese mitaufzubauen", unterstreicht Dr. Thomas Becker, kaufmännischer
Geschäftsführer Thyssengas. "Wir bringen den Wasserstoff perspektivisch dorthin,
wo er gebraucht wird - zur Industrie, zu Kraftwerken und zu den
Verteilnetzbetreibern. Und das nicht nur für Kunden direkt am Kernnetz, sondern
auch in den sich daran anschließenden Regionen"
Dabei spielt die Gewährleistung der Sicherheit eine entscheidende Rolle.
Teilnehmende erfuhren bei der Spatenstich-Veranstaltung von den mehrstufigen
Sicherheitsverfahren und der 24/7 Überwachung, die bei der Umstellung auf den
Betrieb mit Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen. Eine wichtige Bedeutung hat
auch der Schutz von Umwelt und Natur. Erste Eindrücke von der Baustelle konnten
die Teilnehmer im Rahmen einer gemeinsamen Besichtigung sammeln.
In einem Grußwort zum Spatenstich betonte der Bundestagsabgeordnete Albert
Stegemann: "Mich freut sehr, dass bei uns in Hoogstede nicht nur über die fernen
Ziele der Energiewende geredet, sondern sie praktisch umgesetzt wird. Mit dem
Anschluss an das Wasserstoff-Kernnetz eröffnen sich für unsere gesamte Region
große Chancen: Wir haben eine optimale geografische Lage, die Infrastruktur vor
Ort und Unternehmen, die davon profitieren können. Durch den tatkräftigen
Einsatz unserer heimischen Bauunternehmen entsteht bereits erste Wertschöpfung -
das ist top."
Als Fernleitungsnetzbetreiber arbeitet Thyssengas aktiv an der Energiewende in
Deutschland mit. Das Umstellungsprojekt Vlieghuis-Ochtrup ist ein Pionierprojekt
und ein weiterer Schritt hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung.
Über Thyssengas
Die Thyssengas GmbH ist ein deutscher Fernleitungsnetzbetreiber. Hauptsitz des
Unternehmens, das im Jahr 2021 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat, ist
Dortmund. Thyssengas betreibt ein rund 4.400 Kilometer langes Gasnetz - zum
Großteil in Nordrhein-Westfalen, einzelne Leitungen aber auch in Niedersachsen.
Darüber werden sowohl nachgelagerte Verteilnetzbetreiber als auch
Industriebetriebe und Kraftwerke versorgt. Für die klimaneutrale Zukunft setzt
Thyssengas auf den gasförmigen Energieträger Wasserstoff. Der Dortmunder
Netzbetreiber engagiert sich dazu in zahlreichen Initiativen. Gleichzeitig
investiert er gezielt in die Umstellung seines Leitungssystems, um einen
schnellen Wasserstoff-Hochlauf als Teil der Energiewende möglich zu machen. An
sieben Standorten im Netzgebiet beschäftigt das Unternehmen aktuell rund 550
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Tendenz steigend.
Pressekontakt:
Annika Preuß
Pressesprecherin Projektkommunikation
Thyssengas GmbH
Recht/Regulierung/Kommunikation
T +49 231 91291- 3930
M +49 152 041 730 60
E-Mail mailto:presse@thyssengas.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32019/6105831
OTS: Thyssengas GmbH
Energiezukunft realisiert: Bis zum Jahr 2027 soll das rund 53 Kilometer lange
Erdgas-Leitungssystem von Vlieghuis bis nach Ochtrup für den
Wasserstoff-Transport umgestellt werden. So schließt das Leitungsprojekt das
entstehende deutschlandweite H2-Netz an die Provinz Zeeland sowie die wichtigen
Importhäfen Amsterdam, Eemshaven und Rotterdam an.
"Die deutschlandweite Transportinfrastruktur für Wasserstoff kommt und als
Fernleitungsnetzbetreiber tragen wir bei Thyssengas eine zentrale Verantwortung,
diese mitaufzubauen", unterstreicht Dr. Thomas Becker, kaufmännischer
Geschäftsführer Thyssengas. "Wir bringen den Wasserstoff perspektivisch dorthin,
wo er gebraucht wird - zur Industrie, zu Kraftwerken und zu den
Verteilnetzbetreibern. Und das nicht nur für Kunden direkt am Kernnetz, sondern
auch in den sich daran anschließenden Regionen"
Dabei spielt die Gewährleistung der Sicherheit eine entscheidende Rolle.
Teilnehmende erfuhren bei der Spatenstich-Veranstaltung von den mehrstufigen
Sicherheitsverfahren und der 24/7 Überwachung, die bei der Umstellung auf den
Betrieb mit Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen. Eine wichtige Bedeutung hat
auch der Schutz von Umwelt und Natur. Erste Eindrücke von der Baustelle konnten
die Teilnehmer im Rahmen einer gemeinsamen Besichtigung sammeln.
In einem Grußwort zum Spatenstich betonte der Bundestagsabgeordnete Albert
Stegemann: "Mich freut sehr, dass bei uns in Hoogstede nicht nur über die fernen
Ziele der Energiewende geredet, sondern sie praktisch umgesetzt wird. Mit dem
Anschluss an das Wasserstoff-Kernnetz eröffnen sich für unsere gesamte Region
große Chancen: Wir haben eine optimale geografische Lage, die Infrastruktur vor
Ort und Unternehmen, die davon profitieren können. Durch den tatkräftigen
Einsatz unserer heimischen Bauunternehmen entsteht bereits erste Wertschöpfung -
das ist top."
Als Fernleitungsnetzbetreiber arbeitet Thyssengas aktiv an der Energiewende in
Deutschland mit. Das Umstellungsprojekt Vlieghuis-Ochtrup ist ein Pionierprojekt
und ein weiterer Schritt hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung.
Über Thyssengas
Die Thyssengas GmbH ist ein deutscher Fernleitungsnetzbetreiber. Hauptsitz des
Unternehmens, das im Jahr 2021 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat, ist
Dortmund. Thyssengas betreibt ein rund 4.400 Kilometer langes Gasnetz - zum
Großteil in Nordrhein-Westfalen, einzelne Leitungen aber auch in Niedersachsen.
Darüber werden sowohl nachgelagerte Verteilnetzbetreiber als auch
Industriebetriebe und Kraftwerke versorgt. Für die klimaneutrale Zukunft setzt
Thyssengas auf den gasförmigen Energieträger Wasserstoff. Der Dortmunder
Netzbetreiber engagiert sich dazu in zahlreichen Initiativen. Gleichzeitig
investiert er gezielt in die Umstellung seines Leitungssystems, um einen
schnellen Wasserstoff-Hochlauf als Teil der Energiewende möglich zu machen. An
sieben Standorten im Netzgebiet beschäftigt das Unternehmen aktuell rund 550
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Tendenz steigend.
Pressekontakt:
Annika Preuß
Pressesprecherin Projektkommunikation
Thyssengas GmbH
Recht/Regulierung/Kommunikation
T +49 231 91291- 3930
M +49 152 041 730 60
E-Mail mailto:presse@thyssengas.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32019/6105831
OTS: Thyssengas GmbH
Autor folgen