Valour führt acht neue ETPs an der Börse Spotlight Stock Market ein, darunter Shiba Inu (SHIB), Pi (PI), Ondo (ONDO), Cronos (CRO), Mantle (MNT), VeChain (VET), Ethena (ENA) und Celestia (TIA).
- Valour lanciert acht neue ETPs an der Börse Spotlight Stock Market: Valour hat
SEK-denominierte ETPs für Shiba Inu (SHIB), Pi (PI), Ondo (ONDO), Cronos
(CRO), Mantle (MNT), VeChain (VET), Ethena (ENA) und Celestia (TIA) eingeführt
und damit seine nordische Produktpalette erweitert.
- Breiteres Engagement in führenden digitalen Vermögenswerten: Diese neuen
Listings bieten einen regulierten, börsengehandelten Zugang zu
L1/L2-Blockchains, Infrastruktur für Real-World-Assets, modulare
Datenverfügbarkeit und Ökosystem-Token mit hohem Engagement und erfüllen damit
die wachsende Nachfrage der Anleger nach diversifizierten Engagements in
digitalen Assets.
- Ausweitung der Reichweite in ganz Europa: Mit inzwischen mehr als 85 ETPs, die
an den wichtigsten europäischen Börsen notiert sind, baut Valour seine
Führungsposition und sein Produktangebot für Anleger weiter aus.
DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (
Nasdaq: DEFT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4496599-1&h=1458450604&u=https
%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4496599-1%26h%3D317779851
3%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasdaq.com%252Fmarket-activity%252Fstocks%252Fde
ft%26a%3DNasdaq%253A%2BDEFT&a=Nasdaq%3A+DEFT) ) ( CBOE CA: DEFI (https://c212.ne
t/c/link/?t=0&l=de&o=4496599-1&h=933568632&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2
F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4496599-1%26h%3D3361083390%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fww
w.cboe.com%252Fca%252Fequities%252Fsecurities%252FDEFI%252F%2523!%252Fmarket-dep
th%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI) ) ( GR: R9B (https://c212.net/
c/link/?t=0&l=de&o=4496599-1&h=1827437927&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F
%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4496599-1%26h%3D610218672%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.
boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BR9B&a
=GR%3A+R9B) ), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen
traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzdienstleistungen ( "DeFi" )
schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour
Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen " Valour "), ein führender
Emittent von börsengehandelten Produkten (" ETPs "), acht neue SEK-denominierte
ETPs an der schwedischen Börse Spotlight Stock Market eingeführt hat:
- Valour Shiba Inu (SHIB) SEK ETP - ISIN: CH1108681524
- Valour Pi (PI) SEK ETP - ISIN: CH1108681540
- Valour Ondo (ONDO) SEK ETP - ISIN: CH1108681557
- Valour Cronos (CRO) SEK ETP - ISIN: CH1108681565
Community Beiträge zu DeFi Technologies - A3EQD5 - CA2449161025
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DeFi Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ab morgen können die Rückkäufe starten. Sukzessive sollen 10 % der Aktien vom Markt genommen und annulliert werden. Da das Management von Defi der Meinung ist, dass der Kurs zu niedrig sei, dürften die Rückkäufe zeitnah einsetzen. Das dürfte den Kurs nach unten hin absichern, es sei denn, der Bitcoin fällt wieder auf Null.
Das muss man für die Nachwelt erhalten: Über 143.000 Stücke im Brief bei Tradegate. (Quelle: Flatex)
Gute Nachrichten seitens Defi, gleichzeitig dovishe Aussagen des Fed-Chefs Powell. Dies bedeutet, dass Bitcoin und die Alternativen jetzt wieder den Aufwärtstrend fortsetzen können und wir bald neue Allzeithochs sehen werden.
der Kursgewinn für Defi war bis zum Vormittag noch bescheiden aber spätestens mit der Rede des Fed-Chefs haben wir hier guten Zündstoff für eine nächste DeFi-Ralley. Denn die News alleine wären nicht nachhaltig genug, um den Kurs so weit in die Höhe schießen zu lassen, da es diese Meldung bereits un der Vergangenheit gab und keinen größeren Einfluss auf die Preisentwicklung hatte.
Der Druck ist wieder da, das Interesse an Kryptowährungen wir jetzt wahrscheinlich wieder größer und wenn der F&G nachhaltig in Richtung 70 geht, werden wir auch für Defi ein neues Allzeithoch erleben. Ich werde weiterhin meine Recherchen bereiben und wenn gewünsch, euch am Laufenden halten.
Ich hatte bereits in den letzten Tagen nachgekauft, da ich auf einen steigenden Bitcoin getippt habe, der auch wieder neue Allzeithochs einfahren wird. Die Realität sprach und spricht weiterhin dafür. Artikel mit der Überschrift: "Jetzt droht der nächste Bärenmarkt", die ich schon wieder gesehen habe, habe ich gar nicht erst geöffnet, da dort in der Regel kaum Fakten berücksichtigt werden.
Fakt ist jedoch: die sich aus der aktuellen Entwicklung möglicherweise entstehende FOMO wird auch auf Krypto-Stocks überschlagen. Nun heißt es abwarten, was die kommenden Wochen bringen. Meiner Meinung nach können wir noch etwas auf die FOMO verzichten und den Kryptomarkt ohne Retail-Interesse reifen lassen. Denn diese haben zuletzt zahlreich ihre Assets verkauft. Das würde aber auch bedeuten, wir haben mit DeFi noch etwas zu warten - außer es steigen weitere Investoren mit ein, die auf dieses Signal der US-Notenbank, sowie Maßnahmen seitens DeFi den Kurs wieder in Fahrt zu bringen, gewartet haben. Ich vermute auch, dass wir das heute bereits gesehen haben und lässt auf größer werdende Positionen der Investoren hoffen.