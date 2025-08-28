Valour führt acht neue ETPs an der Börse Spotlight Stock Market ein, darunter Shiba Inu (SHIB), Pi (PI), Ondo (ONDO), Cronos (CRO), Mantle (MNT), VeChain (VET), Ethena (ENA) und Celestia (TIA).

Gute Nachrichten seitens Defi, gleichzeitig dovishe Aussagen des Fed-Chefs Powell. Dies bedeutet, dass Bitcoin und die Alternativen jetzt wieder den Aufwärtstrend fortsetzen können und wir bald neue Allzeithochs sehen werden.

der Kursgewinn für Defi war bis zum Vormittag noch bescheiden aber spätestens mit der Rede des Fed-Chefs haben wir hier guten Zündstoff für eine nächste DeFi-Ralley. Denn die News alleine wären nicht nachhaltig genug, um den Kurs so weit in die Höhe schießen zu lassen, da es diese Meldung bereits un der Vergangenheit gab und keinen größeren Einfluss auf die Preisentwicklung hatte.

Der Druck ist wieder da, das Interesse an Kryptowährungen wir jetzt wahrscheinlich wieder größer und wenn der F&G nachhaltig in Richtung 70 geht, werden wir auch für Defi ein neues Allzeithoch erleben. Ich werde weiterhin meine Recherchen bereiben und wenn gewünsch, euch am Laufenden halten.

Ich hatte bereits in den letzten Tagen nachgekauft, da ich auf einen steigenden Bitcoin getippt habe, der auch wieder neue Allzeithochs einfahren wird. Die Realität sprach und spricht weiterhin dafür. Artikel mit der Überschrift: "Jetzt droht der nächste Bärenmarkt", die ich schon wieder gesehen habe, habe ich gar nicht erst geöffnet, da dort in der Regel kaum Fakten berücksichtigt werden.

Fakt ist jedoch: die sich aus der aktuellen Entwicklung möglicherweise entstehende FOMO wird auch auf Krypto-Stocks überschlagen. Nun heißt es abwarten, was die kommenden Wochen bringen. Meiner Meinung nach können wir noch etwas auf die FOMO verzichten und den Kryptomarkt ohne Retail-Interesse reifen lassen. Denn diese haben zuletzt zahlreich ihre Assets verkauft. Das würde aber auch bedeuten, wir haben mit DeFi noch etwas zu warten - außer es steigen weitere Investoren mit ein, die auf dieses Signal der US-Notenbank, sowie Maßnahmen seitens DeFi den Kurs wieder in Fahrt zu bringen, gewartet haben. Ich vermute auch, dass wir das heute bereits gesehen haben und lässt auf größer werdende Positionen der Investoren hoffen.