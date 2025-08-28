    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Technologies AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Technologies
    Valour führt acht neue ETPs an der Börse Spotlight Stock Market ein, darunter Shiba Inu (SHIB), Pi (PI), Ondo (ONDO), Cronos (CRO), Mantle (MNT), VeChain (VET), Ethena (ENA) und Celestia (TIA).

    Toronto (ots/PRNewswire) -

    - Valour lanciert acht neue ETPs an der Börse Spotlight Stock Market: Valour hat
    SEK-denominierte ETPs für Shiba Inu (SHIB), Pi (PI), Ondo (ONDO), Cronos
    (CRO), Mantle (MNT), VeChain (VET), Ethena (ENA) und Celestia (TIA) eingeführt
    und damit seine nordische Produktpalette erweitert.
    - Breiteres Engagement in führenden digitalen Vermögenswerten: Diese neuen
    Listings bieten einen regulierten, börsengehandelten Zugang zu
    L1/L2-Blockchains, Infrastruktur für Real-World-Assets, modulare
    Datenverfügbarkeit und Ökosystem-Token mit hohem Engagement und erfüllen damit
    die wachsende Nachfrage der Anleger nach diversifizierten Engagements in
    digitalen Assets.
    - Ausweitung der Reichweite in ganz Europa: Mit inzwischen mehr als 85 ETPs, die
    an den wichtigsten europäischen Börsen notiert sind, baut Valour seine
    Führungsposition und sein Produktangebot für Anleger weiter aus.

    DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (
    Nasdaq: DEFT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4496599-1&h=1458450604&u=https
    %3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4496599-1%26h%3D317779851
    3%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasdaq.com%252Fmarket-activity%252Fstocks%252Fde
    ft%26a%3DNasdaq%253A%2BDEFT&a=Nasdaq%3A+DEFT) ) ( CBOE CA: DEFI (https://c212.ne
    t/c/link/?t=0&l=de&o=4496599-1&h=933568632&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2
    F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4496599-1%26h%3D3361083390%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fww
    w.cboe.com%252Fca%252Fequities%252Fsecurities%252FDEFI%252F%2523!%252Fmarket-dep
    th%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI) ) ( GR: R9B (https://c212.net/
    c/link/?t=0&l=de&o=4496599-1&h=1827437927&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F
    %3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4496599-1%26h%3D610218672%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.
    boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BR9B&a
    =GR%3A+R9B) ), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen
    traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzdienstleistungen ( "DeFi" )
    schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour
    Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen " Valour "), ein führender
    Emittent von börsengehandelten Produkten (" ETPs "), acht neue SEK-denominierte
    ETPs an der schwedischen Börse Spotlight Stock Market eingeführt hat:

    - Valour Shiba Inu (SHIB) SEK ETP - ISIN: CH1108681524
    - Valour Pi (PI) SEK ETP - ISIN: CH1108681540
    - Valour Ondo (ONDO) SEK ETP - ISIN: CH1108681557
    - Valour Cronos (CRO) SEK ETP - ISIN: CH1108681565
