Die Aussichten für Solarenergie bleiben vielversprechend

Anfang Juli wurde in den USA mit dem „One Big Beautiful Bill Act“ (OBBA) ein Gesetz beschlossen, das eine wesentliche Reduzierung der Steuervergünstigungen für Solarstrom vorsieht. Trotzdem geht die US-Investmentbank Goldman Sachs Research in einer aktuellen Analyse davon aus, dass der globale Solarsektor in den kommenden Jahren signifikant wachsen wird. Konkret prognostizieren die Experten einen Anstieg der weltweiten Solarinstallationen bis zum Jahr 2030 um 57 Prozent auf 914 Gigawatt (GW). Der Anstieg der Solarstromerzeugung wäre damit einer der schnellsten in der Geschichte der Elektrizität, heißt es in dem Report.

Sinkende Modulkosten erwartet

Goldman Sachs führt mehrere Faktoren an, warum der Solarbereich auf Wachstumskurs bleiben wird. Insbesondere wird auf die sinkenden Kosten von Solarmodulen hingewiesen. Die Experten schätzen, dass eine Verdoppelung der Produktion zu 20 Prozent geringeren Kosten führt. Laut Goldman Sachs sind dafür unter anderem positive Rückkopplungseffekte verantwortlich. Denn durch niedrigere Kosten erhöht sich die Nachfrage. Angebot und Produktion ziehen nach, was wiederum die Kosten weiter sinken lässt. „Die Investitionskosten für Solarmodule sind schneller gesunken als die für jedes andere Investitionsgut in der modernen Geschichte, einschließlich Computer und Kommunikationsgeräte“, schreibt Goldman-Sachs-Experte Daan Struyven in der Studie.

USA: Starkes Wachstum in der Vergangenheit

Trotz sinkender Kosten stellt der Wegfall der steuerlichen Förderung die Solarindustrie in den USA vor eine Herausforderung. Nach Angaben der US-Branchenvereinigung Solar Energy Industries Association (SEIA) sind in den Vereinigten Staaten inzwischen mehr als 248 Gigawatt (GW) Solarkapazität installiert, was ausreicht, um über 41 Millionen Haushalte zu versorgen. Allein im Jahr 2024 ging laut SEIA alle 54 Sekunden eine neue Solarstromanlage ans Netz. Als Wachstumstreiber erwies sich dabei der häusliche Bereich (Residential Solar). Laut SEIA verfügen bereits rund sieben Prozent der Häuser über eine Solaranlage. „Wir hoffen, dass dieser Trend anhält und die US-Amerikaner auch weiterhin auf Solarstrom aus der eigenen Anlage setzen“, sagt Mark Tadros, CEO von Stardust Solar. „Die Bürger haben damit die Möglichkeit, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“ Darüber hinaus sieht Tadros ein steigendes Bedürfnis nach einer von klassischen Quellen unabhängigen Stromversorgung. Eine Solaranlage auf dem eigenen Dach, verbunden mit leistungsfähigen Speichern, bietet diese Chance.