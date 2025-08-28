Berlusconi-Clan übernimmt das Ruder bei ProSiebenSat.1

MFE, das in Italien und Spanien bereits mit Mediaset eine dominante Position im Fernsehgeschäft hält, hat ein Übernahmeangebot im Volumen von 1,8 Milliarden Euro für ProSiebenSat.1 gestartet. Die tschechische PPF tenderte sein komplettes Paket von 15,68 Prozent und zog sich damit vollständig zurück.

Der jahrelange Übernahmepoker um einen der größten deutschen Medienkonzerne ist entschieden. Die italienische MFE des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi übernimmt die Mehrheit an ProSiebenSat1.

Zur Begründung erklärte die Gruppe, MFE halte inzwischen genug Anteile, um in jeder Hauptversammlung die einfache Mehrheit zu sichern. Zusammen mit den Anteilen von PPF hält die Berlusconi-Familie nun 60 Prozent der Anteile.

Die Aktie von ProSiebenSat1 legt am Donnerstag rund 3,5 Prozent zu.

Bereits Anfang August konnte MFE durch die Erhöhung seines Angebots und mit Unterstützung des ProSieben-Vorstands 43,6 Prozent der Anteile sichern. Das Angebot läuft noch, die endgültigen Ergebnisse werden am 4. September veröffentlicht.

Strategisch verfolgt MFE ein klares Ziel: Aus den Werbemärkten Italiens, Deutschlands, Österreichs und der Schweiz soll ein TV-Gigant entstehen, der sich gegen US-Streamingriesen wie Netflix oder YouTube behaupten kann. Das Unternehmen rechnet mit zusätzlichen Synergien von bis zu 419 Millionen Euro jährlich innerhalb von vier Jahren – vor allem durch eine gemeinsame Vermarktungsplattform für internationale Werbekunden.

ProSiebenSat.1 hatte in den vergangenen Jahren unter sinkenden Werbeeinnahmen und strategischen Fehlschlägen im Digitalgeschäft gelitten. Neben den linearen Sendern gehören auch die Streamingplattform Joyn sowie bekannte Formate wie "Germany’s Next Topmodel" oder "The Voice of Germany" zur Gruppe.

Kartellrechtliche Hürden stehen der Übernahme nicht im Weg. Die EU-Kommission und die deutsche Wettbewerbsbehörde hatten das Vorgehen bereits 2023 und 2024 geprüft, nachdem MFE die 25-Prozent-Schwelle überschritten hatte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 8,12EUR auf Tradegate (28. August 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.





