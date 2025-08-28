Cartier nimmt ambitioniertes 100.000-m-Bohrprogramm bei Cadillac auf

Val-d’Or, Quebec, 28. August 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. („Cartier“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ECR; FWB:6CA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das vollständig finanzierte, 100.000 Meter umfassende Diamantbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cadillac in Quebec in die Wege geleitet hat. Das Projekt, das sich in strategischer Lage im Zentrum des ertragreichen Goldgürtels Val-d‘Or befindet, profitiert von der außergewöhnlichen Nähe zu Bergbau- und Aufbereitungsinfrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften.

„Dies ist das umfangreichste Bohrprogramm, das jemals bei Cadillac absolviert wurde, und stellt damit einen Wendepunkt für Cartier dar. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Dimensionen von Cadillac als großes Goldcamp nachweisen. Nachdem die Kampagne nun im Gange ist, sind wir zuversichtlich, dass die Ergebnisse das Potenzial des Projekts, unseren Aktionären einen bedeutsamen Wert zu verschaffen, bestätigen werden“, so Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier.

„Nach Monaten der strategischen Planung auf Grundlage eingehender struktureller Modelle und der KI-gestützten Zielermittlung ist dieses Programm darauf ausgerichtet, bekannte Goldzonen zu erweitern und neue potenzialreiche Ziele zu erproben. Mithilfe der Erkenntnisse aus unserem jüngsten Explorationserfolg und dem KI-Programm von VRIFY haben wir mehrere vorrangige regionale Ziele abgegrenzt, die sehr ähnliche geologische Signaturen aufweisen wie die bestehenden Zonen und vielversprechendes Potenzial für Neuentdeckungen bieten. Unser Ziel besteht darin, das hochgradige Goldpotenzial in Reviergröße entlang des 15-km-Abschnitts der Cadillac Fault Zone, der sich zum ersten Mal im Eigentum eines einzigen Unternehmens befindet, zu erschließen“, erklärt Ronan Deroff, Vice President Exploration bei Cartier.

Drei Schlüsselaspekte der Bohrkampagne bei Cadillac

Umfang

- Mit 100.000 m das größte Programm, das jemals auf dem Projekt Cadillac absolviert wurde

- 600 Bohrlöcher mit durchschnittlich 200 m Tiefe über einen Zeitraum von 18 Monaten

Ziel

- 67 % des Programms für die Erweiterung bekannter Goldzonen vorgesehen – Wachstum bestehender Flächen