    Jefferies-Umstufungen bewegen Cancom, Vorwerk und Dermapharm

    AKTIEN IM FOKUS - Jefferies-Umstufungen bewegen Cancom, Vorwerk und Dermapharm
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Umstufungen des Investmenthauses Jefferies haben bei Cancom , Friedrich Vorwerk und Dermapharm am Donnerstag deutliche Kursbewegungen ausgelöst. Eine Kaufempfehlung gab den zuletzt seitwärts tendierenden Aktien des IT-Dienstleisters Cancom kräftig Auftrieb. Dagegen setzten Abstufungen sowohl die Aktien des Energieinfrastruktur-Konzerns Friedrich Vorwerk als auch des Arzneimittelherstellers Dermapharm unter Druck.

    Cancom legten um bis zu knapp 10 Prozent auf 24,45 Euro zu. Dies reichte allerdings nicht aus, um die Kurslücke zu schließen, die enttäuschende Halbjahreszahlen sowie die Senkung des Geschäftsausblicks Anfang August gerissen hatten. Zuletzt behaupteten die Aktien ein Plus von 4,5 Prozent sowie den Spitzenplatz im deutschen Nebenwerte-Index SDax .

    Nach einer Reihe von Gewinnwarnungen seit dem Jahr 2022 - die letzte Ende Juli dieses Jahres - und dem Verlust von zwei Dritteln des Börsenwerts könnte bei Cancom nun der Wendepunkt erreicht sein, glauben die Jefferies-Experten. Denn das Management habe mit einem weiteren rigorosen Kostensenkungsprogramm reagiert. Cancom zähle zudem zu den kleinen bis mittelgroßen deutschen Unternehmen, die mit am meisten von den staatlichen Investitionen zur Belebung der heimischen Konjunktur sowie der Unternehmenssteuerreform profitieren sollten.

    Hingegen zählten Dermapharm und Friedrich Vorwerk am Donnerstag mit Kurseinbußen von 5,5 und 5,9 Prozent zu den größten Verlierern. Dermapharm hatten erst am Mittwoch eine mehrtägige Verlustserie seit Ende Juli weitgehend ausgebügelt. Bei Friedrich Vorwerk gingen die Gewinnmitnahmen weiter, die nach Rekordhoch Mitte August begonnen hatten. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch ein Plus von mehr als 160 Prozent sowie der erste Platz im SDax zu Buche.

    Jefferies spricht für die beiden Papiere nun die Anlageempfehlungen "Hold" beziehungsweise "Underperform" aus. Bei Dermapharm monieren die Analysten ein stagnierendes Wachstum und mittelfristig fehlende Kurstreiber, während sie bei Vorwerk weitere Gewinnmitnahmen nach einer "beeindruckenden Erholungsrally" erwarten. Zwar habe die Profitabilität fast wieder das Niveau von vor dem Börsengang erreicht und die Aktie von großen Elektrizitäts-Projekten sowie dem deutschen Konjunkturprogramm profitiert. Nach oben gebe es nun aber nur noch wenig Spielraum./gl/bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 23,25 auf Tradegate (28. August 2025, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um -15,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Friedrich Vorwerk Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -16,08 %/+39,86 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
