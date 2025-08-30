Versicherer mit fast zweistelliger Rendite – steuerfrei und unterschätzt

Mit einer Dividendenrendite von 9,3 Prozent für das abgelaufene Geschäftsjahr, garantierten Dividendenerhöhungen in den nächsten Jahren und einem klaren Steuervorteil für deutsche Anleger zählt das Traditionsunternehmen zu den attraktivsten Hochdividendenwerten im Versicherungssektor weltweit – und ist dennoch im deutschsprachigen Raum kaum auf dem Radar.

In Zeiten sinkender Realrenditen, schwankender Märkte und wachsender Vorsorgesorgen stechen nur wenige europäische Dividendenaktien wirklich hervor. Die britische Legal & General Group ist eine dieser seltenen Ausnahmen. Nach dem polnischen Börsenbetreiber GPW in der vergangenen Woche wollen wir im aktuellen Dividenden-Radar diesen lukrativen und steuerlich interessanten Versicherer unter die Lupe nehmen.

Anders als viele andere Länder erhebt Großbritannien keine Quellensteuer auf Dividendenzahlungen an ausländische Investoren. Was brutto ausgeschüttet wird, kommt netto ins Depot – nur die Abgeltungssteuer in Deutschland wird fällig, ohne Rückerstattungs- oder Anrechnungsverluste und den Aufwand, der damit verbunden ist.

Die 1836 gegründete Legal & General Group ist einer der größten Versicherungs- und Vermögensverwalter Großbritanniens. Das Unternehmen betreut weltweit ein Anlagevolumen von über 1,2 Billionen Pfund (1,4 Billionen Euro). Zum Vergleich: Bei der Allianz, Europas größtem Versicherer (hier im Radar), sind es aktuell rund 1,9 Billionen Euro).

Tätig ist Legal & General in vier Hauptgeschäftsfeldern: Lebens- und Rentenversicherungen, Kapitalanlagen über Legal & General Investment Management (LGIM), Rückversicherungen für Pensionsverpflichtungen (Bulk Annuities) und Direktinvestments in Infrastrukturprojekte. Damit deckt der Konzern einen Großteil des britischen Altersvorsorgesystems ab, von privaten Sparplänen bis hin zu großvolumigen Pensionsverpflichtungen öffentlicher Einrichtungen. Das Geschäftsmodell ist langfristig orientiert, kapitalintensiv, aber dank regulatorischer Rückendeckung auch vergleichsweise stabil.

Dividendenentwicklung: konstant, wachsend und krisenerprobt

Legal & General hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässiger Dividendenzahler etabliert. Die Ausschüttung wurde von 13,40 Pence je Aktie für das Jahr 2015 auf zuletzt 21,36 Pence je Aktie für 2024 erhöht – das entspricht einem Wachstum von knapp 60 Prozent in zehn Jahren. Die Ausschüttungen für das laufende Geschäftsjahr sollen sich den Plänen des Unternehmens zufolge auf 21,79 Pence belaufen. Auch wenn die Aktie in diesem Jahr ganz gut performt hat, entspricht das einer Dividendenrendite von 8,8 Prozent.

Selbst während der Corona-Krise blieb die Dividende stabil und wurde nicht gekürzt – ein Zeichen der operativen Stärke und Kapitaldisziplin. Für 2026 wird mit Ausschüttungen in Höhe von 22,18 Pence je Aktie gerechnet und für 2027 mit 22,64 Prozent. Der Versicherer hatte im Juni 2024 angekündigt, die Ausschüttungen ab dem Geschäftsjahr 2025 jährlich um 2 Prozent zu steigern. Zuvor lag die Guidance bei plus 5 Prozent. Zum Ausgleich soll mehr Geld in Rückkäufe gesteckt werden.

Legal & General zahlt seine Dividende halbjährlich, meist im Juni eine niedrigere Interimsdividende und im September dann die deutlich höhere Finaldividende. Für die Ausschüttung am 26. September ist es allerdings schon zu spät, der Ex-Tag war am 21. August.

Ausblick: Fokus auf Kapitaldisziplin und stabile Cashflows

Für die kommenden Jahre peilt der Konzern ein moderates Wachstum der Erträge und Ausschüttungen an. Die Zielgröße lautet: jährlich steigende Dividenden mit Blick auf Nachhaltigkeit und Kapitalanforderungen, insbesondere unter den Solvency-II-Vorgaben. Die internen Cashflows gelten als solide. Das operative Ergebnis im Bereich Lebensversicherungen und Bulk Annuities soll mittelfristig weiter wachsen, gestützt durch eine alternde Bevölkerung, hohe Nachfrage nach Rückversicherungslösungen und den anhaltenden Kapitalbedarf institutioneller Anleger.

Zudem profitiert Legal & General vom Boom bei nachhaltigen Infrastrukturinvestitionen – viele dieser Projekte werden über LGIM strukturiert, was zusätzliche Gebühreneinnahmen bringt. Trotz regulatorischer Herausforderungen und wachsender Zinsvolatilität bleibt die Profitabilität auf hohem Niveau.

Was sagen die Experten?

Die Analystenmeinungen sind überwiegend neutral bis leicht positiv. Die meisten Häuser stufen Legal & General mit "Halten" ein (8), beziehungsweise zu "Kaufen" oder "Zukaufen" (4), wobei vor allem die hohe Dividendenrendite und die solide Kapitalausstattung hervorgehoben werden. Lediglich 2 der 14 von S&P Global erfassten Analysten raten zum "Reduzieren" der Anteile und keiner zum Verkauf.

Als Risiken gelten die Zinsentwicklung und mögliche Rückgänge im Neugeschäft bei Lebensversicherungen, falls es zu einer Rezession kommt. Dennoch gilt die Aktie unter Analysten als starker Einkommenswert mit einem attraktiven Chance-Risiko-Profil – auch weil einige Experten die Aktie mit Blick auf erwartete Cashflows als deutlich unterbewertet ansehen.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Dividende pro Jahr – wie viel Kapital ist nötig?

Wer mit Legal & General eine jährliche Dividende von 12.000 Euro erzielen möchte, muss zunächst die aktuelle Ausschüttung ins Verhältnis zum Kaufpreis setzen. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 sollen 21,79 Pence (25,25 Eurocent) je Aktie ausgezahlt werden. Bei einem aktuellen Kurs von 247,50 Pence ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von etwa 8,8 Prozent.

Anleger müssten etwa 47.500 Aktien halten, um mit der Aktie brutto auf 12.000 Euro Dividendeneinnahmen im Jahr zu kommen. Bei einem Kaufkurs von 247,50 Pence pro Aktie ergibt sich daraus ein Gesamtinvestment von rund 117.500 Pfund, beziehungsweise 136.000 Euro. Zum Vergleich: Bei der Allianz, die FactSet zufolge für das laufende Jahr 16,75 Euro je Aktie ausschütten wird, wären es rund 259.000 Euro und bei dem polnischen Konkurrenten PZU (hier im Radar), rund 167.000 Euro.

Fazit: Hochdividendenwert mit Steuervorteil und breiter Kapitalbasis

Legal & General ist ein Paradebeispiel für einen konservativen Dividendenwert mit außerordentlich hoher Ausschüttung und steuerlicher Einfachheit. Die Dividende ist nicht nur hoch, sondern auch beständig und klar kommuniziert. Das Geschäftsmodell ist langfristig ausgerichtet, breit diversifiziert und profitiert vom demografischen Wandel ebenso wie vom strukturellen Trend zu institutionellen Kapitalanlagen.

Wer stabile, regelmäßige Erträge sucht, findet in Legal & General eine erstklassige Alternative zu amerikanischen oder anderen europäischen Hochdividendenaktien mit Quellensteuerkomplikationen. Für Anleger könnte dieser britische Versicherungsriese ein interessanter Baustein im Einkommensdepot sein.

Steuerliche Behandlung britischer Dividenden

Ein großer Vorteil britischer Dividendenwerte wie Legal & General liegt in ihrer steuerlichen Einfachheit für deutsche Privatanleger. Das Vereinigte Königreich erhebt keine Quellensteuer auf Dividenden an ausländische Investoren – unabhängig vom Sitz des Depots oder der Nationalität des Anteilseigners. Das bedeutet: Die komplette Ausschüttung gelangt brutto ins Depot, ohne dass ein Teil vorab im Ausland einbehalten wird.

In Deutschland unterliegt die Dividende dann regulär der Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag (gegebenenfalls auch Kirchensteuer). Im Unterschied zu vielen anderen Ländern entfällt bei britischen Aktien jedoch der Aufwand für eine teilweise oder vollständige Rückforderung der ausländischen Quellensteuer – ein Vorteil, der gerade bei hohen Ausschüttungen wie im Fall von Legal & General deutlich spürbar wird.

Übersicht zur Dividende von Legal & General*

Marktkapitalisierung: 14,5 Milliarden Pfund (16,7 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 4 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 16 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 27 Jahre in Folge



Zeitplan

21.08.2025: Ex-Tag

22.08.2025: Record date

26.09.2025: Dividendenzahlung

* Quelle: Legal & General.

Kalenderjahr Dividendenrendite in %** Dividende in GBp*** 2027 9,15 22,64 2026 8,96 22,18 2025 8,80 21,79 2024 9,30 21,36 2023 8,10 20,34 2022 7,76 19,37 2021 6,20 18,45 2020 6,60 17,57 2019 5,80 17,57 2018 7,11 16,42 2017 5,62 15,35

* Quellen: Legal & General, wallstreetONLINE.

** Legal & General schüttet die Dividende für das ablaufende Geschäftsjahr aus. Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise ab 2025 der aktuelle Kurs.

*** Der Unternehmen hat sich ab 2025 zu einer jährlichen Dividendenerhöhung um 2% verpflichtet.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.