    Krypto-Hype entfacht

    Cronos Kurs explodiert um 140 Prozent nach Trump-Media-Deal!

    Cronos erreicht nach einem spektakulären Kurssprung ein Mehrjahreshoch, befeuert durch den Milliarden-Deal von Trump Media mit Crypto.com.

    Krypto-Hype entfacht - Cronos Kurs explodiert um 140 Prozent nach Trump-Media-Deal!
    Foto: Dall-E

    Der Kurssprung des Cronos-Token (CRO) sorgt für Schlagzeilen an den Kryptomärkten. Innerhalb einer Woche legte die Kryptowährung um mehr als 147 Prozent zu und erreichte am Donnerstag ein Drei-Jahres-Hoch. Auslöser war die Ankündigung der Trump Media & Technology Group (TMTG), eine Milliarden-Schatzkammer in CRO aufzubauen.

    Trump Media kündigt 6,4-Milliarden-Dollar-CRO-Treasury an

    Die von Donald Trump unterstützte Medienholding hab bekannt, gemeinsam mit der Kryptobörse Crypto.com einen speziellen Treasury-Fonds mit einem Volumen von 6,4 Milliarden US-Dollar aufzulegen. Die neu gegründete Gesellschaft Trump Media Group CRO Strategy, Inc. soll nahezu ihre gesamten Reserven in CRO halten, einen Validator-Node im Cronos-Netzwerk betreiben und die erzielten Staking-Erträge reinvestieren.

    Zum Start umfasst die Treasury-Struktur 6,3 Milliarden CRO-Token – zum Zeitpunkt der Ankündigung rund 1 Milliarde US-Dollar wert, inzwischen bereits 1,63 Milliarden. Ergänzt wird dies durch 200 Millionen US-Dollar in bar, 220 Millionen US-Dollar in Warrants sowie eine 5-Milliarden-Dollar-Kreditlinie für künftige Zukäufe. 

    Crypto.com selbst kündigte an, im Gegenzug 50 Millionen US-Dollar in Aktien von Trump Media zu investieren. Zudem will TMTG über seine Plattformen Truth Social und Truth+ ein Belohnungssystem auf CRO-Basis einführen – ein weiterer Schritt, um den Token als Nutzungswährung im eigenen Ökosystem zu verankern.

     

    Markt reagiert mit Kursexplosion

    Die Nachricht löste einen massiven Kursanstieg aus: Innerhalb der letzten 24 Stunden legte CRO um 50,36 Prozent zu, auf Wochensicht sogar um 147,63 Prozent. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 11,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 13:40 Uhr MESZ) rangiert Cronos nun auf Platz 15 der größten Kryptowährungen weltweit.

    Der Token klettert bis auf 0,35 US-Dollar – ein Niveau, das zuletzt im April 2022 erreicht wurde. Dennoch bleibt der Abstand zum Allzeithoch von 0,96 US-Dollar aus dem Jahr 2021 beträchtlich: CRO notiert weiterhin rund 73 Prozent darunter.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    CRO / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +45,41 % und einem Kurs von 0,377USD auf CryptoCompare Index (28. August 2025, 14:21 Uhr) gehandelt.



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
