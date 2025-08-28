Diese Konsum-Aktie ist ein Qualitätskauf zum Discountpreis

Das raue und blutige Geschäft der Fleischverarbeitung hat nicht den Glamour von Fertigprodukten. JBS besitzt das Fleischgeschäft Swift sowie 82 Prozent des Geflügelproduzenten Pilgrim’s Pride. Die Beteiligung an Pilgrim’s Pride, heute rund 9 Milliarden US-Dollar wert, zählt zu den wertvollsten Vermögenswerten des Unternehmens.

Brasiliens JBS ist ganz unverdient außerhalb des Fokus der Anleger: Das Unternehmen ist der größte Produzent von Rind- und Geflügelfleisch weltweit und der zweitgrößte Produzent von Schweinefleisch. Mit einem Umsatz von 77 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr ist es das weltweit größte Lebensmittelunternehmen – vor Nestlé (72 Milliarden US-Dollar) und PepsiCo (53 Milliarden US-Dollar).

Die JBS-Aktien notieren nach der Verlagerung des Firmensitzes in die Niederlande und der Verlegung des Primärlistings von Brasilien in die USA aktuell bei rund 14,30 USDollar an der NYSE. Damit wird die Aktie nur mit dem 7-fachen des prognostizierten Gewinns pro Aktie 2025 von 1,92 US-Dollar bewertet.

JBS wird derzeit deutlich niedriger bewertet als US-Fleischkonzerne wie Tyson. Analysten erwarten, dass sich diese Bewertungslücke schließt, sobald die Story des Unternehmens bekannter wird. Ein weiterer Wachstumstreiber: JBS plant, in einem Fünf-Jahres-Plan jährlich 1 Milliarde US-Dollar in Expansion zu investieren, darunter eine US-Wurstfabrik und erweiterte Schweinefleisch-Anlagen in den USA.

Isabella Simonato von BofA Securities nannte JBS nach dem Börsendebüt am 13. Juni einen "Best-in-Class-Proteinproduzenten zum Schnäppchenpreis." Ihr Rating: Buy, Kursziel: 21 US-Dollar.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Michael Martino, Gründer von Mason Capital Management, lobt die disziplinierte Kapitalallokation: JBS investiere in internes Wachstum und halte gleichzeitig eine attraktive Dividende aufrecht. Er erwartet zusätzliche wertsteigernde Übernahmen, die den Umsatzanteil in margenstärkeren Segmenten erhöhen werden.

Die Gesellschaft hat nach dem Listing noch keine offizielle Dividende festgelegt, plant aber, jährlich etwa 1 Milliarde US-Dollar auszuschütten, was einer Rendite von rund 7 Prozent entsprechen könnte.

Umsatz und Ebitda wuchsen in den letzten fünf Jahren mit jährlich 8 Prozent. Auch das US-Rindfleischgeschäft könnte künftig zusätzliche Vorteile bringen: Bei Normalisierung der Margen wären 2027 etwa 7 Milliarden US-Dollar Ebitda möglich, gegenüber geschätzten 6 Milliarden US-Dollar 2025.

Langfristig orientierte Anleger könnten beginnen, eine Position aufzubauen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion