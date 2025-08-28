    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJBS AktievorwärtsNachrichten zu JBS

    Hier gehts um die Wurst

    Diese Konsum-Aktie ist ein Qualitätskauf zum Discountpreis

    Der weltweit größte Fleischverarbeiter gab im Juni sein Debüt an der New Yorker Börse und wird bislang eher wie Hackfleisch als wie Premium-Steak behandelt.

    Hier gehts um die Wurst - Diese Konsum-Aktie ist ein Qualitätskauf zum Discountpreis
    Foto: picture alliance - Winfried Rothermel

    Brasiliens JBS ist ganz unverdient außerhalb des Fokus der Anleger: Das Unternehmen ist der größte Produzent von Rind- und Geflügelfleisch weltweit und der zweitgrößte Produzent von Schweinefleisch. Mit einem Umsatz von 77 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr ist es das weltweit größte Lebensmittelunternehmen – vor Nestlé (72 Milliarden US-Dollar) und PepsiCo (53 Milliarden US-Dollar).

    Das raue und blutige Geschäft der Fleischverarbeitung hat nicht den Glamour von Fertigprodukten. JBS besitzt das Fleischgeschäft Swift sowie 82 Prozent des Geflügelproduzenten Pilgrim’s Pride. Die Beteiligung an Pilgrim’s Pride, heute rund 9 Milliarden US-Dollar wert, zählt zu den wertvollsten Vermögenswerten des Unternehmens.

    Die JBS-Aktien notieren nach der Verlagerung des Firmensitzes in die Niederlande und der Verlegung des Primärlistings von Brasilien in die USA aktuell bei rund 14,30 USDollar an der NYSE. Damit wird die Aktie nur mit dem 7-fachen des prognostizierten Gewinns pro Aktie 2025 von 1,92 US-Dollar bewertet.

    JBS wird derzeit deutlich niedriger bewertet als US-Fleischkonzerne wie Tyson. Analysten erwarten, dass sich diese Bewertungslücke schließt, sobald die Story des Unternehmens bekannter wird. Ein weiterer Wachstumstreiber: JBS plant, in einem Fünf-Jahres-Plan jährlich 1 Milliarde US-Dollar in Expansion zu investieren, darunter eine US-Wurstfabrik und erweiterte Schweinefleisch-Anlagen in den USA.

    Isabella Simonato von BofA Securities nannte JBS nach dem Börsendebüt am 13. Juni einen "Best-in-Class-Proteinproduzenten zum Schnäppchenpreis." Ihr Rating: Buy, Kursziel: 21 US-Dollar.

    Michael Martino, Gründer von Mason Capital Management, lobt die disziplinierte Kapitalallokation: JBS investiere in internes Wachstum und halte gleichzeitig eine attraktive Dividende aufrecht. Er erwartet zusätzliche wertsteigernde Übernahmen, die den Umsatzanteil in margenstärkeren Segmenten erhöhen werden.

    Die Gesellschaft hat nach dem Listing noch keine offizielle Dividende festgelegt, plant aber, jährlich etwa 1 Milliarde US-Dollar auszuschütten, was einer Rendite von rund 7 Prozent entsprechen könnte.

    Umsatz und Ebitda wuchsen in den letzten fünf Jahren mit jährlich 8 Prozent. Auch das US-Rindfleischgeschäft könnte künftig zusätzliche Vorteile bringen: Bei Normalisierung der Margen wären 2027 etwa 7 Milliarden US-Dollar Ebitda möglich, gegenüber geschätzten 6 Milliarden US-Dollar 2025.

    Langfristig orientierte Anleger könnten beginnen, eine Position aufzubauen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


