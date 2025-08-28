    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Börsen Update Europa - 28.08. - CAC 40 stark +0,15 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (13:59:39) bei 24.040,10 PKT und fällt um -0,09 %.
    Top-Werte: Continental +1,91 %, Siemens +1,65 %, BMW +1,57 %
    Flop-Werte: Qiagen -1,64 %, Vonovia -1,54 %, E.ON -1,28 %

    Der MDAX steht aktuell (13:59:51) bei 30.487,48 PKT und steigt um +0,02 %.
    Top-Werte: Aroundtown +2,96 %, ThyssenKrupp +2,74 %, Delivery Hero +2,63 %
    Flop-Werte: Redcare Pharmacy -10,40 %, Deutsche Wohnen -1,93 %, HelloFresh -1,74 %

    Der TecDAX steht bei 3.745,29 PKT und verliert bisher -0,09 %.
    Top-Werte: CANCOM SE +4,48 %, Kontron +3,70 %, Evotec +2,00 %
    Flop-Werte: Draegerwerk -2,67 %, Qiagen -1,64 %, Deutsche Telekom -0,94 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.396,91 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
    Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,47 %, Pernod Ricard +3,14 %, Ferrari +2,38 %
    Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,35 %, EssilorLuxottica -1,88 %, Iberdrola -1,14 %

    Der ATX steht aktuell (14:00:00) bei 4.655,61 PKT und steigt um +0,13 %.
    Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,92 %, voestalpine +1,67 %, Immofinanz +1,56 %
    Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -3,91 %, Verbund Akt.(A) -2,36 %, UNIQA Insurance Group -1,67 %

    Der SMI steht aktuell (13:59:41) bei 12.214,03 PKT und steigt um +0,03 %.
    Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,05 %, Sika +0,65 %, Nestle +0,62 %
    Flop-Werte: Swisscom -3,35 %, Kuehne + Nagel International -1,69 %, Swiss Life Holding -1,03 %

    Der CAC 40 steht bei 7.763,37 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
    Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,47 %, Pernod Ricard +3,14 %, ArcelorMittal +2,95 %
    Flop-Werte: ENGIE -2,26 %, EssilorLuxottica -1,88 %, Veolia Environnement -1,78 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.643,29 PKT und steigt um +0,02 %.
    Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,35 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,15 %, Getinge (B) +1,01 %
    Flop-Werte: Securitas Shs(B) -1,22 %, Telia Company -1,00 %, Nordea Bank Abp -0,77 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.000,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
    Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -0,12 %, Piraeus Port Authority -0,28 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,35 %
    Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -3,57 %, Viohalco -3,47 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,19 %



