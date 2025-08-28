Börsen Update
Börsen Update Europa - 28.08. - CAC 40 stark +0,15 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:39) bei 24.040,10 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: Continental +1,91 %, Siemens +1,65 %, BMW +1,57 %
Flop-Werte: Qiagen -1,64 %, Vonovia -1,54 %, E.ON -1,28 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:51) bei 30.487,48 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: Aroundtown +2,96 %, ThyssenKrupp +2,74 %, Delivery Hero +2,63 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -10,40 %, Deutsche Wohnen -1,93 %, HelloFresh -1,74 %
Der TecDAX steht bei 3.745,29 PKT und verliert bisher -0,09 %.
Top-Werte: CANCOM SE +4,48 %, Kontron +3,70 %, Evotec +2,00 %
Flop-Werte: Draegerwerk -2,67 %, Qiagen -1,64 %, Deutsche Telekom -0,94 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.396,91 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,47 %, Pernod Ricard +3,14 %, Ferrari +2,38 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,35 %, EssilorLuxottica -1,88 %, Iberdrola -1,14 %
Der ATX steht aktuell (14:00:00) bei 4.655,61 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,92 %, voestalpine +1,67 %, Immofinanz +1,56 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -3,91 %, Verbund Akt.(A) -2,36 %, UNIQA Insurance Group -1,67 %
Der SMI steht aktuell (13:59:41) bei 12.214,03 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,05 %, Sika +0,65 %, Nestle +0,62 %
Flop-Werte: Swisscom -3,35 %, Kuehne + Nagel International -1,69 %, Swiss Life Holding -1,03 %
Der CAC 40 steht bei 7.763,37 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,47 %, Pernod Ricard +3,14 %, ArcelorMittal +2,95 %
Flop-Werte: ENGIE -2,26 %, EssilorLuxottica -1,88 %, Veolia Environnement -1,78 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.643,29 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,35 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,15 %, Getinge (B) +1,01 %
Flop-Werte: Securitas Shs(B) -1,22 %, Telia Company -1,00 %, Nordea Bank Abp -0,77 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.000,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -0,12 %, Piraeus Port Authority -0,28 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,35 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -3,57 %, Viohalco -3,47 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,19 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.