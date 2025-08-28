    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 205 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Nvidia auf "Buy" mit Kursziel 205 USD.
    • Starke Nachfrage prägt Beurteilung der Unternehmenszahlen.
    • Ausblick könnte Erwartungen nicht ganz erfüllen.
    Foto: NVIDIA Corporation

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die starke Nachfrage dürfte die Beurteilung der Zahlen des Chipkonzerns prägen, auch wenn der Ausblick die Erwartungen möglicherweise nicht ganz erfüllt habe, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:20 / GMT

    NVIDIA

    -0,38 %
    +0,92 %
    +2,18 %
    +26,30 %
    +32,14 %
    +845,02 %
    +1.323,51 %
    +30.127,26 %
    +1.110.042,86 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 153,9 auf Tradegate (28. August 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,78 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 196,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 215,00USD was eine Bandbreite von -0,27 %/+38,33 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 205 US-Dollar

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
