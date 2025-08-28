ANALYSE-FLASH
UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 205 Dollar
- UBS belässt Nvidia auf "Buy" mit Kursziel 205 USD.
- Starke Nachfrage prägt Beurteilung der Unternehmenszahlen.
- Ausblick könnte Erwartungen nicht ganz erfüllen.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die starke Nachfrage dürfte die Beurteilung der Zahlen des Chipkonzerns prägen, auch wenn der Ausblick die Erwartungen möglicherweise nicht ganz erfüllt habe, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 153,9 auf Tradegate (28. August 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,78 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 196,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 215,00USD was eine Bandbreite von -0,27 %/+38,33 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 205 US-Dollar
