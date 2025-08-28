UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 205 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 153,9 auf Tradegate (28. August 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,78 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 196,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 215,00USD was eine Bandbreite von -0,27 %/+38,33 % bedeutet.