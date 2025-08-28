Dollar General Corporation Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 28.08.2025

Die Dollar General Corporation Aktie konnte bisher um +5,18 % auf 101,41€ zulegen. Das sind +4,99 € mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Dollar General bietet erschwingliche Produkte in über 17.000 US-Filialen an, konkurriert mit Walmart und Dollar Tree und punktet durch strategische Standorte und günstige Preise.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Dollar General Corporation Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +8,47 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dollar General Corporation Aktie damit um -1,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,18 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dollar General Corporation +32,71 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

Dollar General Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,40 % 1 Monat +5,18 % 3 Monate +8,47 % 1 Jahr -13,56 %

Informationen zur Dollar General Corporation Aktie

Es gibt 220 Mio. Dollar General Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,40 Mrd.EUR wert.

Dollar General Corporation (NYSE: DG) today reported financial results for its fiscal year 2025 second quarter (13 weeks) ended August 1, 2025. Net Sales Increased 5.1% to $10.7 Billion Same-Store Sales Increased 2.8% Operating Profit Increased 8.3% …

Dollar General Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dollar General Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dollar General Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.