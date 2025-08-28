    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Esaote Group präsentiert kardiale Innovationen auf der ESC 2025 in Madrid

    Genoa, Italien und Madrid (ots/PRNewswire) - Esaote Group , ein führender
    italienischer Innovator im Bereich der medizinischen Bildgebung - Ultraschall,
    spezielle Magnetresonanz und medizinische IT - wird auf dem European Society of
    Cardiology (ESC) Congress 2025 vertreten sein, der vom 29. August bis 1.
    September auf der IFEMA MADRID ( Booth A280 , Ausstellungshalle West)
    stattfindet.

    Das Herzstück der Esaote-Präsentation ist ein umfassendes Portfolio an
    kardiovaskulären Bildgebungstechnologien, die darauf ausgelegt sind, die
    diagnostische Präzision zu verbessern, die Arbeitsabläufe zu rationalisieren und
    die klinische Entscheidungsfindung über das gesamte Versorgungskontinuum hinweg
    zu unterstützen .

    Einer der Höhepunkte wird die Einführung des MyLab(TM)C30* cardio sein, ein
    leistungsstarkes tragbares Ultraschallsystem, das speziell für die Kardiologie
    entwickelt wurde. Mit dem größten Touchscreen seiner Klasse, einer intuitiven
    Touch-Benutzeroberfläche und fortschrittlichen KI-gestützten Tools reduziert das
    MyLab(TM)C30 cardio die Untersuchungszeit erheblich und gewährleistet
    gleichzeitig Diagnosesicherheit - selbst bei den komplexesten Fällen, indem es
    zuverlässige qualitative und quantitative Bewertungen liefert. Dank der langen
    Batterielebensdauer und der robusten Leistung eignet sich das Gerät sowohl für
    Routine- als auch für Notfallsituationen.

    Ebenfalls neu vorgestellt wird HeartScan Assistant , eine neue KI-gestützte
    Funktion zur Unterstützung der Anleitung für Herz-Ultraschall. Es wurde
    entwickelt, um medizinisches Fachpersonal bei der Erfassung von transthorakalen
    Herzultraschallbildern zu unterstützen, indem es in Echtzeit KI-Feedback zur
    Sichtklassifizierung und Bildqualität liefert. Dies beschleunigt die tägliche
    Praxis für alle Kardiologen und kommt insbesondere der Notfallversorgung und
    weniger erfahrenen Fachleuten zugute.

    Ein aufschlussreicher Vortrag über Hyperdoppler-Techniken und ihre klinischen
    Anwendungen wird am Samstag, den 30. August, von 12:00 bis 13:30 Uhr am Esaote
    booth gehalten, um zu bewerten, wie Kraftverteilungsanalysen erweiterte oder
    dysfunktionale Herzen identifizieren und die Auswirkungen von
    Resynchronisationstherapien bei Herzinsuffizienzpatienten überwachen können.

    Im Bereich der IT für das Gesundheitswesen wird Ebit , das IT-Unternehmen für
    das Gesundheitswesen von Esaote, die neueste Entwicklung seiner Suitestensa CVIS
    PACS platform vorstellen. Die Plattform wurde sowohl für die ambulante als auch
    für die interventionelle Kardiologie entwickelt und integriert KI-gestützte
    Tools wie fAInd für die klinische Entscheidungsunterstützung und ZEfiRO für die
    intelligente Workflow-Orchestrierung. Es bietet außerdem eine nahtlose
    Integration mit fortschrittlichen Tools wie CAAS Qardia.

    CAAS Qardia ist eine Echokardiographie-Suite , die von Pie Medical Imaging (Teil
    der Esaote Group) entwickelt wurde. Die kommende Version v2.2 - vorgestellt auf
    dem ESC - führt Qardia View Classifier ein, ein KI-gestützter Assistent , der
    entwickelt wurde, um eine Vorauswahl optimaler Bilder für standardisierte
    Messungen zu treffen, die manuelle Auswahl zu minimieren und die Zeit zu
    reduzieren , die für das Navigieren durch Bildsätze aufgewendet wird. Darüber
    hinaus sind kritische Echomessungen, einschließlich Myokarddehnung und
    Herzdimensionen, jetzt automatisiert . CAAS Qardia ermöglicht sowohl den
    Standalone- als auch den Zero-Footprint-Zugriff über einen Webbrowser.

    Die Esaote Group bekräftigt ihr Engagement, die kardiovaskuläre Diagnostik durch
    Innovation, klinische Zusammenarbeit und kontinuierliche Investitionen in
    Forschung und Entwicklung voranzutreiben.

    *FDA pending. Nicht zum Verkauf in den Vereinigten Staaten verfügbar

    Esaote Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen
    Bildgebung (Ultraschall, MRT und Software für das Management diagnostischer
    Prozesse). Ende 2024 beschäftigte die Gruppe 1.300 Mitarbeitende, die Hälfte
    davon in Italien. Mit Anlagen in Genua und Florenz und eigenen Produktions- und
    Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote in über 100
    Ländern weltweit vertreten. http://www.esaote.com/

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2327879/Esaote_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/esaote-group-pra
    sentiert-kardiale-innovationen-auf-der-esc-2025-in-madrid-302539903.html

    Pressekontakt:

    PRESS OFFICE Esaote S.p.A.,
    Mariangela Dellepiane,
    Leiterin der Abteilung Kommunikation und Außenbeziehungen,
    mariangela.dellepiane@esaote.com ,
    Tel.: + 393351289783,
    Fede Gardella,
    Pressestelle: + 39 335 8308666 - esaotepress@esaote.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128253/6105922
    OTS: Esaote S.p.A.




