Esaote Group präsentiert kardiale Innovationen auf der ESC 2025 in Madrid
Genoa, Italien und Madrid (ots/PRNewswire) - Esaote Group , ein führender
italienischer Innovator im Bereich der medizinischen Bildgebung - Ultraschall,
spezielle Magnetresonanz und medizinische IT - wird auf dem European Society of
Cardiology (ESC) Congress 2025 vertreten sein, der vom 29. August bis 1.
September auf der IFEMA MADRID ( Booth A280 , Ausstellungshalle West)
stattfindet.
Das Herzstück der Esaote-Präsentation ist ein umfassendes Portfolio an
kardiovaskulären Bildgebungstechnologien, die darauf ausgelegt sind, die
diagnostische Präzision zu verbessern, die Arbeitsabläufe zu rationalisieren und
die klinische Entscheidungsfindung über das gesamte Versorgungskontinuum hinweg
zu unterstützen .
Einer der Höhepunkte wird die Einführung des MyLab(TM)C30* cardio sein, ein
leistungsstarkes tragbares Ultraschallsystem, das speziell für die Kardiologie
entwickelt wurde. Mit dem größten Touchscreen seiner Klasse, einer intuitiven
Touch-Benutzeroberfläche und fortschrittlichen KI-gestützten Tools reduziert das
MyLab(TM)C30 cardio die Untersuchungszeit erheblich und gewährleistet
gleichzeitig Diagnosesicherheit - selbst bei den komplexesten Fällen, indem es
zuverlässige qualitative und quantitative Bewertungen liefert. Dank der langen
Batterielebensdauer und der robusten Leistung eignet sich das Gerät sowohl für
Routine- als auch für Notfallsituationen.
Ebenfalls neu vorgestellt wird HeartScan Assistant , eine neue KI-gestützte
Funktion zur Unterstützung der Anleitung für Herz-Ultraschall. Es wurde
entwickelt, um medizinisches Fachpersonal bei der Erfassung von transthorakalen
Herzultraschallbildern zu unterstützen, indem es in Echtzeit KI-Feedback zur
Sichtklassifizierung und Bildqualität liefert. Dies beschleunigt die tägliche
Praxis für alle Kardiologen und kommt insbesondere der Notfallversorgung und
weniger erfahrenen Fachleuten zugute.
Ein aufschlussreicher Vortrag über Hyperdoppler-Techniken und ihre klinischen
Anwendungen wird am Samstag, den 30. August, von 12:00 bis 13:30 Uhr am Esaote
booth gehalten, um zu bewerten, wie Kraftverteilungsanalysen erweiterte oder
dysfunktionale Herzen identifizieren und die Auswirkungen von
Resynchronisationstherapien bei Herzinsuffizienzpatienten überwachen können.
Im Bereich der IT für das Gesundheitswesen wird Ebit , das IT-Unternehmen für
das Gesundheitswesen von Esaote, die neueste Entwicklung seiner Suitestensa CVIS
PACS platform vorstellen. Die Plattform wurde sowohl für die ambulante als auch
für die interventionelle Kardiologie entwickelt und integriert KI-gestützte
Tools wie fAInd für die klinische Entscheidungsunterstützung und ZEfiRO für die
intelligente Workflow-Orchestrierung. Es bietet außerdem eine nahtlose
Integration mit fortschrittlichen Tools wie CAAS Qardia.
CAAS Qardia ist eine Echokardiographie-Suite , die von Pie Medical Imaging (Teil
der Esaote Group) entwickelt wurde. Die kommende Version v2.2 - vorgestellt auf
dem ESC - führt Qardia View Classifier ein, ein KI-gestützter Assistent , der
entwickelt wurde, um eine Vorauswahl optimaler Bilder für standardisierte
Messungen zu treffen, die manuelle Auswahl zu minimieren und die Zeit zu
reduzieren , die für das Navigieren durch Bildsätze aufgewendet wird. Darüber
hinaus sind kritische Echomessungen, einschließlich Myokarddehnung und
Herzdimensionen, jetzt automatisiert . CAAS Qardia ermöglicht sowohl den
Standalone- als auch den Zero-Footprint-Zugriff über einen Webbrowser.
Die Esaote Group bekräftigt ihr Engagement, die kardiovaskuläre Diagnostik durch
Innovation, klinische Zusammenarbeit und kontinuierliche Investitionen in
Forschung und Entwicklung voranzutreiben.
*FDA pending. Nicht zum Verkauf in den Vereinigten Staaten verfügbar
Esaote Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen
Bildgebung (Ultraschall, MRT und Software für das Management diagnostischer
Prozesse). Ende 2024 beschäftigte die Gruppe 1.300 Mitarbeitende, die Hälfte
davon in Italien. Mit Anlagen in Genua und Florenz und eigenen Produktions- und
Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote in über 100
Ländern weltweit vertreten. http://www.esaote.com/
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2327879/Esaote_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/esaote-group-pra
sentiert-kardiale-innovationen-auf-der-esc-2025-in-madrid-302539903.html
Pressekontakt:
PRESS OFFICE Esaote S.p.A.,
Mariangela Dellepiane,
Leiterin der Abteilung Kommunikation und Außenbeziehungen,
mariangela.dellepiane@esaote.com ,
Tel.: + 393351289783,
Fede Gardella,
Pressestelle: + 39 335 8308666 - esaotepress@esaote.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128253/6105922
OTS: Esaote S.p.A.
