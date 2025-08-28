Esaote Group präsentiert kardiale Innovationen auf der ESC 2025 in Madrid

Genoa, Italien und Madrid (ots/PRNewswire) - Esaote Group , ein führender

italienischer Innovator im Bereich der medizinischen Bildgebung - Ultraschall,

spezielle Magnetresonanz und medizinische IT - wird auf dem European Society of

Cardiology (ESC) Congress 2025 vertreten sein, der vom 29. August bis 1.

September auf der IFEMA MADRID ( Booth A280 , Ausstellungshalle West)

stattfindet.



Das Herzstück der Esaote-Präsentation ist ein umfassendes Portfolio an

kardiovaskulären Bildgebungstechnologien, die darauf ausgelegt sind, die

diagnostische Präzision zu verbessern, die Arbeitsabläufe zu rationalisieren und

die klinische Entscheidungsfindung über das gesamte Versorgungskontinuum hinweg

zu unterstützen .





Einer der Höhepunkte wird die Einführung des MyLab(TM)C30* cardio sein, ein

leistungsstarkes tragbares Ultraschallsystem, das speziell für die Kardiologie

entwickelt wurde. Mit dem größten Touchscreen seiner Klasse, einer intuitiven

Touch-Benutzeroberfläche und fortschrittlichen KI-gestützten Tools reduziert das

MyLab(TM)C30 cardio die Untersuchungszeit erheblich und gewährleistet

gleichzeitig Diagnosesicherheit - selbst bei den komplexesten Fällen, indem es

zuverlässige qualitative und quantitative Bewertungen liefert. Dank der langen

Batterielebensdauer und der robusten Leistung eignet sich das Gerät sowohl für

Routine- als auch für Notfallsituationen.



Ebenfalls neu vorgestellt wird HeartScan Assistant , eine neue KI-gestützte

Funktion zur Unterstützung der Anleitung für Herz-Ultraschall. Es wurde

entwickelt, um medizinisches Fachpersonal bei der Erfassung von transthorakalen

Herzultraschallbildern zu unterstützen, indem es in Echtzeit KI-Feedback zur

Sichtklassifizierung und Bildqualität liefert. Dies beschleunigt die tägliche

Praxis für alle Kardiologen und kommt insbesondere der Notfallversorgung und

weniger erfahrenen Fachleuten zugute.



Ein aufschlussreicher Vortrag über Hyperdoppler-Techniken und ihre klinischen

Anwendungen wird am Samstag, den 30. August, von 12:00 bis 13:30 Uhr am Esaote

booth gehalten, um zu bewerten, wie Kraftverteilungsanalysen erweiterte oder

dysfunktionale Herzen identifizieren und die Auswirkungen von

Resynchronisationstherapien bei Herzinsuffizienzpatienten überwachen können.



Im Bereich der IT für das Gesundheitswesen wird Ebit , das IT-Unternehmen für

das Gesundheitswesen von Esaote, die neueste Entwicklung seiner Suitestensa CVIS

PACS platform vorstellen. Die Plattform wurde sowohl für die ambulante als auch

für die interventionelle Kardiologie entwickelt und integriert KI-gestützte

Tools wie fAInd für die klinische Entscheidungsunterstützung und ZEfiRO für die

intelligente Workflow-Orchestrierung. Es bietet außerdem eine nahtlose

Integration mit fortschrittlichen Tools wie CAAS Qardia.



CAAS Qardia ist eine Echokardiographie-Suite , die von Pie Medical Imaging (Teil

der Esaote Group) entwickelt wurde. Die kommende Version v2.2 - vorgestellt auf

dem ESC - führt Qardia View Classifier ein, ein KI-gestützter Assistent , der

entwickelt wurde, um eine Vorauswahl optimaler Bilder für standardisierte

Messungen zu treffen, die manuelle Auswahl zu minimieren und die Zeit zu

reduzieren , die für das Navigieren durch Bildsätze aufgewendet wird. Darüber

hinaus sind kritische Echomessungen, einschließlich Myokarddehnung und

Herzdimensionen, jetzt automatisiert . CAAS Qardia ermöglicht sowohl den

Standalone- als auch den Zero-Footprint-Zugriff über einen Webbrowser.



Die Esaote Group bekräftigt ihr Engagement, die kardiovaskuläre Diagnostik durch

Innovation, klinische Zusammenarbeit und kontinuierliche Investitionen in

Forschung und Entwicklung voranzutreiben.



*FDA pending. Nicht zum Verkauf in den Vereinigten Staaten verfügbar



Esaote Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen

Bildgebung (Ultraschall, MRT und Software für das Management diagnostischer

Prozesse). Ende 2024 beschäftigte die Gruppe 1.300 Mitarbeitende, die Hälfte

davon in Italien. Mit Anlagen in Genua und Florenz und eigenen Produktions- und

Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote in über 100

Ländern weltweit vertreten. http://www.esaote.com/



