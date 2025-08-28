Qiagen Aktie unter starkem Abgabedruck - 28.08.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Qiagen in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,35 % bestehen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Qiagen Aktie. Sie fällt um -1,71 % auf 40,56€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche ist die Qiagen Aktie damit um -5,48 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Qiagen auf -8,97 %.

Qiagen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,48 % 1 Monat -9,39 % 3 Monate +3,35 % 1 Jahr -5,65 %

Informationen zur Qiagen Aktie

Es gibt 218 Mio. Qiagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,83 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax ist am Donnerstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:35 Uhr wurde der Index mit rund 24.035 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,1 …

Der Dax hat am Donnerstag seine Gewinne aus dem frühen Handel bis zum Mittag abgegeben. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex praktisch unverändert bei 24.044 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen drehte sogar ins Minus und verlor …

Qiagen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Qiagen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qiagen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.