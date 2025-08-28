Vonovia - Aktie im Spotlight - 28.08.2025

Mit einer Performance von -1,68 % musste die Vonovia Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Vonovia Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -3,10 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um +2,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,21 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Vonovia -2,21 % verloren.

Vonovia Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,10 % 1 Monat +4,21 % 3 Monate -3,10 % 1 Jahr -7,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Vonovia Aktie, insbesondere im Kontext der Zinsentwicklung durch die EZB und deren Einfluss auf den Immobilienmarkt. Analysten haben das Kursziel leicht gesenkt, bewerten die Aktie jedoch weiterhin positiv. Zudem wird die Zunahme der Baugenehmigungen als Zeichen für eine Stabilisierung im Bauwesen betrachtet, was potenziell positive Auswirkungen auf die Aktie haben könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

Informationen zur Vonovia Aktie

Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,53 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax ist am Donnerstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:35 Uhr wurde der Index mit rund 24.035 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,1 …

Vonovia Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.