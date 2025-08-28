E.ON Aktie leidet unter Verkäufen - 28.08.2025

Die E.ON Aktie ist bisher um -1,18 % auf 15,480€ gefallen. Das sind -0,185 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

E.ON ist ein führender europäischer Energieversorger, der Strom, Gas und innovative Energiedienstleistungen anbietet. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und technologische Innovationen positioniert sich E.ON als Vorreiter in der Energiewende. Hauptkonkurrenten sind RWE, EnBW und Vattenfall. E.ONs Alleinstellungsmerkmale sind Investitionen in Smart Grids und dezentrale Energielösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die E.ON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,16 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die E.ON Aktie damit um +0,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von E.ON +39,23 % gewonnen.

E.ON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,16 % 1 Monat -0,76 % 3 Monate +0,16 % 1 Jahr +23,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur E.ON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die E.ON Aktie, die sich in einer Konsolidierungsphase befindet. Anleger sind besorgt über die fehlenden Impulse und die Kursentwicklung, während einige Gewinne realisieren und andere weiterhin investieren. Analysten sehen Kursziele um die 16 bis 17 Euro, was auf eine positive Bewertung hindeutet. Die politische Unterstützung für E.ON als Anbieter kritischer Infrastruktur wird als vorteilhaft für die langfristige Entwicklung der Aktie angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber E.ON eingestellt.

Informationen zur E.ON Aktie

Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,85 Mrd. wert.

